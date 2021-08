Asegura alcalde de Madero no distraerse para buscar otros cargos.

*Adrián Oseguera Kernión expuso que constantemente recibe llamadas de simpatizantes y militantes, además que la ciudadanía se lo dice en las calles, pues le piden que considere participar en la elección del 2022.

POR Omar LARA

Cd. Madero, Tamaulipas. – Al mencionarlo como uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas, el alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernión, señaló que por el momento no se distrae pensando en otros cargos públicos.

Al realizar una supervisión de obras por diferentes puntos de Madero, señaló que actualmente está enfocado en atender las necesidades de la población y resolver las problemáticas que existen en la ciudad.

Expuso que constantemente recibe llamadas de simpatizantes y militantes, además que la ciudadanía se lo dice en las calles, pues le piden que considere participar en la elección del 2022.

«Hay muchos compañeros militantes y simpatizantes ha platicado conmigo, pero ahorita no me distrae nada, estamos trabajando por Ciudad Madero y estamos trabajando por los maderenses, a mí no me distraer ningún puesto, nada, a mí no me distrae eso. Estoy concentrado 100 por ciento en Ciudad Madero, a mí no me gusta adelantarme, me gusta ser prudente, todo a su tiempo».

Oseguera Kernión, añadió que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, pues apenas el pasado mes de junio, ganó la reelección como presidente municipal.