Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

¿Cabeza de Vaca presidenciable?

Cd. Victoria, Tam.- La cuenta regresiva para que concluya la administración estatal encabezada aún por Francisco Javier García Cabeza de Vaca se encuentra a solo 392 días de distancia, un gobernador con desafuero y una orden de aprehensión vigente que no se ha podido ejecutar por contar con un amparo que también está muy cerca de vencer.

En medio de esa situación, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marko Antonio Cortés Mendoza, se ha atrevido a considerar al ejecutivo estatal, junto con Ricardo Anaya Cortés, como presidenciables, dos panistas que están en el ojo del huracán enfrentando denuncias por presuntos delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal equiparada, entre otros.

Es común que Marko Cortés pretenda no reconocer la deteriorada imagen de a quienes pretende convertir en presidenciables para el 2024, quizá su atrevimiento sea apostándole a, primero, que a Cabeza de Vaca solo se le conoce su mal desempeño como gobernador en la entidad que ha estado a su mando y no precisamente en todo el país, y segundo, apostarle a que los ciudadanos carecen de memoria suponiendo que para el 2024 habrán olvidado por completo todo el daño que hicieron a sus gobernados en Tamaulipas.

Y efectivamente, en dos años puede pasar todo lo anterior, no es que los mexicanos estemos acostumbrados a que nos engañen, pero la mayoría, sino es que todos, somos egoístas y lo que no nos afecta le dejamos de dar importancia permitiendo que sean otros quienes decidan el futuro político del país.

Por lo pronto, Marko Cortés ya destapó al aún gobernador de Tamaulipas y a Ricardo Anaya Cortés, este último, que apenas el miércoles recibió de parte de la Fiscalía General de la República, copias de la carpeta de investigación que tiene en contra, y para el próximo 4 de octubre tiene programada la audiencia inicial.

A Anaya Cortés se le acusa por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho supuestamente por haber recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética.

Es necesario recordar que Anaya Cortés, en su huida, cruzó libremente por tierras tamaulipecas hacia Estados Unidos, sin que ninguna autoridad de esta entidad actuara en su contra para detenerlo, a sabiendas de que hasta entonces ya era requerido por la justicia, quien por cierto ya fue ubicado en la ciudad de Texas, Estados Unidos por la Fiscalía General de la República

Aquí viene el, pero, sucede que el dirigente nacional del PAN no sólo destapó a Ricardo Anaya y Cabeza de Vaca, pues también mencionó los nombres del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, así como a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua y a Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.

Pero la lista se hizo más larga, incluyó a el diputado federal electo, Santiago Creel, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional.

Con toda esa lista de presidenciables para el 2024, las posibilidades del todavía gobernador de Tamaulipas y de Ricardo Anaya lógicamente se alejan más, pues la imagen bastante golpeada de cada uno es uno de los factores que sin duda definirá su posicionamiento ante los mexicanos.

De hecho, Cabeza de Vaca como gobernador no ha salido muy bien en las encuestas del último año, ubicándose entre los gobernadores con menos aceptación y con peor desempeño.

Y si a eso se le agrega el desencanto de los tamaulipecos que un día si y el otro también aprovechan las redes sociales para manifestar su descontento en contra de su mal gobierno.

Solo hay que ver las declaraciones que hace el gobernador de Tamaulipas en medios nacionales, en la revista Expansión aseguró estar listo para enfrentar al narcotráfico, pero lo dice luego de cinco años de su gobierno, misma declaración que dio desde el inicio de su mandato como ejecutivo estatal y que hasta la fecha no ha cumplido, sino que por el contrario, ha permitido que la impunidad vaya en aumento cuando desde el interior del gobierno se fomenta entre los mismos funcionarios.

El narcotráfico ha dejado muchas muertes a su paso, y si bien es cierto que no nacieron con el gobierno del PAN, la realidad es que sí se ha permitido que se acrecenten, e incluso desde las mismas corporaciones policiacas se han cometido delitos como masacre de inmigrantes, desapariciones forzadas, secuestros, sin contar que no actúan en contra de muchos criminales a pesar de estar cerca de los sucesos que se registran o cuando reciben el llamado de auxilio no acuden con prontitud, ejemplo de ello fue la masacre de civiles en Reynosa.

Tamaulipas ocupa el deshonroso primer lugar en secuestros, extorsiones, robo de combustible y desaparecidos, aunque el gobernador asegura no es producto de la casualidad sino de la irresponsabilidad de la que culpa a sus antecesores olvidando por completo que desde hacer cinco años es el quien está gobernando.

De igual manera, cuando se refiere a estadísticas, el mandatario estatal menciona las del 2015, pero no informa lo sucedido a partir del 1 de octubre del 2016 a la fecha, solo recordar que mientras el concedía su primera entrevista como gobernador del estado, en Reynosa se estaban registrando enfrentamientos entre grupos armados.

Otro factor en contra es el que Morena aún mantenga su hegemonía a pesar de los constantes errores del gobierno federal, pero ven con muy buenos ojos que se esté tratando de erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno.

De ahí, que los morenistas también puedan llegar a presentar sus mejores cartas para jugar en la elección presidencial del 2024, por lo pronto Andrés Manuel López Obrador ya ha asegurado que concluyendo su sexenio se retirará de la política, por lo que sería uno menos a quien deban temerle los panistas.

El Cierre

Mientras en Tamaulipas la subsecretaria de educación básica en la SET sentenció que se aplicarán sanciones a los docentes que no se presenten a clases presenciales sin justificar con una licencia médica o incapacidad, en el estado de Veracruz actúan distinto y tienen mayor empatía hacía los trabajadores de la educación.

En ese sentido, la Secretaría de Educación de Veracruz descartó que se vaya a sancionar a los maestros que optaron por no regresar a clases presenciales desde el pasado 30 de agosto.

Cabe destacar que en aquella entidad se reportó la apertura de 13 mil escuelas de las 24 mil y se esperaba que más planteles se sumen al regreso a las aulas.

La empatía del Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, que no tiene parentesco con el ahora diputado local de Matamoros, llegó a tener consideración con los docentes que escogieron no regresar a clases presenciales por temor al contagio del coronavirus, claro, siempre y cuando se encuentren trabajando a distancia.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.