Batallan en rodantes con jóvenes y adultos para que usen el cubrebocas

* Van a hacer sus compras sin protección sanitaria; les falta orientación

María de Jesús Cortez

Es con las personas de rango de edad entre 18 y 38 años de edad con las que en la actualidad están batallando más en los mercados rodantes pues se niegan a usar cubrebocas cuando van a hacer sus compras, de allí que exhortan a los clientes a cumplir con las medidas sanitarias contra el Coronavirus para evitar más casos positivos de la mortal enfermedad.

Felipe Altamirano Estrella, director de Mercados en la localidad dijo en entrevista que ellos desde un principio en qué surgió el Covid-19 trabajan con la aplicación de las medidas sanitarias para evitar contagios.

«Los locatarios ya tienen más de un año prácticamente siendo muy celosos del seguimiento de los cuidados propios, esto es tener gel antibacterial, agua, jabón, usar la gran mayoría cubrebocas, lo que sí invitamos es a la comunidad que va como clientes a que no dejen de usar el cubrebocas», señaló.

El funcionario municipal hizo ver que un 5% de los clientes, sobre todo en edades entre 18 y 35 o 38 años se resisten a usar el cubrebocas.

«Tal vez no están bien orientados pero sí es importante remarcar que en ese rango de edad hay reforzar la difusión de las medidas, crear más conciencia.

De los locatarios, el entrevistado dijo que el 90 o 95% sí cumplen, además de que las áreas están ventiladas y la gente llega compra y se va.

«Los de 50 y más son los que comúnmente van más temprano luego a eso de las 11 en adelante van más jóvenes que son los que le menciono», recalcó.

Ahora con el cambio de semáforo a rojo Altamirano Estrella comentó que en sí no hay nuevas medidas restrictivas ya que los locatarios cumplen y tratan de estar muy apegados a las medidas «ellos están reforzando con mantas donde piden a sus clientes no dejar de usar cubrebocas y piden a quien llega sino trae no les venden».

En la localidad hay cincuenta mercados rodantes.