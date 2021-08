EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Cárdenas, por PAN-PRI-PRD

*- Candidatos de Cabeza, a la derrota

*- Morena y Américo, lideran encuesta

*- Rodolfo: ‘que bajen el sueldo a CV’

*- Madero, otra vez: visita de Morena

*- Reafirman a Zertuche en JUCOPO

La única posibilidad –y esta es apenas una posibilidad–, que tiene el muy frágil proyecto de coalición PAN-PRI-PRD de ganar la Sucesión Tamaulipas 2022, es postulando como candidato a gobernador al dos veces diputado federal priista, ex alcalde de ciudad Victoria, ex presidente de la JUCOPO en la LVIII legislatura estatal y ex secretario de Desarrollo Rural, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Cualquier otro, por llevar el apestado sello “CdeV”, perderá.

CÁRDENAS DEL AVELLANO, un empresario ejemplar que ha sabido conducir su vida pública y su carrera política al margen de escándalos de corrupción es, al mismo tiempo, heredero de uno de los gobernadores que revolucionó a Tamaulipas e imprimió a la entidad el despegue urbanístico que requería en los setentas:

Don ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ.

En 2004, CÁRDENAS DEL AVELLANO pudo ser el sucesor de TOMÁS YARRINGTON en el gobierno de Tamaulipas, pero la decisión de TYR favoreció a EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

De hecho, ENRIQUE parecía estar preparándose para suceder a YARRINGTON desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la LVIII legislatura estatal, en cuyo desempeño organizó diversas consultas populares que le dieron vuelta al estado y sirvieron para levantar consensos a su favor.

Impulsor de las Reformas Estructurales para Transformar a México, CÁRDENAS DEL AVELLANO mantiene excelentes relaciones con los Grupos políticos de poder que surgieron durante la Administración de su padre en los setentas, particularmente con las familias MELHEM, GÓMEZ LIRA, GARZA DE LA GARZA, RAMÍREZ, CANALES, etcétera, que se mantienen activas y en disposición de unirse a su virtual candidatura:

Sea directamente por el PRI, o bien en coalición con el PAN y el PRD.

Del otro lado, con excepción del alcalde de Tampico, JESÚS “Chucho” NADER –quien con el apoyo del poderoso bloque económico de la zona conurbada, podría dar la pelea a Morena–, los otros “prospectos” del PAN, GERARDO PEÑA FLORES y CÉSAR AUGUSTO “El Truco” VERÁSTEGUI OSTOS, están “tostados”, pues la catastrófica sombra del “cabecismo” los colapsa.

GERARDO llevaba excelente trayectoria rumbo a la Sucesión, hasta que se atravesó el proceso de desafuero y tuvo que “atorarle” desde el liderazgo de la LXIV legislatura, en aras de la lealtad y la disciplina política hacia su amigo FRANCISCO, quien cayó en desgracia desde que agitó a los gobernadores vecinos e intentó “echarle montón” al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, contra quien desplegó costosos ataques mediáticos en la prensa nacional.

A CÉSAR AUGUSTO, quien en apariencia es el candidato del gobernador, no lo conocen más allá de Xicoténcatl y los municipios del centro del estado, por lo que aterrizar su probable candidatura le resultará muy costoso al cabecismo.

En este escenario global, hay que destacar una diferencia:

Una cosa es el PAN, y otra el panismo cabecista.

Esa diferencia es la que parte en dos a la militancia albiazul, pues existe una corriente tradicionalmente excluida y maltratada por el gobernador: caso concreto, Reynosa, cuya lideresa azul MAKI ORTIZ, [quien considera que el cabecismo mantiene literalmente secuestrado al PAN], ha sido históricamente “golpeada” en todos sus flancos por los personeros del gobernador, ejerciendo contra ella una sistemática violencia en razón de género.

Es obvio que los miles de seguidores de la alcaldesa de Reynosa –y vaya que se cuentan por miles–, No-Están-Con-CABEZA [ni estarán con su candidato a gobernador el 2022, porque CABEZA reprimió y persiguió a MAKI y a su hijo; tal como lo hizo en Matamoros contra MARIO LÓPEZ, y en Madero con ADRIÁN OSEGUERA].

Pero, igual sucede en otras latitudes, donde la facción cabecista en el poder ha aplicado un criterio excluyente, tal como lo hace su jefe en la entidad.

Y esos votos contrarios, derivados de la política persecutora y represiva del gobernador, darán la victoria al candidato(a) de Morena a la gubernatura:

Sea quien sea.

