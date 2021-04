EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Carlos Peña: “Ni corrupción, ni ‘aviadores’”

Al definir su proyecto político como “el mejor barco”, el candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ refrendó su llamado a luchar con libertad y sin miedo, y anunció que, bajo su gobierno, se instrumentarán mecanismos de control que inhiban actos de corrupción.

Y al responder a un cuestionamiento sobre presuntas irregularidades en el manejo de COMAPA, planteó “que se aplique la ley sin fabricar expedientes, pero respetando los derechos humanos y la ley”.

Refrendó también que en su gobierno, COMAPA no será una dependencia que genere recursos para apuntalar proyectos políticos; “mucho menos –puntualizó–, que sirva como refugio de ‘aviadores’”.

Aquí, recordó que el actual gobierno municipal desterró de su nómina en sus primeros meses, a 1,600 personas que cobraban sin trabajar: “En mi gobierno no habrá ‘aviadores’ –apuntó–, porque eso está prohibido por la ley”

En su primera conferencia de prensa como candidato de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, PEÑA ORTIZ dejó claro que su Administración trabajará de la mano del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al agradecer la confluencia de recursos del gobierno federal para realizar obras de infraestructura social, que en un primera paquete, dijo, sumaron 600 millones de pesos para los reynosenses.

Y en materia de seguridad pública, anunció que estrechará la relación de su Ayuntamiento con la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia de la ciudad, haciendo posible incluso el combate a los delitos del fuero común como robo y asalto.

SALUD, EDUCACIÓN Y

DESARROLLO ECONÓMICO

Rodeado por medio centenar de reporteros, camarógrafos, columnistas, corresponsales y conductores de noticieros de radio y televisión, el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Reynosa, explicó que serán Ejes Básicos de su Plan Municipal de Desarrollo Urbano, los referentes a Salud, Educación y Desarrollo Económico, aunque reconoció que en materia de arte, cultura y deporte “todavía hay mucho por hacer”.

A pregunta expresa, CARLOS PEÑA abrió las puertas de su cuartel general de campaña –“Casa del Pueblo”, la llamó él–, a quienes contendieron en Morena por la candidatura a la presidencia municipal: “Vamos a estar recibiendo a quienes quieran sumarse a este proyecto. Los invito a que conozcan nuestras propuestas… este es el mejor barco”, reiteró.

Y al refrendar su disposición de establecer barreras contra la corrupción en su gobierno, el joven candidato a la primera responsabilidad municipal reveló su cercanía con la Fiscalía federal: “estamos trabajando coordinadamente”, expresó.

Anticipó también que su gobierno estrechará su relación con la Comisión Nacional del Agua, a efecto de detonar proyectos que eviten las inundaciones cíclicas en las que los reynosenses pierden de manera repetida su patrimonio.

Explicó que, con el apoyo de CONAGUA, se propone construir cinco presas alrededor de la ciudad para almacenar las precipitaciones pluviales y evitar inundaciones como la que provocó el huracán Hanna.

Igualmente, indicó que con el apoyo de esa institución federal, se construirán tanques elevados en distintas colonias de la ciudad [San Valentín y Buganvilias, entre otras], para mitigar la escasez de agua potable durante los meses del estiaje.

RELACIÓN

INSTITUCIONAL

Y tras admitir que gestionó un amparo judicial [“porque ya saben como se las juegan los de enfrente”], CARLOS PEÑA ORTIZ dijo que su relación con el gobernador en turno “será institucional”.

Y no dijo más, aunque se le habló de los innumerables desencuentros entre el gobernador actual y el poder municipal.

La conferencia de prensa se desarrolló a las 9:00 horas de ayer, en su casa de campaña, pese a que apenas tres horas antes habían terminado de recoger los enseres del festivo arranque de campaña, con la presencia de miles de reynosenses que viajaron desde todos los rincones de la ciudad.

CARLOS fue flanqueado en la conferencia por el candidato a presidente municipal suplente, ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, y el Coordinador general de la campaña, ELIACIB LEIJA GARZA.

¡Ah!, por cierto, de todos los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia municipal, solo HUMBERTO PRIETO HERRERA logró “colarse” a una diputación local, pero le tocará bailar con la más fea, pues el 7º distrito local electoral por el que se inscribió el neomorenista HUMBERTO PRIETO, será ganado por el candidato del PAN ALBERTO LARA BAZALDÚA, en virtud de que BETO LARA no se ha separado ni un minuto de sus representados, a quienes ha visitado y atendido de manera generosa.

