Bomberos podría utilizar agua de mar para atender emergencias.

Cd. Madero, Tamaulipas.- De continuar con la sequía en la zona conurbada, bomberos de Ciudad Madero tendría que tomar agua del mar para atender los reportes de incendios.

El director de protección civil, Romel Martínez Flores, indicó que el cuerpo de bomberos continuará activo a pesar de la falta de agua, por lo que analizan las alternativas que tienen.

“La situación que se está viviendo hoy en día no nada más en Ciudad Madero si no en toda la zona sur es que todos debemos estar preparados para poder atender cualquier tipo de emergencia sobre todo que el departamento de bomberos no tenga el problema de escasez de suministro de agua”.

Indicó que han tenido contacto con la Comisión Nacional del Agua y Comapa para que las corporaciones de atención a emergencias como bomberos tengan una opción para obtener el suministro del agua.

“Donde agarraríamos agua en un momento dado con los permisos y autorizaciones correspondientes en un cuerpo de agua en una zona lagunarias o en un momento dado ya en una manera grave directamente agua de mar no podemos parar las unidades de emergencias sobre todo por falta de abastecimiento de agua por eso es que nosotros ya estamos preparados con nuestros equipos de bombeo de succión en caso de que tuviéramos algún problema”.

Martínez Flores, añadió que por lo pronto tanto protección civil y bomberos estará pendiente de cualquier atención a la ciudadanía.