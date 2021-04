DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

CAMPAÑITIS Y ENCUESTITIS EN TAMAULIPAS; A QUIEN CREERLE

HECTOR VILLEGAS HACE GALLO EN RIO BRAVO PARA SU INICIO DE CAMPAÑA.

DUEÑO DE ALTOS HORNOS SALE EN LIBERTAD, PERO PAGARA MUCHOS MILLONES DE PESOS.

En punto de las 12:01 minuto de este día 19 de abril, muchos de los que van como alcaldes en los 43 municipios de Tamaulipas iniciaron las campañas electorales, los que hicieron este procedimiento a esta hora fueron acompañados por su candidatos a diputados locales y federales.

Otros aprovecharon la mañana, la tarde y hasta la tarde noche para dar a conocer sus estrategias de campaña para posicionarse en el electorado.

Con un clima fresco iniciaron los procesos electorales en Tamaulipas la movilidad en algunos municipios sobre todo en Matamoros se vio más agitada por los automovilistas que se aprontaban para apoyar a sus candidatos.

PEDRO LUIS CORONADO, mejor conocido como PELUCO, fue muy puntual pero no solo en el horario sino en apuntar algunos señalamientos sobre el gobierno en turno de Morena que encabeza MARIO LOPEZ HERNANDEZ, conocido como la Borrega.

El candidato a alcalde por el PRI, tomo una maquina fumigadora y acudió a la calle sexta y entrada de la presidencia municipal y dijo; Vamos a sacar a la plaga de la corrupción de la Presidencia Municipal!

Por su parte a la misma hora el pastor VICTOR BARRIENTOS, fue muy tranquilo en su mensaje e invito a los que no están contentos en otros partidos a que se sumen al proyecto verde que encabeza por la alcaldía.

El candidato a la alcaldía por el partido Verde, ofreció un mensaje de pacificación, tranquilidad y espiritualidad dados los valores que ha desarrollado para convencer a los adeptos de que la mejor forma de vivir bien es esta en paz.

En tanto el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, quien va por la reelección en Matamoros ahora por el partido Morena, dijo que no se peleara con sus adversarios porque eso es un desgaste que no piensa aplicar en su campaña.

Esta tarde ENRIQUE LARA, mejor conocido como KIKE, dio inicio a su campaña en el Parque olímpico de esta ciudad para finalizar en la avenida Paseo de la Reforma en la colonia San Francisco con un gallo, el cual permitió veré un gran desfile de autos, apenas contamos unos 100 que para ser la primera vez que este partido participa y también el candidato se vio una gran organización.

Ahí mismo convergieron los candidato a las diputaciones; HILDA TINAJERO, por el distrito 10, así como ROMAN SALGADO DISTRITO 11 Y MARIO CORTEZ 12.

Los protocolos de seguridad no se respetan en estas campañas y esto podría generar una tercera ola de Covid así que aunque se crea superhéroe si anda en mítines y demás, use cubre bocas, aplíquese gel antibacterial y no salude con la mano abierta.

Mida su distancia de las personas y tome todas las medidas necesarias que pueda para no contagiarse y volver a encerrarnos como está sucediendo en otros países del mundo.

Recuerde que la vacuna solo sirve para mitigar la epidemia no para que nunca le vaya a dar.

Lo anterior en Matamoros también en Reynosa los candidatos a la alcaldía tuvieron sus inicios de campaña como es el caso de JESUS MA MORENO, mejor conocido como CHUMA, hizo mención de su experiencia la cual servirá para mejorar el bienestar de todos los habitantes de esta ciudad.

Po su parte, CARLOS PENA ORTIZ, candidato a la alcaldía por el partido Morena, convoco a todas las familias a salir a votar el próximo 6 de junio para seguir transformando Reynosa.

Así como en Reynosa el PAN y MORENA, se han consolidado como los dos punteros en la elección en otros municipios se espera que el PRI repunten sin embargo la guerra más fuerte la mantienen estos dos partidos.

Al inicio de las campañas, se dan a conocer una serie de encuestas las que ponderan en algunas al PAN como primer lugar, mientras que otras lo colocan debajo de MORENA, lo cierto es que es demasiado pronto solicitar este tipo de mecanismo para hacer campaña, lo cual el electorado ve como tendencioso, ya que los inicios de campaña aún no han dejado ver cuáles son las propuestas y quienes podrían ser los equipos que los acompañen.

Como las elecciones para alcaldes son muy localistas el electorado si quiere que sea gente a quien te le puedas arrimar quien gobierne ya que podría darse la oportunidad de algún contacto, mientras que otras posiciones como las diputaciones parecen no importar mucho.

Al inicio de las campañas se dejaron ver encuestas que está a modo para que les pongan ganas porque de lo contrario puede llegar un listo y les come el mandado.

En política la verdadera democracia no es la estructura que tienen los partidos y que sale a votar para beneficiar a una sola sigla, sino es cuando el ciudadano acude a la urna electoral por mutuo propio que es lo que puede marcar la diferencia esta elección y que los ciudadanos manden como dice un slogan de cierto partido; TU MANDAS.

El que empezó con pie derecho su inicio de campaña es HECTOR JOEL VILLEGAS, mejor conocido en el argot social y ahora político como el CALABAZO, quien organizo un gallo dadas las circunstancias de la pandemia.

El candidato a la alcaldía rio bravéense, anda muy contento porque se le están sumando líderes, exalcaldes y personas con un alto nivel político que le suman a su campaña.

El diputado con licencia dice que ha sido un gestor genuino del campo y que nadie tiene porque reclamarle que los tiene olvidados, porque si alguien ha gestionado para abrir puertas, soy yo, señala el candidato morenista a la alcaldía del vecino país.

ALONSO ANCIRA, dueño de Altos Hornos de México, obtuvo su libertad al llegar a un acuerdo preparatorio con Pemex con lo que pagará 216 millones 664 mil dólares por la compraventa irregular de la planta AgroNitrogenados.

En consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) suspendió el proceso penal contra el empresario por lavado de dinero, pero puede reactivarse en caso de incumplir su propuesta de pago que deberá realizar de 2021a 2023.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com