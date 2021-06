David Ed Castellanos Terán

Cambió la estrategia

A los bolivarianos allegados al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, les fue suficiente con amenazar e intentar desaforar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas, estado vecino de Texas, Estados Unidos para espantar y aplacar a los opositores neoliberales. Pero su estrategia ya no está resultando a los cuatroteístas del socialismo, porque la Alianza Federalista, cambió su acción política.

Parado en la almohadilla de home, Cabeza de Vaca, recibió bolas engañosas, legales, hasta botellazos y escupitajos de la afición; entonces los restantes bateadores federalistas, no solamente iban atestiguar cómo poncharían a su rebelde colega nacido en la belicosa ciudad fronteriza de Reynosa, si no cambiaban la estrategia de bateo, ellos también morderían el polvo, y eso terminó de aplacar a la recién conformada Alianza Federalista que no se reúne desde entonces, incluso uno de ellos terminó por salirse del equipo y solo quedan 10 en la escuadra neoliberal.

Pero el dueño del bate en Tamaulipas, no se quedó callado, tampoco se rindió. Los impactos alcanzados en su oportunidad de bateo le permitieron presumir todavía en medio de una guerra el nombre de su principal aliado, César Augusto Verástegui Ostos, alias el “Truco”, Secretario General del Gobierno de Tamaulipas; pero no solo eso, tomado de la mano, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, camina por las calles del estado con su esposa Mariana Gómez Leal, ella es el bastión, motor, motivación y guía de la familia católica, apostólica y romana García Gómez… por eso lo del Truco, no fue un destape, no estuvo presente la señora de la casa, solo fue el último llamado para ver quién sí y quién no se suma al festín. Así, Cabeza de Vaca, se quedó en la primera base, sigue en el juego.

Pero de la rebeldía, terquedad y modo despiadado de Cabeza de Vaca, la sabían a la perfección en la novena cuatroteísta; sin embargo, apenas en esta semana Francisco Domínguez Serbien, con un estilo distinto, pero igual de peligroso para los allegados a López Obrador, anunció a través de su cuenta de Twitter, que su administración cubrió al 100 porciento el pasivo bancario por 1 mil 144 millones de pesos que heredó, además ¡pang! hasta el jardín central, sus finanzas públicas, deuda cero, un batazo poderoso, lo hicieron en Querétaro sin tener que subir los impuestos. La productividad federalista desde el bajío empujó al tamaulipeco a la segunda almohada en el estadio nacional.

Antes de esto, los resultados electorales de la oposición obtenidos el pasado 6 de junio, las curules obtenidas, la reducción en el número de diputados federales a Morena que de tener 253, solamente logró mantener 203, había sido un primer resultado colectivo; como cuando el corredor avanza a la siguiente base, pues sus bateadores, ninguno ha sido ponchado. La Alianza Federalista, con Cabeza de Vaca y Pancho Domínguez, libraron los lanzamientos y entonces el estadio morenista confundido y aturdido, escuchó a lo lejos el grito, ya ni siquiera supieron si fue el ampayer ¡¡¡¡casa llena!!!

La AF, había tenido calentando a Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, ese es un tipo aferrado, siempre picudo y frontal, no está de gratis en el agonizante PRD, uno de los fundadores perredistas mientras se alistaba y otros ya estaban en el diamante, éste conectó duro diciendo que Morena era un narco partido político, corrió con un poco de suerte, pues un aficionado morenista que luego fue identificado por las mega pantallas del estadio como “SEDENA”, había borrado la marca del partido del presidente de un camión cargado con droga. La suerte ya estaba de su lado.

Ahora el turno al bate del ambidiestro. Previo al juego y el encuentro cara a cara, el lanzador estelar Andrés Manuel López Obrador, lo había desafiado, en conferencia mañanera, el presidente, dueño del equipo y pitcher casi se burló de Aureoles Conejo, le dijo que se callara y mejor actuara con pruebas, le demostrara de qué estaba hecho el michoacano y sus acusaciones.

Les llegaría la hora, Silvano, entró al juego, y sin hacer mucho ruido, ¡pac! seco, sonó el violento toletazo; la cara del pitcher morenista quedó embarrada como mantequilla, la bola elevó, elevó hasta arriba, muy arriba casi apaga la luna que no terminaba de guardarse tras la madrugada. Silvano, llegó hasta el estadio Palacio Nacional, con todas las pruebas que le pidió el presidente del equipo rival, solo que como es el todólogo, se hizo chiquito y se escondió, se puso el disfraz del utilero que fue por un mandado allá lejos pero el impacto poderoso del michoacano empujó a sus aliados ¡grand slam!

Cuatro carreras de un jalón, la Alianza Federalista neoliberal está arriba en esta entrada. La mañanera del martes 29 de junio de 2021, será recordada como el día en el que el Soberano se escondió y refugió entre los enanos del circo y toda su afición.

En la intimidad… ¿Y si en Tamaulipas el sucesor de Cabeza de Vaca, es sucesora? ¡Chalés que marchistas, deberían pensar en ellas!