En Tampico, donde la [pre] candidatura del alcalde “Chucho” NADER parece haber molestado al gobernador, en represalia –porque “Chucho” parece tener el visto bueno del presidente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, y los pre candidatos de FRANCISCO, no–, le puso como “piedra en el camino” a la odiosa ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA, a quien CdeV designó como su representante personal, solo por mostrar su malestar hacia el proyecto del alcalde jaibo.

Y bueno, en esa circunstancia y pese al berrinche del gobernador, la exitosa precandidatura de “CHUCHO” avanza a contra corriente, al grado de que, de cara al 2022, esa parece ser la única propuesta viable de Acción Nacional.

Así la cosas y dada la fractura al interior azul, creada y sostenida por la tozudez del gobernador y la escasez de “cuadros” del PAN –porque bajo el cabecismo los únicos reflectores son para el gobernador, y la única inteligencia que existe es la suya, así que los únicos ‘prospectos’ son los que señale su dedito, y nada más–, la única opción viable de la virtual alianza PAN-PRI-PRD, es ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Si CV busca sobrevivir políticamente más allá del 2022, la opción es ENRIQUE.

¡Ah!

… Y hay que ver si ENRIQUE acepta.

MORENA, 53% ARRIBA;

AMÉRICO, A LA CABEZA

Lo que nos recuerda que la intención del voto en Tamaulipas rumbo al 2022, ubica a Morena con un 53 por ciento a favor, colocándose como favorito en la elección de gobernador, en tanto que el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA aparece como el ganador frente a todas las figuras de los partidos políticos, con un 28.5 % de las preferencias ciudadanas.

La empresa encuestadora TResearch, quien realizó un levantamiento entre el 2 y el 8 de agosto, reportó que Morena aventaja con un 65 % de las preferencias, superando con más de 40 puntos porcentuales al Partido Acción Nacional, su más cercano competidor, quien aparece con un 24 por ciento de las preferencias.

De acuerdo a la percepción de los observadores de la política estatal, la figura de VILLARREAL ANAYA repuntó tras su entrevista con la jefa del Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, quien destacó el trabajo legislativo de AMÉRICO VILLARREAL y subrayó que la Cuarta Transformación debe llegar a Tamaulipas.

PIDE MUNICIPIO MANTENER

LA GUARDIA ANTE COVID-19

En Reynosa, por cierto, la Presidente Municipal Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, advirtió: «Estamos en semáforo rojo de COVID-19; por favor entendamos que si no usamos cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y que nos vacunemos, las consecuencias para nuestra ciudad, además de salud, que es lo más importante, también son económicas».

Lo anterior lo declaró en relación al aumento de contagios de la enfermedad y la necesidad de seguir implementado las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de Salud en México y en Tamaulipas.

«Ahora veremos más casos de jóvenes y niños contagiados, tenemos que estar alertas, ellos también deben atender todas las medidas para no contagiarse, estamos ante una nueva variante, mucho más agresiva de este virus», dijo la Alcaldesa.

UNIRNOS, ANTE LA EMERGENCIA

Por cierto, la Secretaría de Salud alertó al señalar que ante el impacto de la tercera ola de COVID-19 en el país, particularmente en Tamaulipas, llamó “a unir esfuerzos para enfrentar esta emergencia sanitaria que se torna cada vez más crítica”.

Un aumento considerable de casos en los últimos días, la circulación de nuevas variantes y el aumento de ocupación hospitalaria en la entidad, vuelve a poner en riesgo la salud de seres queridos, el avance de las actividades económicas, la educación y la convivencia social.

Con la presencia de más de 600 casos reportados en un día, el Comité de Seguridad en Salud, evalúa la posibilidad de retornar a restricciones severas. “Evitemos regresar a un confinamiento total; en nuestras manos está poder combatir esta contingencia”, convocó.

REPARA EL MUNICIPIO

SOCAVONES DESDE MAYO

De otro lado, deje decirle que en Nuevo Laredo, más de 50 socavones han sido reparados de mayo a la fecha, informó el presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ: “el Gobierno Municipal continuará con las acciones de rehabilitación en la ciudad”, aseguró.

El alcalde declaró que este 2021 ha sido un año muy atípico con lluvias inesperadas que han rebasado los niveles esperados de agua y que han dañado de forma considerable algunas vialidades de Nuevo Laredo.

“Fue un año atípico, nunca nos había llovido tanto en lo que es el mes de julio, ni a principios de agosto, de mayo a la fecha había más de 80 socavones que se hicieron en Nuevo Laredo y de los cuales se han atendido 50, traemos 30 socavones pendientes en los cuales estamos trabajando”, dijo el presidente.

Al ser cuestionado por medios de comunicación locales respecto a que si el socavón originado en el estacionamiento del Parque ‘Narciso Mendoza’ se enlazaba con el de las calles América y González, el cual mide 20 metros de diámetro con 8 metros de profundidad, aseguró que no existe enlace entre uno y otro.

