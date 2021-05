Cabeza de Vaca: “El pueblo de Tamaulipas me trajo hasta aquí”.

* No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional.

En evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, tengo conocimiento de que se ha girado orden de aprehensión en mi contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un Gobernador de un Estado Libre y Soberano.

En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparos, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra.

No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país.

Los motivos políticos son evidentes. Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del Gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional.

Como lo he hecho desde que esta andanada política y mediática inició, me defenderé frente a estas falsas imputaciones. Estoy consciente de que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho. La Constitución no protege a la persona, sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña. Nuestra ley fundamental garantiza que la responsabilidad que otorgan los ciudadanos a través de las urnas, no sea revertida arbitraria y discrecionalmente para mandar mensajes de miedo o de intimidación.

El pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí. Defenderé hasta el límite de mis fuerzas su veredicto. Este país no es la Nación de un solo hombre. México nos pertenece a todos.

Francisco García Cabeza de Vaca

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas