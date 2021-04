CORRESPONDENCIA

Candidatos INCUMPLEN medidas antiCOVID

Por José Luis Castillo

UNO.-La pandemia causada por el COVID-19, en el mundo aún no termina, se siguen presentando casos y fallecimientos, en Tamaulipas a la fecha se acumulan 52 mil 726 casos y lamentablemente 4 mil 918 defunciones y es Victoria unos de los principales municipios con el mayor número de casos y casi 500 defunciones, pero eso parece importarles “un comino” a los candidatos al ayuntamiento a quienes lo único que les interesa es ganar.

Las autoridades sanitarias a cargo de la doctora Gloria Molina Gamboa, lo han dicho una y otra vez que la pandemia aun no termina, que no se relajen las mediadas sanitarias y que aún siguen las restricciones a comercios y prestadores de servicios para evitar que se propague el peligroso virus, que lamentablemente ahora afecta a la población infantil.

La vacunación aún está en marcha se ha inmunizado a los adultos mayores y a una gran parte de los trabajadores de la educación, pero el virus aun circula e insisto, a los candidatos a las presidencias municipales poco les interesa la salud de los ciudadanos.

Mire usted, el joven político ex priísta, Lalo Gattás, candidato de la coalición MORENA-PT, a la alcaldía de Victoria se dio el lujo de reunir a más de mil 500, personas de las comunidades rurales de la zona norte de Victoria, sí, mil 500 personas y vaya que a un restaurant de la capital no pueden entrar ni 50 personas, ni una pareja a los centros comerciales de victoria, porque hay riesgo de contagios.

A nadie, absolutamente a nadie le interesó que se cumplieran las medidas sanitarias y de prevención contra el COVID-19, Lalo Gattás, reunió a los habitantes de los ejidos la Misión, la Libertad, la Presa, Caballeros y el refugio, si los reunió, pero ahí se pudo observar a mucha gente sin cubre bocas y hasta el momento nadie ha dicho ni hecho nada al respecto, las autoridades electorales como el IETAM o el INE, son simples espectadores en este tema.

Por cierto que hasta el mismo candidato, ignora las medidas sanitarias y de prevención simplemente le vale las indicaciones de la autoridad, no usa ni cubre bocas, ojalá que la autoridad electoral haga algo al respecto porque a cómo vamos en unos cuantos días se incrementaran los casos de COVID por estos actos de campaña y le aseguro que Lalo no estará ahí para ayudarlo.

DOS.-Por cierto y hablando de campañas políticas, flaco favor les hace el dirigente del Partido Acción Nacional Luis Rene Cantú, a los candidatos a las distintas alcaldías del estado en donde se aprovecha de la popularidad de los abanderados, para hacerse promoción personal.

“Gaby Vergage será la próxima alcaldesa les guste o no a algunos, les mando un claro mensaje a propios y extraños, un mensaje directo para que les quede bien Claro”, dijo Cantú Galván, así refiere el comunicado y yo me preguntaría ¿a eso va a bravuconear en lugar de presentar propuestas?, ¿a eso va, a provocar que los otros candidatos volteen y regresen las agresiones a Gaby Verlage?, en fin, no tiene la culpa el indio sino quien lo hizo compadre.

Son varios los municipios de Tamaulipas los que el dirigente a recorrido y la verdad, de nada ha servido que ande ahí porque para empezar ni tiene liderazgo, ni la mayor parte de los candidatos son propuestas de él, más bien Luis Rene Cantú, se debería de dedicar a diseñar la estrategia a seguir el día de y no andar estorbando a los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales, al fin y al cabo él ya tiene en la bolsa una diputación por la vía plurinominal, y vale la pena decirlo, hay algunos candidatos que han señalado su inconformidad por la intromisión y presencia del Chamaco en sus actos de campaña.

TRES.-Y si de vacunación hablamos ahí tiene usted que la Secretaria de la Defensa Nacional, en coordinación con el ISSSTE, la Secretaria de Salud y Educación, han aplicado hasta el pasado sábado poco más de 68 mil 188 dosis del Biológico CanSino a los trabajadores de la educación de Tamaulipas.

Ernesto Lavín Sub Delegado Médico del ISSSTE, refiere que la meta a vacunar en Tamaulipas es de poco más de 92 mil dosis, mismas que se prevé aplicar entre el domingo, lunes y martes cuando cierre este programa de vacunación a los trabajadores de la educación.

Por el momento no hay reacciones graves al biológico, todo dentro de la normalidad y afortunadamente sin consecuencias para las personas que se han aplicado la vacuna CanSino, hay que reconocerlo el trabajo de las dependencias involucradas en este proceso de vacunación ha sido de primera incluyendo a los coordinadores de filas mesas de trabajo y vacunación.

CUATRO.-Para salir mientras que Alejandro García Barrientos, desde Aldama reporta sus actividades diarias en busca del voto ciudadano, propuestas y plan de acción para llegar a la presidencia Municipal de esa región ganadera en donde ha recibido el apoyo incondicional de los electores, en Victoria hay candidatos que piensan, sienten y creen que la imagen y plan de acción sólo se conoce a través de las redes y se hace a través de las redes, dejando a un lado a los medios de comunicación como Alejandro Montoya Lozano, candidato del PRI al gobierno Municipal de Victoria.

Hay que estar atentos al actuar de los suspirantes a la silla del 17, hay que observar con lupa a los interesados en llegar al Congreso local, porque hasta el momento solo ellos conocen su agenda y su actividad diaria ¡aguas!, porque así como actúan sólo a través de las redes, así, sin compromiso gobernaran cuando lleguen al puesto difundiendo logros y actuando a través de las plataformas que ofrece el internet, sino pal baile vamos.

