Bloquean paso al Moralillo, Veracruz;

*Residentes llevan cinco días sin agua potable, ninguna autoridad les notifica los motivos de la suspensión del agua ¡QUEREMOS AGUA! gritaban.

Por Diana Alvarado

Los habitantes del poblado de El Moralillo, Veracruz bloquearon puentes que comunican a Tamaulipas y el norte del estado veracruzano; el motivo principal es que llevan cinco días sin agua potable.

Los demandantes reconocen que con el bloqueo del importante paso de Tamaulipas al norte de Veracruz afectan a terceros, toda vez que el transporte público se paralizó, particular, foráneo y pesado, tractocamiones con diversos materiales se encontraban detenidos ahí por varias horas.

“No nos dejan otra opción, tenemos niños, personas de la tercera edad, sin agua llevamos cinco días, pero nadie nos da la cara, aquí nos vamos amanecer, queremos que vean que el Moralillo esta despertando, no nos dejan otra opción”, gritaban desesperados.

“Queremos agua, queremos agua, nos dejan sin luz cuando quieren y luego sin agua a donde vamos a parar con este calor, algo teníamos que hacer para ser escuchados porque El Moralillo esta olvidado”, exclamaron.

“Somos ocho colonias, pero no nos apoyan los vecinos, somos Moralillo, Santa Elena, Malvinas, Laguna de la Costa, Gutiérrez Barrios, Lázaro Cárdenas, entre otras, pero no tenemos el apoyo de todos los vecinos, así que no nos dejan otra solución, por eso bloqueamos sabemos que afectamos a terceros, pero no nos atiende nadie”, citaron.

Residentes que arriban del trabajo y otras actividades del sur de Tamaulipas se debían bajar del transporte público donde termina la colonia Morelos para transitar a pie el puente del Moralillo de sur de la entidad hacia el norte de Veracruz, solo caminaban y pasaban en motocicleta.

Durante el bloqueo una ambulancia del IMSS que venía a velocidad alta proveniente de algún poblado de Veracruz, tuvo que buscar un camino alterno que le permitiera llegar hacia el Hospital; otra mujer embarazada pidió permiso a los manifestantes para pasar porque estaba a punto de parir, ambas emergencias si pudieron transitar por el puente del norte veracruzano a la zona conurbada.

Al lugar arribaron elementos de Fuerza Veracruz con la finalidad de resguardar la protesta y evitar algún acto violento; quienes dialogaron con los demandantes; en ningún momento les pidieron que cesara el movimiento.

El bloqueo durará hasta el amanecer de este viernes hasta que no asista alguna autoridad para que escuche sus demandas, debido a que este primer poblado del norte de Veracruz hacia el centro y sur del país enfrenta serias necesidades desde hace varias décadas.