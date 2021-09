Autorizan a abrir a 8 escuelas de nivel medio superior y superior

*Entre ellas el Conalep y sólo están en proceso de revisión de Coepris y Sector Salud para para el regreso. Podrían aperturar en la próxima semana

María de Jesús Cortez

Luego de que algunas escuelas particulares ya regresaron a clases presenciales y otras, entre ellas 4 federales ya están en proceso de retornar, la secretaría de Educación en Tampico dijo que también hay ocho escuelas de nivel medio superior y superior, entre ellas el Conapel, que ya están autorizadas para volver a clases presenciales y podrían estar haciéndolo en las próximas semanas.

«Están trabajando esas escuelas para ser autorizadas por Coepris y Sector Salud para el regreso a clases presenciales, están trabajando algunas tengo entendido que a mitad de semana regresan y otras el otro lunes. Se incorporan de esas 21 son 4 federales las demás particulares. El pasado 20 de septiembre salió un listado de ocho escuelas de nivel medio superior y superior que también ya están autorizadas, entre ellas el Conalep y sólo están en proceso de revisión de Coepris y Salud para estar preparadas para el regreso», recalcó.

Sobre el día que estarían trabajando, el funcionario local dijo que eso depende de la escuela, depende de que estén preparadas pues explicó que cuando sale la autorización de Ciudad Victoria el siguiente paso es la visita de Coepris y Sector Salud quienes ven que estén en condiciones para volver, les hacen observaciones si es que hay que hacerlas y en esta semana y la otra empiezan las ya autorizadas.

Rogelio Carlos Caballero comentó que el pasado viernes asistió a la escuela primaria Justo Sierra que es la única federal autorizada y la directora le dijo que empezarán a trabajar el 4 de octubre ya con todas las medidas sanitarias, ya tuvieron visitas de Coepris y Salud ya vieron los salones y ya están preparados con la capacidad de alumnos que pidió Coepris.

«Esperamos que el día último de este mes aparezca un nuevo listado de escuelas que vaya a estar preparándose para regresar a clases», aseveró.

Caballero Silva recordó que ya hubo una convocatoria en donde salieron algunas clases y que no todas salen «han estado mandando las que consideran que ya están preparadas para el regreso, las que no va a ser paulatino que irán abriendo, hay que esperar conforme pasan los días y conforme cambie el semáforo en el Estado o aunque no cambie, depende de las solicitudes en Victoria se aprobarán por quincena y las escuelas irán abriendo».

La idea, dijo, es que cada quincena, poco a poco se abran y llegue a su totalidad abiertas que son 156 escuelas.

Reiteró por último que no es obligatorio el regreso a clases presenciales sino que van a ser hibridas y ya depende de los papás si vuelven o no. «Las escuelas se van a ir abriendo y los padres deciden cómo tomarán sus hijos las clases».