T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CABEZA DE VACA, MANTIENE SU INMUNIDAD PROCESAL: SENADOR RAMÍREZ AGUILAR….!

X.-Llamado a que se respeten las instituciones y la legalidad.

TRAS ESTABLECER que, jurídicamente el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “Mantiene su Fuero”. Porque el Congreso de Tamaulipas, determinó “no darle procedimiento a la declaración de procedencia”, aprobada por el Congreso de México, el Presidente del Senado de la República Eduardo Ramírez Aguilar, quien dijo “ser un hombre apegado a las leyes”, corroboró que, por la decisión del Cuerpo Legislativo del Estado, “el gobernador mantiene su inmunidad procesal”.

EL SENADOR de Morena, incluso negó que, “en el Senado, se esté pensando en la desaparición de poderes” en Tamaulipas. Porque simple y llanamente, dijo “no estamos en esa hipótesis jurídica”, porque en esa entidad, existe un Tribunal de Justicia e igualmente existe un Congreso que fue electo por el pueblo de Tamaulipas y está en pleno funcionamiento, descartándose con ello, “las expresiones que con dolo y mala fe”, han venido manifestando Senadores y Diputados Federales de corrientes o expresiones políticas, diferentes o contrarias a la que pertenece el Gobernador García Cabeza de Vaca, cuyo tema, muy álgido por cierto, “es el ánimo electorero” de los adversarios políticos, por el evento que se tiene en puerta “el próximo 6 de junio”.

CON RESPECTO a la emisión de una orden de aprehensión contra el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el Senador Ramírez Aguilar, enfático dijo: hasta el día de hoy, “no existe una orden de aprehensión”, que haya sido girada por un juez Federal. Esa posibilidad no existe, pero “lo que sí existe es una ficha roja” solicitada por la FGR. Pero “orden de aprehensión no tiene el Gobernador”. Y abundó “al menos yo no la conozco, remarcó.

AHORA Bien, “al haber la ficha roja”, para la búsqueda del gobernador en el extranjero. En esto, si cualquier país que pudiera ejecutar esa ficha roja, al traerlo a México, “no hay una orden de aprehensión”. Y para que “se proceda en torno al juicio de desafuero necesario”, tendría que agotarse todo el procedimiento, pero el Congreso del Estado, ya determinó que, “no ha lugar a quitarle el fuero al gobernador”.

SIN EMBARGO, el Coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal Ávila y el Diputado Coordinador de Morena en el Congreso de la Unión, “en tuits” dijeron que, “si había una orden de aprehensión contra el Gobernador Cabeza de Vaca”, cuya información dada por ellos en redes sociales y en plataformas digitales, es la clara muestra de su interés personal, político y electoral, por afectar al Gobernador de Tamaulipas, lo que refleja, “la clara guerra sucia de estos contra el mandatario tamaulipeco”, surgiendo por ello, la obvia interrogante: ¿Quién dice la verdad?, Porque el Presidente del Senado de mismo Morena, “asegura y afirma lo contrario”.

INCLUSO, el Senador de Morena, dijo haber buscado “por acceso a la información”, en los órganos jurisdiccionales y “no existe una orden de aprehensión”, contra el Gobernador Cabeza de Vaca. Y si la hubiera, recalcó, “ya estuviera en la opinión pública”. Además, abundó el Senador Eduardo Ramírez Aguilar que, “el Poder Judicial, no tiene una orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas.

EL PERIODISTA Carlos Loret de Mola quien fue el que entrevistó al Presidente del Senado de la República, le hizo saber que, eso que se dijo que, un Juez de Almoloya, había concedido la orden de aprehensión contra el Gobernador, por petición de la Fiscalía que, porque “le habían encontrado por ahí un resquicio”, ¿eso no es cierto?, respondiéndole Ramírez Aguilar que, “no la conocemos, no la tenemos, no es real”, remarcó.

SIN EMBARGO, agregó “puede ser que exista”. Pero visiblemente no está la orden de aprehensión. Y si el Gobernador sigue estando al frente del Poder Ejecutivo: “No puede haber una desaparición de Poderes”, porque “no estamos en esa hipótesis jurídica”, reiteró Ramírez Aguilar, en la entrevista con Loret y agregó que, como los órganos de poder en el Gobierno de Tamaulipas, están en su debido funcionamiento, “eso no ha lugar a la “desaparición de poderes”. Porque además eso tendría que llevarse al pleno del Senado, pero “tendría que haber una mayoría calificada”, para poder tratarse o analizarse esto en un periodo extraordinario.

OTRA explicación muy clara el Senador Eduardo Ramírez Aguilar, fue cuando dijo que, el Congreso de Tamaulipas, “no podría estar en desacato”, a pesar de que la Cámara de Diputados de San Lázaro, haya aprobado el procedimiento de declaración de procedencia, en contra del Gobernador, porque esto, solo se debe comunicar al Congreso de Tamaulipas. Para “los efectos del Artículo 111 Constitucional” el cual dice que, “para proceder penalmente”, por delitos federales contra los Ejecutivos de las entidades Federativas, “se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo”.

Y EN EL CASO, “de la declaración de Procedencia”, esta, será solo para que se comunique a las Legislaturas Locales, para que este recinto, en el Ejercicio de sus Atribuciones: “Proceda como Corresponda”. Lo que, obviamente ya ha quedado muy claro, porque “LA LEGISLATURA DE TAMAULIPAS, YA PROCEDIÓ Y dijo “NO”. Y por esta razón, “sigue gozando de inmunidad procesal el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y como el Congreso Local es el que, de acuerdo a la leu, es el que tiene la ÚLTIMA PALABRA. PUES “San se cabo”. Y para finalizar Loret le preguntó al Senador Ramírez Aguilar ¿entonces el Gobernador tiene fuero?. SI TIENE FUERO.

DIJO el Senador Eduardo Ramírez Aguilar que, mi llamado es que, “SE RESPETEN LAS INSTITUCIONES Y LA LEGALIDAD”. Yo estoy a favor de la legalidad, finalizó.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx