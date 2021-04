[email protected]

ASEGURAN QUE EL PRI SERA EL GANON EL 6 DE JUNIO

Rubén Dueñas

Con las buti broncas que se traen los de MORENA por la supuesta venta de candidaturas en Tamaulipas, para contender en las elecciones del próximo 6 de junio; y por el lado del PAN la persecución política de que es objeto el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, por parte del Gobierno Federal, los augurios favorecen al PRI y los que saben de aguacates aseguran que en éste escenario el ganón va a ser el Partido Revolucionario Institucional.

El problema que enfrentan los “morenos” es mucho más serio de lo que se ve por “encimita”, ya que los dirigentes del partido en el estado y Mario Delgado Carrillo, que es el líder nacional de MORENA, no se midiéron en el reparto de las candidaturas, por lo que militantes de 23 de los 43 municipios del estado ya anunciaron que van a desconocer a Delgado Carrillo, a la dirigencia estatal y los 43 comités municipales por el “cochinero” que hicieron en la selección de los candidatos.

Trascendió que paralelamente responsabilizaron al delegado de MORENA en Tamaulipas, Ernesto Palacios Cordero, al que acusaron de ser un cero a la izquierda y cómplice de las ventas de candidaturas a priístas y panistas. José Luis González Meza, militante de MORENA, denunció que la militancia y los simpatizantes de Tamaulipas “están dolidos por el engaño y mala leche” con que actuaron los títeres de Mario Delgado, Ernesto Palacios y Erasmo González Robledo.

Por cierto Meza González anunció que dejarán en claro que en MORENA no se venden, no se negocian las candidaturas como ellos lo hicieron, “nosotros somos un partido democrático y no vamos a permitir éste tipo de triquiñuelas”, añadió. Con lo que descartamos de raíz que en Tamaulipas el Movimiento de Regeneración Nacional vaya a arrasar como sucedió en las elecciones del 2018, con López Obrador como candidato a la Presidencia de la República.

Del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no desconocemos los esfuerzos que ha hecho para cumplir sus promesas hechas en campaña y particularmente ante el IETAM el día del registro de su candidatura, cuando frente a unos cinco mil panistas que lo estaban esperando en la calle se comprometió a devolver a los tamaulipecos la paz y la tranquilidad, lo que en buena medida ha logrado.

Paralelamente como graduado en Administración de Negocios en la Universidad Metodista de Houston, Texas, Cabeza de Vaca ha logrado durante los casi cinco años que han transcurrido de su gobierno convertir a Tamaulipas en el mejor destino turístico del noroeste del país, por un lado y por el otro pionero en la producción de energía eólica, además de acrecentar la economía del estado con fuertes inversiones nacionales y extranjeras y convertirlo en un emporio petrolero.

Entonces como analista político puedo decir que en el gobierno de Cabeza de Vaca las cosas han caminado bien, lo que incluye la labor que esta haciendo su esposa Mariana en el DIF-Estatal, institución que ha sido nominada ejemplo nacional en más de una vez. Pero, pero, pero, le declaró la guerra al presidente Andrés Manuel López Obrador, la que todavía no se la acaba y con riesgo de ser sujeto a proceso “por quítame ésta paja”. Lo que va a afectar al PAN en las elecciones del 6 de junio.

Algunos morenos consideran que a MORENA y sus candidatos se les va a dificultar todavía más ganar las elecciones intermedias, con casos como el del ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, ya que el presidente AMLO pidió su extradición a México para ser procesado por actos de corrupción y hasta la fecha no ha habido nada de eso. Puro vacilón, dice la gente.

Hasta pareciera que hay un arreglo para sacar entre todos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del pozo en que se encuentra, pero eso lo vamos a ver hasta el ya muy próximo 6 de junio, o lo sacan o de acaba.

Por lo pronto el dirigente nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ya volvió a decir “el PRI no se raja”.

El ex dirigente estatal del PRD, Julio César Martínez Infante, reporta que más de siete mil residentes del estado no han aceptado participar en la operación de casillas electorales para la próxima elección, lo que atribuye a que el mismo gobierno federal se ha encargado de desprestigiar la política, golpeando a quienes la ejercen sin importar partidos ni el propio INE.

Que lamentable que las redes sociales no le hayan perdonado a la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden, el que haya intentado hablar en español durante un discurso en California, ya que se desataron burlas y críticas por la pronunciación que tuvo, lo que se volvió viral en las redes sociales.

Algunos usuarios, por cierto, recordaron que la ex primera dama Melania Trump habla con fluidez al menos 5 idiomas. Para algunos otros usuarios de las redes el hecho no tiene relevancia y aseguran incluso que es “un ataque de los seguidores de Donald Trump.

En días pasados la Secretaria de Economía del gobierno de la 4T, Tatiana Clouthier, sacó la cabeza para decir que México y Estados Unidos “somos vecinos, socios y aliados estratégicos”, muy seguramente porque no siente que las cosas estén caminando bien entre los dos países.

Dijo que recién realizó su primera visita virtual a Estados Unidos y dijo que tuvo la oportunidad de reunirse con sus homólogas en ese país : Katherine Tai, representante comercial de EU y Gina Raimondo, del Departamento de Comercio, así como con funcionarios de la Casa Blanca.

Con miras a impulsar la divulgación de la ciencia y la investigación que promueve la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”, difunde por medios digitales el trabajo de la Dra. Elizabeth Reyna Beltrán, profesora e investigadora de ésta Facultad,

A través de la plataforma You Tube se da a conocer un video explicativo realizado dentro del Programa de Formación Integral Universitaria, en el cual se expone la trayectoria científica de la Dra. Beltrán, el surgimiento de su interés por la ciencia, las líneas de investigación en las que se encuentra trabajando, la importancia de la investigación en el área médica y recomendaciones para incorporarse o iniciar algún proyecto de investigación.

La investigadora universitaria detalla su experiencia obtenida mediante la estancia de investigación, donde narra que al trabajar con especies de salmonela para saber como se transmiten ciertos genes específicos, decidió incursionar en la investigación científica. Así, como proyecto de su maestría, trabajó con un modelo de estudio de Cándida Albicans, principal hongo patógeno en humanos.

E-mail: [email protected] [email protected]