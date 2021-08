Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

¿Candidatos chapulines?

Cd. Victoria, Tam.- El proceso electoral del próximo año, en el que se elegirán gobernadores en 6 entidades federales, será nuevamente en Tamaulipas a lo que ya nos tienen acostumbrados, al brincadero de “chapulines” de quienes aspiran primero a que cada uno de los partidos políticos, solos o en alianzas, los conviertan en el candidato que busque llegar a ocupar palacio de gobierno, ubicado en el 15 y 16 Hidalgo y Juárez.

Algunos de los que ya andan con la calentura a todo lo que da, “chapulinearon” desde el 2018, lo hicieron con la “Ola Morena”, por lo menos ya se ganaron el derecho a que se les llame morenistas, pero otros todavía andarán moviéndose para que este partido político, o más bien, el presidente de la México, Andrés Manuel López Obrador, les de luz verde, pues aunque todavía no les da “manga ancha” ya se autonombran los buenos para ir por la gubernatura.

Se preguntarán quienes son los “suspirantes” de Morena que quieren ser candidatos, les diremos que son varios, hasta hace una semana se contaban alrededor de 12, además de 2 externos, entre estos la ex panista y aún alcaldesa de Reynosa, al menos hasta el 30 de septiembre, Maki Esther Ortiz Domínguez.

Ahora hay quienes mencionan que el médico dentista, Felipe Garza Narvaez, es otro de los favoritos para ser ungido como candidato, ojo, se lee ungido no urgido.

A el se suma con la misma etiqueta de favoritos el senador Américo Villarreal Anaya, y el delegado de Programas Sociales para el Desarrollo, José Ramón Gómez Leal.

Aunque dos de ellos “chapulinearon” en su tiempo al dejar las filas del Partido Revolucionario Institucional, el tercero tiene como dos grandes defectos 1, ser de sangre panista y 2, ser cuñado nada menos del gobernador desaforado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En el análisis, de los tres mencionados, el que mayores posibilidades tiene de ser el candidato de Morena, es nada menos que Américo Villarreal Anaya, aunque reconocemos que podemos estar equivocados y además que quienes tendrán la última palabra serán los ciudadanos, según lo aseguró Andrés Manuel.

En segundo lugar sería nada menos que Felipe Garza Narvaez, al igual que el senador por Tamaulipas es originario de esta entidad, ninguno de ambos dos tienen nacionalidad americana, el tercero podría dar la sorpresa, con eso de que el sólo hecho de llegar a Morena vuelve santos a todos.

En Morena también se apuntan Hector Martín Garza González y Rodolgo Gonz´lez Valderrama, el primero no cuenta con poder de convocatoria, al menos así ha quedado comprobado en las ruedas de prensa a las que ha convocado, el segundo, si usted se da una vuelta por la zona sur del estado y pregunta por el seguramente le responderán que no lo conocen.

Finalmente a los tamaulipecos ya nos tienen acostumbrados a tener candidatos chapulines, pero por si fuera poco, ya no se votaría por la misma cantidad de aspirantes a la gubernatura que el número de partidos políticos que están registrados ante el INE, las alianzas o coaliciones están a la orden del día, en otras palabras, nada más nos ven la cara a los electores.

En el Partido Acción Nacional (PAN), hasta el momento siguen sonando fuertemente dos nombres, muy conocidos, el primero, el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos y el segundo, el alcalde reelecto de Tampico, Jesús Nader Nasrallah.

Todo indica que a quien apoyarán desde el gobierno del Estado será “El Truco”, pues el gobernador con desafuero ya le ha dado en varias ocasiones el espaldarazo al destaparlo como quien será el candidato para el 2022 y lo mismo hizo el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis René “Cachorro” Cantú.

Del “Truco” hemos sido testigos de lo mucho que lo quieren en Hidalgo, donde existen grupos políticos y hasta funcionarios de diferentes dependencias del gobierno estatal y municipal que aseguran haber recibido el apoyo incondicional del Secretario General de Gobierno.

A como están las cosas, todo indica que Chucho Nader se quedará con las ganas de entrar en la contienda, pues donde manda capitán no gobierna marinero, tendrá que alinearse a lo que digan en la cúpula panista y el gobernador del estado.

De nada le servirá al alcalde electo de Tampico los triunfos electorales demostrados en dos ocasiones, al ganar en el 2019 la presidencia municipal y ser reelecto por un segundo período, 2021-2023.

EL CIERRE

No está usted para saberlo pero a nuestro correo nos han hecho llegar comentarios con respecto a los regidores que formarán parte del cabildo de Victoria con el alcalde Electo, Eduardo Abraham Gattás Baez.

El calificativo que le dan a tres de ellos es “parasitos”, asegurando que nunca han hecho nada por los victorenses y solamente han sido vividores de la política.

Los nombres que mencionan quienes se comunicaron con este servidor son, Guadalupe Perea Almanza, quien ya fue regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El mismo comentario nos hicieron respecto a Mayra Benavides, antes regidora del PRI y ahora por Movimiento Ciudadano.

Otra que mencionan es Laura Casamitjana, ex catedrática de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de oficio pintora artística y de quien dicen siempre se ha beneficiado del PRI.

Ya para terminar, les diremos que nuestra fuente señaló que el empresario de la comunicación, también político, Enrique Cárdenas del Avellano, meterá mano en la administración de Eduardo Gattás Báez, quien tomará posesión como alcalde el próximo 1 de octubre, no me crea, pero mi pecho no es bodega y prefiero contárselos aquí, ya diremos y veremos que sucede más adelante, falta muy poco.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.