MATAMOROS: INICIAN TRABAJOS

EN PASEO DE LAS AMÉRICAS

Mientras que, en Matamoros, este lunes el Presidente Municipal pondrá en marcha las obras incluidas dentro del gran proyecto de la avenida Las Américas, acciones que se realizarán con el apoyo del Gobierno de la República.

Los trabajos que transformarán la imagen de Matamoros y que tienen como propósito detonar actividades económicas y turísticas, se cristalizan luego de las gestiones realizadas por el Alcalde en la Ciudad de México.

Es importante mencionar que el Paseo de las Américas es un proyecto binacional en donde intervienen las autoridades americanas, iniciando en el Puente B&M conocido también como Puente Viejo y concluyen en la avenida Primero de Mayo, considerando una distancia de 2.4 kilómetros.

Contará con una ciclo vía que conectará a Matamoros con Brownsville, Texas; también se contempla la construcción de un puente vehicular sobre la laguneta de la Junta de Aguas y Drenaje, entre otros trabajos.

La ceremonia para poner en marcha los citados trabajos tendrá lugar este lunes a las 19:00 horas, en los patios del Museo del Ferrocarril.

MEDALLA AL MÉRITO AL

MAESTRO DAVID GÓMEZ FUENTES

En Tampico, luego de que el Cabildo porteño determinara otorgar la Medalla Fray Andrés de Olmos al Mérito Ciudadano al Maestro DAVID GÓMEZ FUENTES, el Alcalde CHUCHO NADER destacó la trayectoria de quien dijo, «ha dedicado su vida a la formación de profesionistas que hoy destacan a nivel nacional e internacional».

El jefe de la comuna indicó que la presea Fray representa el reconocimiento del pueblo de Tampico a quienes han contribuido a la construcción de una mejor sociedad.

«El Maestro DAVID GÓMEZ FUENTES, es un gran profesionista, padre de familia y un ser humano muy distinguido que ha impulsado mucho la educación en nuestra ciudad; fue fundador del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, institución que ha entregado al pueblo de Tampico, muchas generaciones de profesionistas destacados a nivel estatal y nacional, sin duda es un justo reconocimiento a una persona que ha trabajado siempre por el bienestar de los tampiqueños», expresó.

“QUE LE BAJEN EL SUELDO

AL GOBERNADOR”: RODOLFO

Por cierto, al reunirse con militantes y simpatizantes de Morena en Tampico, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA aseguró que, para que los programas sociales lleguen a toda la población, “es necesario hacer una revisión del gasto público y que dejen de robar”.

El titular de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, señaló que hay muchos rubros donde el gobierno del estado puede ahorrar grandes cantidades de recursos y estos pueden ser entregados a los tamaulipecos que más lo necesitan.

Unos de éstos, dijo, es el sueldo del gobernador, quien en la actualidad gana cerca de 170 mil pesos mensuales, por lo que pidió a los próximos legisladores de Morena del Congreso estatal, “lo puedan reducir porque atenta contra la austeridad y está por encima del salario que percibe el presidente de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR”.

Por otra parte, el tampiqueño detalló que el programa 68 y más, ahora es para personas de 65 y más lo que implica que, no solo la federación, sino también los gobiernos locales participen en estos programas y hagan su aportación.

“¿Qué es lo que ha pasado?… que muchos gobiernos dicen está muy bien el programa, pero yo no tengo recursos, si me los da la federación sí voy a poder ayudar los adultos mayores y ahí es donde la puerca tuerce el rabo”.

La idea, subrayó, es que para esos nuevos beneficiarios el cincuenta por ciento lo aporten los gobiernos locales y el resto el gobierno federal. “Y de dónde lo van a sacar pues es muy fácil, aclaró, de la austeridad y de no robar”.

… CUENTA REGRESIVA,

PARA LA JUCOPO,

Es un hecho que los consensos a favor de ARMANDO ZERTUCHE ZUANI como propuesta mayoritaria para la presidencia de la Junta de Coordinación Política, ya están muy avanzados, por lo que la anunciada visita a Tamaulipas del presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, convierte la designación de ZERTUCHE en asunto de mero trámite, ante el deseo expreso de sus compañeros diputados.

En efecto, DELGADO CARRILLO estará este viernes 20 en ciudad Madero para sostener reunión de trabajo con los alcaldes y los diputados locales electos, y fijar las directrices de lo que será la instauración de la Cuarta Transformación en Tamaulipas, lo que permitirá dar los primeros pasos hacia la participación de Morena en la Sucesión gubernamental 2022, para lo cual los más de 10 aspirantes a la nominación ya recorren el territorio aterrizando los principios de la 4T.

