LETRAS PROHIBIDAS

Carlos Morris quiere dirigir al PRI

Clemente Zapata M.

Carlos Morris lo dijo

desea al PRI dirigir

y es su claro sentir

aquí no hay acertijo…

Una cosa es el deseo

otra distinta el poder,

¿se le dejarán hacer?;

o sufrirá de bloqueo…

Le llama a las cosas por su nombre y no se anda por las ramas. Se llama CARLOS MORRIS TORRE y tiene la intención de dirigir al partido de sus amores, el Revolucionario Institucional (PRI).

Relativamente joven, biológicamente hablando, pero con una experiencia que puede presumir en la cosa pública, ha dirigido en Victoria al Comité de su partido y además se caló en las urnas como Diputado local por el distrito 14.

Aquel 2016, el año en que el PRI perdió la gubernatura, CARLOS MORRIS logró sacar la diputación local a pesar de que su candidato a la Gubernatura, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, perdió en su distrito; cosas de la política…

En entrevista —vía telefónica— hablamos de diversos tópicos. De sus planes en el corto y mediano plazo, entre los que destacan su intención de ser presidente estatal de su partido.

A pregunta directa de los motivos que tuvo para no ser el candidato a la Alcaldía de Victoria, en lugar de ALEJANDRO MONTOYA LOZANO, nos confiesa MORRIS que “no había las condiciones dentro y fuera del partido para competir”.

Pero sí fue incluido en la planilla del Candidato a la Alcaldía, de manera que está en la espera de que se defina el reparto de posiciones y muy probablemente estará en el próximo gobierno local que presidirá EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

En una visión objetiva y analizando de manera fría las intenciones de CARLOS MORRIS por dirigir al PRI, se va a topar, entre otras cosas, con un pro y un contra.

Independientemente de su capacidad, que la tiene, MORRIS tiene a su favor el haber sido sobrino de RODOLFO TORRE CANTÚ, el Doctor, un personaje que dentro e incluso fuera del tricolor fue muy querido.

CARLOS siempre se condujo al lado de su tío RODOLFO en la política; se puede decir que de él, del finado, aprendió su trato sincero, amable y jovial para todos.

Es claro, puntual y no le teme a decir la verdad; aunque lo hace con la prudencia de un político de la “vieja guardia”, de ésos que saben decir las cosas y callar cuando lo consideran necesario.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para los planes de MORRIS, pues así como tiene la simpatía de la gente que le heredó su tío RODOLFO, tiene en su contra algo peculiar: también es sobrino de EGIDIO, el ex gobernador de Tamaulipas.

La historia juzgará a EGIDIO y ése será un tema para otra colaboración; pero para los planes de MORRIS, su tío es visto por buena parte de los priistas y ex priistas como el verdugo del tricolor en Tamaulipas.

Lo mencionó el propio ex coordinador de campaña del malogrado RODOLFO TORRE, es decir el ahora ex priista y de tinte verde MANUEL MUÑOZ CANO, al señalar que fue un error haber puesto a EGIDIO de candidato.

Pero no sólo MUÑOZ CANO piensa de esa manera, pues con la llegada de EGIDIO se dio un éxodo masivo de priistas hacia otros partidos como Acción Nacional y, principalmente, Movimiento de Regeneración Nacional.

Cabe decir que CARLOS MORRIS no tiene la culpa de los errores que buena parte de los priistas le endosa a su tío EGIDIO por la debacle del PRI tamaulipeco.

No sólo fue la caída del otrora partidazo, pues con la derrota de los priistas en el 2016, también se perdió el estilo de vida al que estaban acostumbrados algunos, donde los excesos y los abundantes recursos eran la constante y es allí, en la “perdida del poder adquisitivo”, donde miles de priistas le guardan rencor a EGIDIO.

Aunque CARLOS MORRIS no es EGIDIO y no hay punto de comparación, sí resulta interesante saber si el joven político será capaz de marcar una “sana distancia” entre el sobrino priista y el ex gobernador tricolor, sin que eso afecte la relación familiar.

Indudablemente que MORRIS, como muchos otros priistas que se han apuntado para dirigir al tricolor, tienen el derecho a competir por la dirigencia estatal de su partido, en caso de que los estatutos lo permitan.

Pero, insisto, independientemente de la capacidad de CARLOS MORRIS para operar y alcanzar su sueño, se torna interesante saber si podrá más el grato recuerdo de RODOLFO o el rencor hacia EGIDIO al momento de hacer los amarres… Pendientes…

~~ACTIVA SANMIGUEL COLECTOR ANÁHUAC.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, puso en marcha los trabajos de rehabilitación del subcolector Anáhuac. La rehabilitación de este subcolector era necesaria, debido a que la tubería es de concreto con más de 30 años, por lo que se sustituirá con tubería de PVC… El alcalde SANMIGUEL dio el banderazo de inicio de esta obra que beneficiará a más de 15 mil habitantes de las colonias Los Álamos, Madero y áreas cercanas con una inversión de 12 millones 522 mil pesos, para instalar 387 metros lineales, cabe destacar que la rehabilitación de los tres tramos del subcolector suma mil 261 metros lineales de tubería nueva, con un monto total de inversión de 42 millones 808 mil 666 pesos.

~~ENTREGA RECTOR NUEVA GENERACIÓN.- La Facultad de Enfermería de Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, llevó a cabo la ceremonia virtual de graduación de la Licenciatura en Enfermería, generación 2017-2021. El evento fue presidido por el rector, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, quien felicitó en un video a la nueva generación de profesionales de la salud, a quienes invitó a analizar la gran experiencia y aprendizaje obtenidos a lo largo de su carrera, en la cual se han formado como especialistas y gente dedicada a cuidar la salud de todos… Dijo también que la Universidad afrontó su responsabilidad y ofreció lo mejor de sí para darles los recursos que requieren en su formación como profesionales de la enfermería y reiteró el compromiso de la casa de estudios para acompañarlos en la realización de sus prácticas y servicio social.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El Partido Acción Nacional en Tamaulipas, acaba de dar una tremenda sacudida a la militancia y por traidores dio de baja a 95 miembros… Cuentan que cuentan que el argumento que se dio en el Consejo Estatal del partido, fue una traición al partido, pues los expulsados operaron para otros órganos políticos distintos al PAN… También cuentan que entre los expulsados, la más “famosa” es la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien en su cuenta de Twitter señaló que el haber felicitado a su hijo CARLOS PEÑA por haber ganado la Alcaldía de Reynosa por Morena, fue la causa de su expulsión… Peeerooo fuentes consultadas al interior del PAN aseguran que en realidad los votos prometidos por MAKI y los conseguidos en las urnas no cuadraban y colorín colorado lo que cuentan se ha acabado… P.D. Sin duda MAKI ORTIZ no es de las que se quedan de brazos cruzados y no se va a quedar así… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… El gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, dio otro “destape” ayer por la mañana en una gira por el Altiplano… Cuentan que cuentan que, palabras más, palabras menos, la compañía de GERARDO PEÑA FLORES en la gira de trabajo por Miquihuana y los adjetivos que el Mandatario tamaulipeco vertió hacia su figura, olió a “destape” aunque no haya sido… También cuentan que en la lista y de momento, sólo figuran los nombres de CÉSAR VERÁSTEGUI y GERARDO PEÑA… Insisto… de momento… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… nos leemos hasta el lunes…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com