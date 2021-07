RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

CANDIDATOS DE TODOS LOS PARTIDOS EN CAMPAÑA ANTICIPADA RUMBO AL 22.

ENCONADA LUCHA POR EL CONTROL DE LA COORDINACION POLITICA DELCONGRESO.

Todavía no arranca el proceso electoral por la candidatura del gobierno de Tamaulipas, y ya comenzaron a realizar el “tour político”, por la entidad los aspirantes de los principales partidos Morena, Pan, PRI, MC y PVEM.

Los recorridos políticos de los aspirantes comenzaron, aprovechando que la autoridad electoral no regula los gastos de las pre campañas, que es lo que les gusta a los precandidatos que todo sea de “gorra” para salir en las redes sociales y medios electrónicos.

Por este motivo ya estamos viendo en plena acción al diputado federal de Madero, ERASMO GONZALEZ, quien inicio con una conferencia de prensa anunciado que convocaría a los aspirantes de morena a buscar un candidato de unidad, lo cual desde luego no lograra pues, todos los que participan consideran que cada quien tiene los méritos suficientes para ser el bueno para la gubernatura de Tamaulipas.

Por lo tanto se ubicó al de madero por el municipio de Miquihuana en pleno dialogo con los habitantes de ese municipio.

El senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, anda en la marcha electoral y es quien se le ubica en las encuestas como el mejor posicionado recibe adhesiones como el alcalde de Güemes y sus reuniones con autoridades de salud en la ciudad de México.

Aparte de las reuniones que está teniendo en México con grupos sindicales y sociedad civil de Tamaulipecos.

Mientras que el ex priista, FELIPE GARZA NARVAEZ, anduvo en su turismo político por ciudad Mante donde sostuvo reuniones con algunos actores y periodistas.

El otro prospecto, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, director de RTC de quien se dice tiene el apoyo del propio presidente AMLO y RICARDO MONREAL, anduvo por el municipio de Bustamante y después visitara los municipios del norte de la entidad, dando a conocer su proyecto de candidato.

No podemos descartar al delegado federal de los programas sociales, JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, trabaja en lo de la candidatura y en últimas fechas anda en todo el territorio de Tamaulipas metido de lleno en el programa de vacunación, lo cual se puede ver su muro de Facebook y el apoyo de todos los servidores de la nación que son sus mejores promotores.

Por último, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, que desde hace una semana comenzó su gira política por los municipios del norte Nuevo Laredo, Reynosa donde el gobierno estatal trato de acalambrarlo con un citatorio judicial, pero ROJAS, sigue adelante y ahora anda por los municipios del sur Tampico y Madero para exponer sus ideas y este abiertamente dice que será el próximo gobernador, aunque no radica ni es de Tamaulipas.

En el PAN se acaba abrir la página “Tamaulipecos con TRUCO” en apoyo de CESAR VERASTEGUI OSTOS.

Se sabe que el TRUCO, sostiene reuniones con líderes y grupos de todo el Estado.

El diputado presidente del congreso, GERARDO PEÑA FLORES, del mismo establo comenzó en Laredo, continuo a Matamoros, en Reynosa ya lo conocen ha sido dos veces candidato y en la última gano la diputación federal plurinominal.

Este jueves reportaba eventos en Rio Bravo y Valle Hermoso, y se sigue reuniendo con grupos azules y tricolores anda con todo y seguirá su periplo político rumbo a la meta del 2022.

Por el lado del movimiento ciudadano el ex alcalde de Victoria ARTURO DIEZ GUTIERREZ, ya se caló por Nuevo Laredo y Reynosa y abrió su cuenta en redes sociales, tiene mínimas posibilidad de ganar, pero hará ruido.

Los tricolores RAMIRO RAMOS SALINAS de Nuevo Laredo ha manifestado su intención de ser candidato, pero no ha iniciado ninguna gira, menos ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, y el líder del tricolor estatal EDGAR MELHEM, quiere, pero no se anima no lo manifiesta y está en espera de lo que pueda pasar a su líder ALITO. Sigue como dirigente o simplemente se va como diputado de chiripa al congreso.

Esto son los candidateable de los partidos políticos unos, en gira política y los otros en Espera.

En otra orden de ideas, desde hace rato se ha soltado una enconada lucha por el control de la coordinación política del congreso de Tamaulipas donde los morenistas que será dirigido por los diputados locales electos y los que llegan como plurinominales.

Se dice que el congreso de Tamaulipas ya está comprometido para el diputado local de Reynosa ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, los diputados del sur alegan que el próximo presidente del congreso debe ser para un diputado de mayoría y el diputado federal de Madero ERASMO GONZALEZ, es de esa idea y trae a su propio candidato que es PEPE BRAÑA.

Dicen algunos de los diputados que el congreso de Tamaulipas no está escriturado y al parecer de los siguientes legisladores PATRICIA SALAZAR MOJICA, ARMANDO ZERTUCHE, NANCY RUIZ y JAVIER VILLARREAL, saldrá el próximo coordinador del congreso de Tamaulipas.

En otro tema, el ex presidente del congreso RAMIRO RAMOS, desmiente las especulaciones relacionadas con un supuesto acuerdo del presidente EDGAR MELHEM, con el gobierno cabecista, para formalizar una alianza hacia la elección de gobernador en el 2022.

Según RAMIRO, el PRI no necesita al PAN para ir por la gubernatura.

Los acuerdos de alianza los hace el comité ejecutivo nacional y lo que se diga en Tamaulipas son especulaciones.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj.

