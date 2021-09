LETRAS PROHIBIDAS

Busca Mario López una JAD ciudadana

Clemente Zapata M.

El alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, de Morena, desenterró el “hacha de guerra” y busca que la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), mejore su calidad en el servicio.

La JAD está quebrada y desgraciadamente no es novedad; arrastra deudas millonarias que le impiden dar un buen servicio a la población, pues no es un secreto que ha operado como una descarada caja chica.

Por ello, en entrevista —vía telefónica—, el edil matamorenses comentó lo siguiente: “Necesitamos ir al origen histórico de cómo se fundó la Junta de Aguas, que fue a través de aportaciones de ciudadanos y empresarios; gente que quería Matamoros. Necesitamos representar el 70 por ciento de los ciudadanos matamorenses en ese organismo”, señaló el Edil.

MARIO LÓPEZ abundó en el tema y dijo que se tienen que agrupar de diez a 20 consejeros y los sectores más significativos deben tener un representante en la Junta de Aguas.

“Por ejemplo el Magisterio, que en Matamoros suman cerca de siete mil trabajadores, por cuatro integrantes de sus familias, son 28 mil personas y ellos tienen derecho a tener una representación en el Consejo Ciudadano”, detalló.

El Alcalde de Matamoros agregó que así se podrá ir sumando los sectores representativos de la Ciudad, como el Sector Salud, el de la Industria Maquiladora; las cámaras, que es uno solo, como el Consejo Coordinador Empresarial, donde sólo se necesitaría poner a uno; el sector obrero también.

“Entonces vas armando el 70 por ciento de representatividad de personas ciudadanas, eso cambia todo el contexto y de ahí se van a tomar todas las decisiones; no va haber línea por parte del Presidente; si a mí me ponen me voy a convertir en uno más de los consejeros y puedo asegurar que cambia mucho la Junta de Aguas, la operatividad”, dijo el alcalde MARIO LÓPEZ.

Aunque el Mandatario local de dicha ciudad fronteriza, desconoce los número reales tintados de rojo, porque tiene más de dos años de estar ausente de las reuniones en la JAD, sí demandó que este organismo encargado de administrar el agua pública se convierta en ciudadana.

Rechazó el Edil que la JAD sea una caja chica de su Gobierno y que la mejor forma de acabar con ello, es decir con sospechas de que sea una “caja chica” de otros poderes, es ciudadanizando al organismo.

“Que se haga ciudadana la Junta de Aguas y que ya no intervengan los políticos en la toma de decisiones, ya que representan dos servicios fundamentales, uno de salud, que es el drenaje; y otro que es vital, es decir el agua”, dijo.

A partir de octubre, el Congreso local estará tintada de color guido. Es decir será el partido Morena quien tendrá mayoría; el sartén por el mango, pues.

En ese contexto, MARIO LÓPEZ adelantó que hay antecedentes de que los organismos encargados de administrar el agua pública, como Tijuana y Mexicali, que pudieron ganar, por la vía legal, el administrar y ofrecer el servicio, respaldándose en el 115 constitucional.

En la próxima legislatura los diputados locales de Matamoros presentarán una iniciativa para buscar un Consejo Ciudadano que administre la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, que sería la plataforma legal.

“Después se van atajar dos frentes: uno la cuestión del Sindicato, que se lleva el 60 por ciento de los ingresos. Haz de cuenta que el organismo está bajo una modalidad de Cooperativa; de cada peso, 60 centavos se los lleva el Sindicato”, dijo MARIO LÓPEZ.

Y agregó: “Eso es inadmisible. Debemos hacer una modificación, liquidarlo y volver a recontratar la plantilla bajo un estudio eficiente, con lo que se ahorraría un 30 por ciento de los recursos y del monto que representa ese 30 por ciento, un 25 por ciento se mandaría a inversión y el resto a la amortización del crédito que se va a contratar para liquidar al Sindicato”.

El Alcalde de Matamoros asegura que el tema se está trabajando con los diputados de su partido, en conjunto con abogados expertos en la materia, que llegarán a la Legislatura 65 a partir de los primeros minutos de octubre.

“En la primera sesión va a entrar (la iniciativa), como panadería (…) La Junta de Aguas maneja mil millones de pesos al año y si la saneamos, debería tener ingresos por el orden de los tres mil millones; debe tener más ingresos que el Municipio”, sentenció.

Reconoció MARIO LÓPEZ que la gente se siente muy agraviada por las constantes fallas de la JAD y por ello “la gente no quiere pagar y tenemos que sanearla para recobrar la confianza en la gente”.

El Edil no se queda de brazos cruzados, pues actualmente gestiona un crédito cercano a los mil 600 millones de pesos para trabajar en la infraestructura del servicio de aguas, como son los caídos, los cárcamos, los drenes y las plantas de tratamiento…

Pudiera ser que a partir de octubre, con el cambio del poder legislativo, la instauración de un nuevo color de mando, se cumplan los deseos del alcalde MARIO LÓPEZ y la JAD pase a manos de la población a través de un Consejo Ciudadano… Pendientes…

~~ALCALDE A FAVOR DE “EL TRUCO”.- Para el alcalde de Aldama, JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES, el secretario general de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, conocido mejor como “El Truco”, es la mejor propuesta de Acción Nacional como candidato a la gubernatura de Tamaulipas… Por ello armó un frente político para brindar todo su apoyo si es “El Truco” es seleccionado por dicho órgano político para la mencionada posición… A la iniciativa de GONZÁLEZ ROSALES, se unieron miembros del partido naranja, como YALILE GARCÍA COBOS, quien es dirigente en El Mante, de Movimiento Ciudadano… También se sumaron líderes de organizaciones campesinas… El todavía Alcalde de Aldama dejó en claro que tanto él como su grupo político apoyarán al Partido Acción Nacional siempre y cuando CÉSAR “El Truco” VERÁSTEGUI sea el candidato, de lo contrario no jugarían con los azules… ¡AyWey!

~~RINDE SANMIGUEL TERCER INFORME.- El alcalde, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, rindió el Tercer Informe de Gobierno de la administración municipal 2018-2021, en el que destacó logros en salud, educación, obra pública y en la respuesta a la pandemia de Covid-19 y desastres naturales… “El tiempo fue muy breve pero bastó para dar mi mayor esfuerzo y contribuir así en el desarrollo y en el bienestar de nuestra comunidad”, al referirse SANMIGUEL a los últimos siete meses del trienio que fungió como Alcalde… Aclaró que lejos de contratar más deuda se redujo la que heredó de administraciones anteriores: de 942 millones 986 mil 692 pesos, a 579 millones 410 mil 53 pesos… Destacó la pavimentación de 177 cuadras, con inversión de más de 200 millones de pesos; la construcción de seis ejes viales con más de 70 millones de pesos y de tres puentes vehiculares con 35 millones de pesos. Añadió que en construcción y rehabilitación de plazas, parques, gimnasios y canchas se invirtieron 53 millones de pesos; en electrificación y alumbrado público en 45 colonias la inversión fue de casi 90 millones de pesos. También fueron reconstruidos los subcolectores Anáhuac, La Joya, La Esmeralda y el Guatemala y se edificó la Escuela Secundaria Técnica 95 “Manuel J. Clouthier”, en Villas de San Miguel, con inversión de 46 millones de pesos. Entrega de 50 mil becas por 253 millones de pesos; 150 mil mochilas con útiles escolares con inversión de más 50 millones de pesos; y 31 millones de pesos en 150 mil paquetes de libros. En representación del Gobernador de Tamaulipas, respondió al informe RÓMULO GARZA MARTÍNEZ, secretario de Bienestar Social.

