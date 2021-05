¡BENITO SAENZ: ENTRE “LES VALE MADRE” Y SU ACTITUD NEPOTISTA!

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

La explicación de que Benito Sáenz Barella apenas alcance el 4% de las preferencias electorales como candidato a la alcaldía de Reynosa, tal vez sea porque la empatía entre el candidato y la sociedad es nula o tal vez porque Benito, históricamente, ha sido un perdedor.

“Imposible que se ejecute orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca”: Abelardo Perales Meléndez.

Alma Laura Amparán: trabajo de sol a sol.

El presidente López Obrador no deja títere con cabeza. Hoy fue el turno del Gobernador del Banco de México a quien llenó de epítetos. ¿Es necesaria tanta violencia verbal?

Al candidato del PRI a presidente municipal de Reynosa, lo caracterizan tres factores importantes, muy importantes, que harán de su campaña un fracaso más, como a los que está acostumbrado en su vida política. Benito Sáenz Barella es incapaz de desarrollar una estrategia ganadora y en su vida ha vivido pegado a sus amigos y ha dependido de ellos al 100 por ciento. Así ocurrió cuando fue delegado del ITAVU por obra y gracia del ex gobernador Egidio Torre Cantú, posición en la cual hizo un desastre y a la llegada de la nueva administración se levantaron las actas correspondientes, las cuales aún están vivas. Asimismo, Sáenz Barella mordió el polvo en 2019, cuando intento ser diputado local, en donde sucumbió y sufrió un descalabro más en su carrera política.

El candidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, Benito Sáenz Barella, como parte de su campaña electoral, no hay día que no denuncie que hay contendientes que “andan sueltos con la entrega de dádivas y lana” y sostiene que se obsequian despensas y 200 pesos a cada ciudadano que acude a los mítines que se organizan. El priísta se refiere, principalmente, al aspirante a la presidencia municipal por MORENA, Carlos Peña Ortiz, que, para que no quede duda, y teniendo, dice él las pruebas de las irregularidades, ha sido incapaz de denunciar ante un agente del ministerio público especializado en delitos electorales. ¿Por qué será? Sólo Benito lo sabe, pero esa incapacidad para acudir a las autoridades no le habrá de ayudar a conseguir el voto de los reynosenses. Acusa pero no denuncia, es lo mismo que no hacer nada.

Benito Sáenz Barella esta triste y decepcionado de que no haya una administración municipal, estatal o federal, de corte tricolor porque le tocaría hacer campaña con las alforjas llenas, sin andar con miserias, y teniendo que pedir prestado para cubrir sus compromisos económicos derivados de la campaña electoral que, créalo o no, van a terminar en nada. Benito mal ha alcanzado un paupérrimo 4 por ciento de preferencia electoral, lo que francamente no le servirá en nada, ni a él, como candidato a alcalde, ni al orgullo de su nepotismo -su hijo Maximiliano, candidato a segundo regidor suplente-, ni al tricolor en lo general para lograr más posiciones plurinominales. Seguramente entrará la candidata a regidora que va en la primera posición plurinominal, pero con ese porcentaje que alcanza Benito, no habrá más posiciones, ni una más.

Y es que Sáenz Barella con sus quejas y sus acusaciones, que no denuncias, adelanta que en la elección le va a ir como en feria, con trabajos sacará para apoyar a que el partido mantenga el registro, pero no más. Y eso será gracias a la inercia del tricolor lograda tras 86 años de presencia en México, en Tamaulipas y en Reynosa, y no, por supuesto, por el trabajo de Benito como candidato que, y lo tengo que decir, ha sido harto mediocre, lleno de justificaciones y sin ninguna novedad electoral. Mediocre el desempeño de Sáenz Barella, harto mediocre. Y así llegará al seis de junio, sin más pena que gloria, en lo que debería ser llamado la crónica de una derrota anunciada, y que, lamentablemente, Beno no hace nada para hacerla diferente: menos quejas y más acciones. Pero, en fin, cada cabeza es un mundo y este mundo, el de Beno Sáenz Barella, parece ser el mundo del revés. Y como dijera mi amigo Víctor Trujillo, “lástima Benito”.

Por cierto, lo que se le señala a Armando Benito Sáenz Barella es que siempre anda acompañado de su esposa, a donde quiera que éste va, actividad política, social o empresarial, no lo deja ni a sol ni a sombra, lo que se ha convertido en el modelo político de quien hoy es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Reynosa, quizás, el que menor aprobación ha tenido de la sociedad reynosense, y tal vez, porque la empatía de Benito con la gente ha sido prácticamente nula.

