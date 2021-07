Tendencias

Oscar Contreras

Cabeza expulsa sin aval del CEN

El cachorro del PAN siguiendo las órdenes del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que fueron expulsados a 95 panistas reconocidos por participar activamente con otros partidos durante el pasado proceso electoral o que se afiliaron a estas mismas organizaciones.

Dijo El Cachorro que “el Consejo Estatal del PAN analizó y determinó formalizar el inicio de las gestiones necesarias para la expulsión de estos militantes, pero se sabe que el Consejo Nacional no ha validado esta decisión local y hará una investigación sobre el caso.

Es importante comentar que Maki Ortiz, la presidenta municipal del Reynosa, es quien encabeza la relación de los panistas que el gobernador Cabeza de Vaca expulsó, pero en su especial caso no es el PAN estatal quien determina si sale o no de este partido, ya que Maki es considerada por ser un gran valor para el panismo nacional.

Así que Maki aún no ha sido expulsada y habremos de esperar la decisión que tome el Consejo Nacional, por lo pronto se sabe que ella misma siendo coherente con su comportamiento ya había renunciado a las filas del panismo, pero Marko Cortés no lo acepto y todavía está en veremos.

De tal manera que El Cachorro lo que dio a conocer es una noticia vieja y esto no es confirmado aún por el PAN nacional por lo que debió esperarse a que el Consejo Nacional determinará el destino de estos militantes.

Sin duda que esto mismo lo sabe García Cabeza de Vaca, pero desconoce los alcances que los integrantes de los medios de comunicación, directivos y columnistas tienen, por lo que no debe asentar algo que no es autorizado por la dirigencia del panismo nacional, así que de la expulsión de panistas es falsa.

De tal manera que el que pudiera salir de las filas de Acción Nacional es quien

En fin, si El Cachorro sigue cometiendo esto errores garrafales por no pedir el consentimiento de los directivos nacionales, es posible que muy pronto salga de la dirigencia estatal y no es por lo que dijo de la expulsión de panistas sino porque junto con el senador Ismael García Cabeza de Vaca llevaron al PAN al fracaso estatal y eso no se les perdona.

Cambiando de tema. Como si estuviera al inicio de su administración el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presentó ante algunos empresarios, colaboradores, panistas, profesionistas y proveedores del gobierno estatal, el proyecto de la carretera Mante- Ocampo-Tula la cual asegura permitirá “hacer más competitivos a los puertos de Tampico y Altamira, al conectarlos de manera más directa con los estados del Bajío.”

Sin embargo estudios de factibilidad, movilidad carretera y de seguridad vial indican que esta vía no tiene posibilidades de llevarse a cabo por tres razones:

Una. Para hacer la carretera tienen que tener el aval de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y nunca les avalarán esta obra, ya que no está dentro de sus prioridades y la administración estatal no tiene los suficientes recursos para hacerla y más ahora que está de salida,

Segunda. Los estudios de factibilidad indican que esta obra no es prioridad para el gobierno federal y además, a esa carreo de Geño Hernández ninguno de los contratistas le quiso entrar, ya que se tenía que tumbar parte de la sierra donde se asienta la Biosfera del Cielo.

Y tercera. Sólo el 5% de los turistas y transportistas viajarían por esa carretera ya que la mayoría 60% va hacia a la Ciudad de México, el otro 35% restante va al norte y el 5% lo haría por esa carretera. ¿Qué les parece?

De salida. Sí finalmente el PAN – nacional o estatal- deciden expulsar a Maki de las filas del panismo, es casi seguro que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le ayude a ganar las elecciones del próximo año como siempre lo ha hecho pero ahora por MORENA y con lo cual se cumpliría el acuerdo con el presidente AMLO de conseguir: Libertad por Tamaulipas. Ni más ni menos.