Por lo que respecta a la 65 Legislatura, durante la estancia en Tamaulipas de la presidenta del Consejo Político Nacional BERTHA LUJÁN URANGA, la decisión y la voluntad política de los diputados se volcó a favor del diputado ZERTUCHE ZUANI, por lo que la ratificación de los acuerdos será parte de la Agenda de MARIO DELGADO.

De otro lado, no deja de ser significativo que la visita de la dirigencia nacional de Morena siga teniendo como punto convergente ciudad Madero, lo cual “apuntala” dos propuestas al 2022: la del presidente de la influyente Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y la del propio alcalde de la capital petrolera de Tamaulipas, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, de cuya magnífica anfitrionía dan cuenta la propia BERTHA LUJÁN y la Secretaria general del CEN de Morena, CITLALI HERNÁNEZ, amén de los diputados de la 65 legislatura que disfrutaron de las delicias de la paradisíaca playa Miramar

Ello, al margen del trabajo de posicionamiento hecho este fin de semana por el todavía director de RTC de la 4T, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien recorrió ciudad Madero y se dio tiempo para saludar a su amigo ADRIÁN OSEGUERA.

Otros que siguen trabajando intensamente en territorio, son: AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien este fin de semana dio a ver una foto premonitoria en la que significativamente choca el puño con la jefa del Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUMB, considerada como la favorita de AMLO para la Sucesión DEL 2024.

Mientras que JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL, sigue impulsando la vacunación anti COVID al frente de un ejército de Héroes de la Nación y HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA GONZÁLEZ se mantiene “picando piedra” en distintas latitudes.

Analistas tamaulipecos opinan que cualquiera de ellos puede ser el candidato de Morena el 2022, no obstante que FELIPE GARZA NARVÁEZ sigue conversando su proyecto con los periodistas de Tamaulipas.

Pese a que, por el lado de las mujeres, MAKI ORTIZ sigue encabezando la lista, seguida por OLGA SOSA y CARMEN LILIA CANTUROSAS, pero, voces bien informadas consideran que en Tamaulipas el de Morena será Candidato, y no candidata a la gubernatura del Estado.

Esperemos.

ROSA GONZÁLEZ, CON

EL CALENDARIO ENREVESADO

A propósito de Tampico, la diputada federal electa ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, parece haber perdido la brújula del calendario legislativo, pues habla de una supuesta Convención Nacional Hacendaria, cuando ese tema parece haber quedado resuelto con la liquidación de aquella fantasmagórica Alianza Federalista de Gobernadores, ideada como plataforma de proyección política del sueño presidencial del gobernador.

Pero bueno, como herramienta partidista para seguir rescatando del cadalso al gobernador, se vale, no obstante que la 65 legislatura tamaulipeca ya agendó el desafuero como prioridad para ejecutar en sus primeras sesiones.

INICIA UAT PROCESO DE

INSCRIPCIONES OTOÑO 2021-3

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) da inicio hoy lunes al proceso de inscripciones y reinscripciones que estará abierto del 16 al 20 de agosto en lo que corresponde al ciclo escolar Otoño 2021-3.

Tras dar a conocer los resultados del Examen General de Ingreso a Licenciatura (EXANI II) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) el pasado 13 de agosto, la UAT da inicio al proceso de inscripción de alumnos de nuevo ingreso y la reinscripción para estudiantes del segundo período en adelante.

Para el alumnado de nuevo ingreso, las distintas facultades y unidades académicas han estado informando y orientando a los aspirantes a través de sus sitios y redes sociales sobre el procedimiento que deben seguir para concluir su proceso de inscripción.

Los estudiantes de reingreso disponen del sistema de inscripción en línea mediante la página www.academico.uat.edu.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Universidad Autónoma de Tamaulipas. Derechos reservados ©2008 – . Dirección: Matamoros S/N, Juan B. Tijerina y C. Colon C.P. 87000 Cd. Victoria Tamaulipas México Tel. +52 834 318 1800

www.academico.uat.edu.mx , donde podrán generar su ficha de pago y adecuar su horario de clase.

De acuerdo con el calendario escolar y administrativo de la UAT correspondiente al ciclo Otoño 2021, el período de clases comprende del 23 de agosto al 10 de diciembre, mientras que el cierre de la actividad administrativa está programado para el 17 de diciembre.

Asimismo, para este proceso de inscripción se han estipulado los días del 23 al 27 de agosto como período de altas y bajas y el 24 de agosto como fecha límite de pago.

La Universidad exhorta a sus estudiantes de nuevo ingreso y de reingreso a cumplir en tiempo y forma sus respectivos trámites.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.