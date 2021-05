Tendencias

Oscar Contreras

Cabeza no es Rosario

Cuando Rosario Robles Berlanga quiso aclarar su situación por el caso de la “Estafa Maestra” con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acudió de manera voluntaria y de buena fe a la Fiscalía General de la República (FGR) y antes de que terminara su declaración, el Juez le informó que se quedaría detenida dos meses hasta que se aclarara su situación.

Sin embargo, la ex secretaria SEDESOL de Peña Nieto lleva un año nueve meses en la cárcel; ha solicitado varios amparos que se justifican y hasta colaborar con la Fiscalía, para que detenga a los verdaderos culpables de la “Estafa Maestra” a cambio de su libertad, así como le hizo Emilio Lozoya Austin con el caso Odebrecht.

Así que a pesar de todo esto, Rosario Robles sigue detenida y está consciente que sólo saldrá libre cuando López Obrador termine su sexenio, sabe que es una presa política del gobierno de la 4T y por más que les ofrezca pruebas, les señale a los culpables y les diga en que se utilizaron los casi 8 mil millones de pesos no conseguirá su libertad.

Y es que AMLO es quien la tiene detenida, ya que Rosario Robles casi acaba con su proyecto político, cuando se dieron a conocer los videos donde René Bejarano recibía dinero para López Obrador de parte de Carlos Ahumada, pero se salvó porque el caso lo desviaron como si fuera un acto de venganza de Carlos Salinas y de Diego Fernández.

Claro que en la relación de Andrés Manuel López Obrador y Rosario Robles Berlanga, existen otros asuntos que son realmente por los que se encuentra en prisión, esos temas tienen que ver con el desamor, la política, las traiciones y las distintas visiones que se tienen del futuro del país y ahí son ellos dos los que saben realmente lo que pasó.

Recordamos este caso porque ahora el Senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de MORENA en el senado de la República, cuestiona por qué el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no se presenta ante la Fiscalía General de la República si no existe orden de aprehensión y comenta “a fin de conducirse con transparencia de que no existen elementos de que acusarlo.”

Sin duda que Monreal tiene mucha razón, pero el gobernador García Cabeza de Vaca al tener un alto cargo político, la Fiscalía debería correrle la atención y enviarle a Tamaulipas a uno o dos agentes del ministerio público, para que se entrevisten con el mandatario y así, les pueda aclarar, informar y probar lo que desean.

Además, que caso tendría que García Cabeza de Vaca se presente ante la Fiscalía, si el senador morenista Eduardo Ramírez ya declaró que mantiene el fuero constitucional y no existe orden de aprehensión.

¿Acaso quieren hacerle como a Rosario Robles?

Desde luego que sabemos que el senador Ricardo Monreal declara esto porque quiere pegarle al sarcástico, pero más bien queda como un payaso.

¿Acaso no se habrá dado cuenta que después del caso de Lozoya, Rosario Robles y la línea 12 del metro, la clase política ya no confía en la administración de justicia federal?

El presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Investigación Financiera para vengarse de sus enemigos y los mexicanos se han empezado a dar cuenta que abusa del poder presidencial para cumplir sus caprichos.

Así que poco a poco AMLO y su pandilla siguen perdiendo credibilidad y eso se reflejará en los resultados de las próximas elecciones.

Por cierto, después del rotundo fracaso que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su pandilla obtuvieron por mentir al intentar de desaforar y acusar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ahora toda su pandilla va contra el senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, ojalá que las pruebas que tengan no sean sólo recortes de periódico, publicaciones en internet o las acusaciones que el payaso Alejandro “Copetín” Rojas inventa para volver a ganarse un espacio en la pandilla de Monreal, quien ya lo desconoció en una ocasión por andar hablando de más.

El caso es que AMLO continuará con el caso del gobernador García Cabeza de Vaca pero ahora, a través de su hermano el senador Ismael, así que primero Monreal intentará desaforarlo para luego acusarlo por hechos que nunca se le han comprobado.

De salida. Se anuncia que Mario Delgado, dirigente de MORENA, viene a Tamaulipas esta semana a respaldar a los candidatos de su partido, y desde luego que nos dará en sus mensajes, una buena dosis del discurso contra el INE y el posible conflicto electoral que se avecina, ya que para AMLO el INE está en contra de MORENA.

No más porque le quitó a su compadre Macedonio Salgado la candidatura después de que le descubrieron un sinfín de violaciones a la ley electoral, porque lo de las mujeres no cuenta para AMLO y eso así lo vimos… ¿Qué les parece?