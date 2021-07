La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ASEGURA AMLO QUE EN MEXICO HAY PAZ, TRANQUIIDAD Y GOBERNABILIDAD, PERO EN EL PAIS CORRE LA SANGRE

Andando de gira por Chilpancingo, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en México hay paz, tranquilidad y gobernabilidad y precisó que la violencia en el país no es generalizada sino focalizada.

Generalizada o focalizada la violencia, sentimos que para todos los mexicanos es desgarrador el saber que los integrantes de una familia desaparecida en Aguascalientes, el matrimonio y un menor de tres años, fueron hallados descuartizados en Zacatecas.

En Guerrero la diseñadora de ropa en Chilapa, Marisol Peralta Ojeda, fue hallada muerta sobre la carretera Tixtla-Chilapa, zona centro de Guerrero.

De acuerdo al reporte de la Policía, el cadáver de la diseñadora, de 38 años de edad, fue hallado junto al de un hombre de 45 años, de quién se cree que era su pareja sentimental.

El reporte indica que la pareja que viaja en una camioneta Toyota había sido reportada como desaparecida desde el lunes 12 de julio.

Peralta Ojeda, conocida como Sol Peralta, era diseñadora de vestidos para bodas, y festejos de XV años, utilizando como base trajes típicos de la región Nahua.

En Oaxaca el gobernador del estado, Alejandro Murat, anunció que acudirá a dialogar con los habitantes del Municipio de Santiago Textujtlán, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca que desde hace más de tres días tienen “retenidos” a más de 50 funcionarios y elementos de Seguridad Pública en Río Santiago. .

El Gobierno de Oaxaca dio a conocer que el mandatario aceptó a través de una videollamada la invitación que le hicieron las autoridades de Santiago Textitlán y sus Agencias, Río Santiago y Xochiltepec, para acudir a ésta comunidad de la Sierra Sur y dar continuidad a la mesa de diálogo que hoy pudo establecerse. Que tan importante será que todo esto sea focalizado o generalizado, como dijo el Señor Presidente.

Murat también informó que no ha sido vulnerada la integridad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, que se encuentran retenidos en la comunidad desde el lunes pasado, a las 19.45 horas de la noche.

Esta mesa se instaló éste jueves desde las 10 de la mañana y al lugar arribó Francisco García López, Secretario General de Gobierno, así como Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, (DDHPO). “Para contribuir a la pronta solución de los conflictos que comprometen la tranquilidad de la población de ésta zona”.

Por cierto la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, asegura que la política de seguridad dl presidente Andrés Manuel López Obrador fracasó, por lo que es momento de reformularla, pues no se han reducido los índices delictivos y, por el contrario, hay un aumento en la criminalidad y violencia en el país.

Al ser entrevistada en la Sede del Senado, la diputada federal y ex gobernadora de Yucatán, dijo que el modelo de seguridad que inició en ésta Administración no funcionó y recordó que el Presidente de la República propuso la creación de la Guardia Nacional para atender el problema de la inseguridad d país, pero estimó que no solamente no se ha reducido sino que se está incrementando regionalmente.