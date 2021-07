Ataca ansiedad a jóvenes; hartos de confinamiento

*Es en la colonia Infonavit donde han hallado más casos. Recomiendan ir a lugares abiertos a caminar para relajarse y luego llegar a casa bañarse y descansar

María de Jesús Cortez

Autoridades de la Dirección de Salud del ayuntamiento porteño han detectado en las últimas tres semanas entre 6 y 7 casos de estrés y ansiedad en jóvenes, al acudir con brigadas médicas a las colonias populares a brindar ayuda a quien lo necesite, sobre todo si son pacientes con Covid.

José Deutsch Mendoza, secretario de Salud en Tampico dijo en entrevista que con esas brigadas van a las colonias en busca de gente que tenga Covid o que hayan tenido para apoyarlos con consulta y medicina, por instrucción del alcalde Chucho Nader y les brindan medicina y consulta y en esos recorridos dijo que sale mucha gente con otras enfermedades a las que también apoyan con atención médica y medicamento.

Sin embargo, en esos recorridos señalan que se han encontrado con muchos casos de estrés y ansiedad, derivado del mismo confinamiento y es más en personas jóvenes.

«Estrés en los jóvenes porque han estado mucho tiempo sin asistir a la escuela en donde el contacto y la convivencia relaja pero no se ha dado y deben por la pandemia estar en casa sólo viendo tele y videojuegos y eso les afecta y les genera ansiedad, depresión «, señaló.

Dijo que en total han detectado al menos 6 o 7 casos de ansiedad, sobre todo en edades desde los 13 o 14 años hasta los 17 y 19.

«Más que nada están con ganas de salir a jugar y aquí la recomendación es que lo hagan, aunque sea un rato, hacer ejercicio es muy bueno, aunque sea a un parque cercano con cubrebocas no darles al cien por ciento al ejercicio, pero caminar, distraerse, pasear, ir a un área abierta donde circule el aire que no haya muchas personas no muy concurrido y luego regresar a casa bañarse y relajarse da muy buen alivio para la ansiedad», detalló.

Comentó al final que el adulto como quiera que sea sale a trabajar, pero ellos, los más jóvenes se mantienen confinados en casa en escuela en línea. «Es en Infonavit donde hemos detectado unos tres o cuatro casos, fue donde más detectamos».