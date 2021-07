T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ATENTAN MAKI Y SU ESPOSO CONTRA MIGRANTES

X.-¿DESTRUIR EDIFICIO SENDA DE VIDA, SERÁ OTRO MILLONARIO NEGOCIO DE LA ALCALDESA?

MAS DE 600 Migrantes, que viven en el albergue “Senda de Vida”, se encuentran prácticamente a la deriva, debido a que la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez y su esposo Carlos Peña Garza, en un acto meramente criminal e inhumano, proyectan “la demolición del inmueble”, bajo el argumento de que la CILA, “es la que demanda desaparecer” el referido refugio, cuyo centro lleva más de 16 años operando en ese lugar, pero ahora resulta que a Maki, se le ha ocurrido atentar contra los inermes e inofensivos migrantes.

AFORTUNADAMENTE, “la inmisericorde intentona de la alcaldesa Dra. Ortiz Domínguez contra los migrantes, ha sido frenada de tajo, al otorgarse la suspensión provisional, para que las cosas se queden como se encuentran, cuya disposición fue emitida por los Juzgados Séptimo y Octavo de Distritos, ambos con sede aquí en Reynosa, detalle por el cual, “el inhumano proceder de la jefa del pueblo” contra los desprotegidos migrantes, se mantendrá bajo el señalado status jurídico.

SIN EMBARGO, no se descarta que, persista la saña inaudita de la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz contra los inquilinos del Albergue “Senda de Vida”, donde hay marcado temor y zozobra, porque conocen “los hígados negros” de la doctora, a la que poco o nada le importa a quien afectar o causarle daño, con tal de conseguir su inhumano propósito, detalle por el cual, no dudamos que, este nefasto actuar de la Presidente Municipal de esta fronteriza ciudad, continúe siendo tema de agravio a los migrantes.

EL PASTOR Héctor Silva dijo sentirse agradecido con el abogado Giovanni Barrios Moreno, por su sano propósito de ayudar en el marco legal a que, “no se ejerza la demolición” del inmueble, cuyo edificio es de plena importancia, porque ahí se da cabida o refugio a migrantes que proceden de otros países, con miras a internarse en el vecino país del norte, pero esto, “en nada afecta al municipio”, pero si Maki ya se ha trazado en su mente la meta de destruir la referida construcción, buscará por todos los medios conseguir su insano interés, de cuyo detalle, no se tiene la menor duda.

MAKI ORTIZ, ha demostrado ser una mujer a la que solo le importa lo que a ella, a su marido Carlos Peña Garza y a su hijo Carlitos les conviene, eso no lo decimos nosotros, los hechos así lo plasman y por ende, no dudo que, en el corto plazo estaremos viendo la actitud perseverante e incisiva, con la que continuará obrando la alcaldesa de Reynosa, con tal de lograr que se derribe el edificio del albergue “Senda de Vida”.

EL ARGUMENTO de MAKI, para desaparecer el referido inmueble, es haber recibido un oficio del representante en Reynosa de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), cuya dependencia federal es la que, según ella, es la interesada en el desalojo y demolición de la construcción, aludiendo la alcaldesa Ortiz Domínguez que esta medida, es para evitar consecuencias por riesgos de inundaciones, riesgo que en más de 20 años no ha sucedido.

LO CURIOSO en este criminal tema, es que el que está pidiendo el desalojo del refugio de los migrantes, es nada menos que David Negrete Arroyo, funcionario de la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Sección de la CILA y delegación de aguas en Reynosa, cuyo personaje es a todas luces un hombre ligado a la inhumana alcaldesa Maki Ortiz, ese es el dato que ya ha venido corriendo en las redes sociales como “fuero en reguero de pólvora”. Y Negrete, es además el que preside el Club Rotario en esta fronteriza ciudad y con quien Maki, ha tenido diversos nexos importantes, referentes a participaciones sociales.

Y SI HAGO hincapié EN LA TAN CRIMINAL E INHUMANA postura de la alcaldesa Maki Ortiz, es porque esta señora, solo obra con la intención de desaparecer el inmueble. Y lamentablemente, no ofrece NINGUNA alternativa de solución al problema, lo que nos lleva a pensar que, atarás de esto, PUEDE ESTAR UN NUEVO MILLONARIO NEGOCIO de la jefa del pueblo y de su marido Carlos Peña Garza.

CONTEMPLÁNDOSE además que Maki no ha movido ni un solo dedo para contribuir con el Gobierno Federal y Estatal en el tema de los Migrantes, como las numerosas familias que viven en la plaza la República ubicada frente el puente Internacional Benito Juárez, que comunica a Reynosa con la ciudad de Hidalgo, Texas, confirmándose que Maki, por su negativa forma de pensar en cuanto a ayudar a los migrantes, queda claro que esta mujer, no tiene el mínimo deseo de aportar su granito de arena, para beneficiar a esa gente. PERO SÍ está dejando claro su nefasto objetivo de perjudicar a los migrantes, cuya muestra infalible, confirma que la doctora Ortiz Domínguez, es una dama de hígados negros, porque solo actúa para lograr el bienestar propio y no el bienestar colectivo.

PARA CONCLUIR les diré que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo” y por ello, no se descarta la posibilidad de que el interés que, hoy trae consigo Maki Ortiz para derribar “el albergue Senda de Vida”, es porque esta señora, trae algún negocio millonario de por medio y, de consumarse la demolición, eso a mi juicio, sería una fatal decisión, porque ese lugar es útil para los migrantes y consecuentemente, tiene que analizarse muy bien el caso y no se caiga en la criminal intención de la alcaldesa de Reynosa, la que solo piensa en cómo seguir haciendo negocios millonarios a costillas del poder público municipal. Cuyo espacio o poder político de Reynosa, a Maki le ha dado formidables resultados ($$$) para vivir con gran solvencia económica para el resto de su vida, junto a su marido CARLOS PEÑA GARZA y su hijo el hoy alcalde electo Carlos Peña Ortiz.

