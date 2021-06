LETRAS PROHIBIDAS

¿Buscaba 4T enamorar al PRI?

Clemente Zapata M.

La mayoría calificada

necesita el Presidente;

la cosa está “caliente”

pues flecha sería errada…

Y necesita de un pacto

igual que en el pasado;

para ampliar lo logrado

y todo quede intacto…

Dicen que los tahúres que dejan ver sus cartas es por tres motivos: por accidente, desesperación o advertencia… Es difícil saber cuál de esas tres es la motivación final del tahúr.

En ese sentido, apenas se dieron a conocer los resultados electorales y el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, desde el púlpito de “La Mañanera”, enseñó sus cartas.

No se puede negar que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), avanzó en las gubernaturas, pero en la Ciudad de México y en la Cámara de Diputados tuvo revés, comparando los recientes resultados con el 2018.

Al no tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente LÓPEZ OBRADOR tendrá que hacer lo que hicieron sus antecesores para sacar adelante las reformas.

Apenas se dieron a conocer los resultados del seis de junio y el Mandatario mexicano usó el “horario estelar” de ‘La Mañanera’ para enseñar sus cartas por accidente, desesperación o advertencia; vaya usted a saber.

Palabras más, palabras menos, el Presidente de la República, desde ese púlpito, no sintió repulsión en reconocer que podría negociar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para lograr la mayoría calificada y con ello empujar algunas reformas que están perfiladas para la segunda mitad de su mandato, incluido el presupuesto.

Nadie se debe sentir espantado y ofendido por la propuesta del presidente LÓPEZ OBRADOR de pactar con la Oposición, en específico con el partido que según él es el creador de la “mafia del poder”.

Su antecesor, ENRIQUE PEÑA NIETO (2012-2018), apenas se sentó en la silla y deslizó el “Pacto por México”, con las principales fuerzas opositoras del 2012, es decir con el Partido Acción Nacional (PAN) y el De la Revolución Democrática (PRD), de la mano de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

El panista GUSTAVO MADERO, el perredista JESÚS ZAMBRANO, como líderes nacionales de sus órganos políticos, estamparon la firma para sacar las reformas estructurales que deseaba PEÑA NIETO.

Con la llegada de la Cuarta Transformación, se ventiló buena parte de los acuerdos de ese “Pacto por México” que algunos actores, principalmente del PAN, realizaron en lo “oscurito”, a cambio de levantar la mano o estampar la firma; pero ésa es otra historia.

La detención de EMILIO LOZOYA AUSTÍN sirvió para que se conociera con puntualidad lo que se sabía como secreto a voces; es decir se conoció el nauseabundo olor de la plomería política que unió a la Cámara alta y baja con, en ese tiempo, Los Pinos…

Con este antecedente, del llamado “Pacto por México” y con el anuncio del presidente LÓPEZ OBRADOR, se quiera o no, se refresca la memoria colectiva de aquellos acuerdos oscuritos del sexenio anterior.

El Presidente tocó el tema, lo desmenuzó en “La Mañanera” y de su boca salió que podría llevarse a cabo un acuerdo con la Oposición, con el PRI pues, uno de los integrantes de la llamada (por él) “Mafia del Poder”.

¿Cuál será el contenido de las reformas que pretende impulsar el Presidente de México en la segunda mitad de su mandato, para que sin rubor o pena se le haya olvidado con quién pretendía pactar para lograr mayoría calificada…?

Antes del seis de junio, en Palacio Nacional se hablaba que votar por el PRI o el PAN era “regresar al pasado”; días antes de la fecha, en pleno proceso electoral, se machacaba y se machacaba sobre ello.

¿Qué cambió en la visión del Presidente de México, para querer negociar con “el pasado” con la “mafia del poder” con los conservadores?

¿Qué tan importantes serán las reformas que están en el cajón de su escritorio para que en su “Mañanera” haya intentado “enamorar” al PRI…? Pendientes…

~~ALCALDE TIENE UN CARA A CARA CON POBLACIÓN.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Francisco Villa y Blanca Navidad para atender sus peticiones, las cuales canalizó a las dependencias correspondientes. En este encuentro, el alcalde convocó a los dos síndicos; al secretario del Ayuntamiento, Bienestar Social, Obras Públicas, Servicios Públicos Primarios; al gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA); y director de Ecología, para que dieran respuesta a las demandas. “Fue un compromiso de tener un diálogo y escuchar sus peticiones, ya vimos algunos de los puntos que cada una de las secretarías se comprometió a cumplir y vamos a dar un seguimiento más que todo”, indicó. Óscar Pérez Palacios, fue la voz representativa de estos grupos vecinales, quien externó que el desazolve del arroyo ‘El Coyote’ y el proceso de regularización en la Blanca Navidad eran los puntos primordiales de sus peticiones.

~~PRESIDE RECTOR CEREMONIA DE GRADUACIÓN.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió la ceremonia virtual de graduación de los programas de licenciatura y posgrado que imparte la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico. En su mensaje, felicitó a los más de 350 profesionistas que concluyeron su formación en las licenciaturas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Gestión y Desarrollo Turístico, Idioma Inglés, y Psicología. Igualmente aplaudió el tesón de los 33 graduados de los programas de posgrado: Maestría en Derecho con énfasis en Constitucional, Maestría en Comunicación con énfasis en Diseño Digital, Maestría en Ciencia Política y Administración Pública y Maestría en Terapia Familiar.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Aquí en Tamaulipas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lejos de sentirse menos pasará a ser un importante órgano político/electoral… Cuentan que cuentan que los más de 130 mil votos pueden servir para el proceso electoral 2022 y ningún serio aspirante tanto del Partido Acción Nacional o Movimiento de Regeneración Nacional puede pasar por alto esta realidad… También cuentan que, se acepte o no, al presidente del Comité Estatal del PRI, ÉDGAR MELHEM SALINAS, con todo y sus detractores, las cosas le siguen saliendo bien… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Al auditor superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, se le ha notado cierto nerviosismo desde el pasado seis de junio… Cuentan que cuentan que tal vez el nerviosismo es porque ha tenido y seguirá teniendo que trabajar tiempo extra y sin goce de sueldo para dejar cuadrado todo lo descuadrado… También cuentan que las nuevas reglas de la política, que tomarán vigencia cuando se cambie el color predominante del Congreso local, vendrá aparejada con la renuncia de ESPINO ASCANIO, independientemente que su periodo finalice o no con el cambio de Legislatura… Peeerooo, también cuentan que ya tienen a su reemplazo y éste viene con una sed de… No, mejor ya no cuento… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… En Altamira están con mucha prisa para recuperar lo que invirtieron en las campañas y que no podrán recuperar, además de preocupados porque deben dejar las cosas “bien arregladitas” si quieren tener un buen retiro… Cuentan que cuentan que por ello se reactivó el programa de grúas y por ello en ese municipio andan bien bravos tirando mordidas y jalando coches… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