Por cierto, dice Benito Sáenz Barella que “les vale madre el Covid”. ¿A quién? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué no los denuncia? No hacerlo equivale tanto a ser cómplice y tapadera de ellos. ¿Lo hará? Veremos.

1. Tras participar en una reunión con integrantes del gabinete estatal, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Abelardo Perales Meléndez, consideró como imposible que se ejecute una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. “Eso va a ser imposible, porque le van a dar la suspensión, ya hay un amparo y una controversia, y se metió una reclamación de la Fiscalía General de la República. Es improcedente la reclamación, a todas luces”, expresó Perales Meléndez al salir de Casa Tam, agregando que, “el gobernador sigue teniendo fuero y se debe de respetar”.

Perales Meléndez señaló que hasta el momento no se han frenado los recursos de la federación a Tamaulipas y agregó, a pregunta expresa de un reportero, que en la reunión sostenida en la residencia oficial del Gobernador de Tamaulipas, estuvo presente, el mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca.

2. Alma Laura Amparán ha trabajado de sol a sol, desde el 2016 que inició su primera administración municipal. Y así, sucesivamente, hasta lograr nuevamente la oportunidad de servir a los altamirenses. Han sido cinco años de darle resultado a la sociedad a la que la alcaldesa ha servido, del norte al sur y de frontera a frontera del municipio. Y hoy su campaña se ha convertido en una fiesta popular debido al reconocimiento que tiene la hoy candidata a Diputada Local por el Distrito XVIII, Altamira y Aldama, y que religiosamente, Alma Laura, ha recorrido para escuchar a los electores, para estrechar manos, para atender las peticiones y para construir su agenda legislativa que llevará al Congreso de Tamaulipas, a partir del próximo primero de octubre.

Alma Laura Amparán Cruz, a lo largo de este camino, ha demostrado sensibilidad para acompañar a la sociedad altamirense en la búsqueda de las soluciones a sus problemas. Además, se han pavimentado una cantidad de calles, como nunca en la historia de Altamira. Además, se ha logrado la suma de voluntades de los sectores social, industrial, empresarial y comercial, en la búsqueda del bien común, sobre todo en estos tiempos de pandemia que, nos ha enseñado muchas cosas, y entre ellas la solidaridad hacia los sectores más vulnerables. Y ese ha sido un gran reto de la alcaldesa Alma Laura Amparán, hoy candidata del Partido Acción Nacional a la diputación local por el Distrito XVIII, Altamira y Aldama. ¿Lo habrá de lograr? Por supuesto que sí. La candidata quiere y la candidata puede. Tiempo al tiempo.

3. La mañana de este lunes, escuché un buen fragmento de “La Mañanera”, en donde el presidente se dedicó a llenar de epítetos al Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien dejará de serlo el próximo 31 de diciembre. ¿Y para qué anunciarlo con tanta anticipación? Sólo Andrés Manuel sabe sus motivos, pero lo que me llamó la atención de manera importante, es la cantidad de adjetivos endilgados al funcionario bancario, cuando hace un par de semanas fue, el Gobernador del Banco de México, reconocido por ser el Banco de México casi la única entidad financiera en responder a los efectos económicos de la pandemia en 2020 y por resistir a la presión política desde la presidencia de la República.

Alejandro Díaz de León, fue galardonado con el premio “Gobernador del Año de la Banca Central”, otorgado por la editorial financiera Central Banking, quien destacó en su editorial que “el gobernador del Banco de México tuvo que implementar una política monetaria prudente en un momento en que el peso estaba bajo presión, y el banco central manejaba una carga desproporcionadamente pesada en términos de respuestas a la crisis económica de covid-19”.

¿Y entonces? ¿Si está en manos del presidente ya no proponerlo y dejar que se termine su periodo, para que insultarlo? ¿O acaso estará molesto el presidente con Díaz de León a tal grado que busca presionarlo para que su salida de la institución sea más rápida? Honestamente cada día entiendo menos a un presidente que insiste en restar y dividir, cuando la máxima sería sumar y multiplicar en beneficio del país, pero en nuestro caso el mandatario mexicano cada día engrosa las filas de sus adversarios, estrategia contraria a la máxima de Sun Tzu, en el Arte de la Guerra, de no abrir más frentes de batalla de los que se puedan enfrentar. Y me parece que, a largo plazo, el presidente vendrá cediendo la plaza ante la presión por tanto adversario que se suma, todos los días, en un rechazo absoluto de la 4T. Tiempo al tiempo.

