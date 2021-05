T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CABEZA DE VACA, MANTIENE SU FUERO

X.-Nadie por encima de la ley, incluso ni el Congreso de la Unión

X.-Recuerden: la mentira prevalece mientras la verdad aparece

X.-PAN-Tamaulipas más se fortalece, MORENA más en Declive

TRAS la emisión del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de negar “el desafuero” al Gobernador de Tamaulipas, fraguado con marcada mezquindad por el Congreso de la Unión Federal, esto vine a confirmar “la cruel consigna” de la 4-T, para intentar pisotear los derechos políticos de un gobernante como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien, el Gobierno Federal, “pretendió afectar electoralmente”, porque el mandatario tamaulipeco, contra lo que se diga, “es hoy por hoy” es el prospecto político más fuerte, rumbo a la elección presidencial del 2024, para suceder en Palacio nacional “a ya saben quién”.

EL RESOLUTIVO de la Suprema Corte de Justicia, en este tan sonado caso, “fue no entrar al estudio de fondo” de la Controversia Constitucional, promovida por el Congreso de Tamaulipas, porque en definitiva, “se pondría más en vergüenza” a los Congresistas Federales, porque estos “malandrines con charola”, traían la consigna de “aplicar los yerros políticos” para imponerse en este juicio y sacar de la jugada electoral (presente y futura) al Gobernador Cabeza de Vaca, pero “el tiro les salió por la culata”. Además recuerden que “la Mentira Prevalece, Mientras la Verdad, Aparece”.

A ESTA decisión jurídica de la Corte: ¿Ahora qué podrá decir, opinar o soslayar el Dr. el Derecho RICARDO MONREAL ÁVILA?. Me gustaría escuchar su punto de vista y entrevistarlo, para que a los medios nos diga e informe, “porque no les favoreció el resolutivo” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al pretendido desafuero del Gobernador Cabeza de Vaca. Quedando claro en este tenor que, “los integrantes de la Corte, tomaron la decisión justa, (apegada a derecho), porque de no haber sido así, “los evidenciados jurídicamente, hubiesen sido ellos, los Ministros”. Pero gracias a que son eruditos en la materia y no se prestan a intereses de ninguna especie, “obraron en el marco de la ley”. Confirmándose que, “por encima de la ley, nadie, incluso ni el Congreso de la Unión”. Cuyo Cuerpo Legislativo de México, “ha quedado en clara evidencia”. Qué lamentable, ¿verdad?…Y por ello, alguien dijo “LO SIENTO”, porque “NO SE LES HIZO”.

HAY Que señalar que, “la controversia constitucional, promovida por el Congreso de Tamaulipas, en contra de la Cámara de Diputados Federales, relacionada al procedimiento de desafuero del Gobernador de Tamaulipas, dejó muy en claro que, “no existe conflicto competencial entre las partes”, apuntándose para ello que, en esto debe prevalecer, fíjense bien, “la decisión soberana del Congreso Local”.

POR ESTE interesante detalle jurídico, el Congreso del Estado en el marco de sus atribuciones, tal como lo estipula el Artículo 111 Constitucional, en su párrafo quinto, “decidió no homologar” la desesperada declaración de procedencia, emitida por el Congreso de la Unión, al estimarse que, “la determinación impugnada”, no afectaba, la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad Federativa.

Y POR ESTE razonamiento legal, fue como los congresistas de Tamaulipas, repito, “argumentaron no homolgar la declaratoria de procedencia”, emitida por los Diputados Federales, los que “haciendo uso y abuso del mayoriteo” en la Cámara Baja, pensaron dolosamente que habrían de tener la razón y consolidarse, pero “la ley es la ley y por encima de esta, nadie”, dándoles Garrote la Suprema Corte, la que, por obviedad, “no se prestó a ninguna recomendación política”, de algún mando en el Gobierno Federal.

NO DEBEMOS olvidar que, el Poder Legislativo Local, “hizo valer su autonomía”, al obrar con toda claridad y certeza, cuando en automático, “decidió no retirarle” el fuero al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, habiendo procedido como correspondía. Por lo que al no retirarle “la protección e inmunidad procesal penal” al mandatario estatal, fue una decisión sensata y apegada a derecho. Y a pesar de que, al Ejecutivo tamaulipeco, “se le imputa la probable comisión de un delito federal”, la SCJN, definió que por el momento, “no se pusiera a disposición de las autoridades federales” al Gobernador del Estado. (Más claro ni el agua).

EN CONSECUENCIA, diremos que la determinación legal de la Suprema Corte de Justicia del país, también ha dejado en claro que, “el Gobernador de Tamaulipas, no ha sido separado de su investidura”. Y naturalmente, “mantiene la Protección Constitucional” que, le brindan la misma carta magna de México y la Constitución de Tamaulipas, por lo que el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “no puede ser objeto de ninguna acción penal”, Y ninguna autoridad Ministerial o Judicial puede generarle actos de molestia y privativos en su contra y menos que vayan a obstaculizar sus facultades constitucionales, como Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

Y PARA aquellos que pensaron con toda mezquindad que Cabeza de Vaca, “ya estaba aniquilado”, ahora más que nunca, tendrán que tomarse los tragos amargos y por supuesto, soportar, (les guste o no), el arraigo y la fuerza política, que ha venido consolidando en Tamaulipas y México el Gobernador de esta entidad federativa Francisco Javier García Cabeza de Vaca: y como ayer en las redes sociales dijeron: “EN TAMAULIPAS, HAY GOBERNADOR PARA RATO”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