Además, porque LARA BAZALDÚA tiene en marcha a todo un ejército de experimentados e ideologizados operadores políticos del Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Industria Maquiladora, que le son fieles y que ya están en territorio haciendo lo que ya saben hacer: servir a los ciudadanos del 7º distrito.

Y no se diga más.

GERARDO PEÑA, LISTO PARA

DEBATIR CON CANDIDATOS

Desde otra perspectiva, deje decirle que el candidato del PAN a diputado federal por el 9º distrito, GERARDO PEÑA se declaró seguro y listo para participar en un debate entre candidatos, en caso de que se realicen

“Estoy listo para arrancarlo si así fuera necesario en este momento”, destacó el aspirante a diputado federal por el Distrito 09 con cabecera en Reynosa.

En el marco de sus actividades de este lunes, pidió a la sociedad que no se deje engañar con el tema de las inundaciones.

“Les han querido vender espejitos con ciertos proyectos que en su momento el gobierno del estado panista presentó, se tienen los acuses de recibo del gobierno federal y que finalmente fueron desatendidos”, señaló.

Aprovechó el espacio para reiterar las acciones en las que se basan sus propuestas, como es generación de 50 mil nuevos empleos, cadena perpetua para quien violente a una mujer, entre muchas más que habrá de cumplir al llegar del Congreso de la Unión.

MUESTRA PAN SU FUERZA

EN ARRANQUE DE CAMPAÑA

Por asociación temática, deje compartirle que, unidos y más fuertes que nunca, los abanderados del Partido Acción Nacional (PAN), dieron arranque a la campaña electoral para lograr un gobierno que haga historia en Nuevo Laredo.

YAHLEEL ABDALA como candidata a la presidencia municipal, emitió un emotivo mensaje ante decenas de simpatizantes frente al Monumento a Fundadores.

«Hoy lo digo con firmeza, lo digo con orgullo y lo digo con determinación, pero sobre todo con mucho compromiso, vamos a trabajar de puertas abiertas, vamos a ir al territorio, a la colonia, con la gente, ahí donde están los grandes retos, ahí donde no importa nada más que tú y YA”, expresó YAHLEEL.

Recalcó que el Proyecto Azul está conformado por mujeres y hombres entregados que tienen claro que quieren hacer historia y para ello se entregarán en cuerpo, alma y pasión a esta ciudad fronteriza.

Por ello, el candidato a diputado por el Distrito I, ENRIQUE RIVAS reiteró que junto a sus compañeros de fórmula seguirán luchando para poner en alto que el PAN sí sabe gobernar.

“Ese es el compromiso y lo mínimo que espera la gente de Nuevo Laredo, seguir teniendo resultados, no promesas y discursos, saber gobernar y defender a Nuevo Laredo, por eso ni un paso atrás”, recalcó.

Por su parte, IMELDA SANMIGUEL, aspirante a diputada por el Distrito II, manifestó que hoy comienza una contienda importante para el 2021.

“Les queremos decir que no les vamos a fallar y que estamos listos para salir a la calle a saludar a la gente de frente y a ganar las próximas elecciones”, resaltó.

En este contexto, FÉLIX ‘Moyo’ GARCÍA, candidato a diputado por el Distrito III, declaró que no hay paso para ocurrencias, pues Nuevo Laredo y Tamaulipas merecen respeto.

“Aquí somos gente bien nacida, gente valiente que luchamos por la familias tamaulipecas, seguiremos luchando por Nuevo Laredo y por cada uno de los municipios de la gran frontera Ribereña», refrendó.

Los acompañó SALVADOR “Chava” ROSAS, quien hace dos semanas comenzó su campaña como candidato a la diputación federal.

Los cuatro aspirantes concordaron en que este es el momento de las y los neolaredenses, de construir de un gobierno que haga historia, que sabe defender y servir a su gente, YA es el momento y ni un paso atrás.

RIVAS: “SON LAS MUJERES

EJE CENTRAL DE LAS FAMILIAS”

Esta tarde, por cierto, el candidato a la diputación local por el Distrito I del Partido Acción Nacional (PAN), ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, reafirmó su compromiso con las féminas en el primer evento formal del inicio de campaña.

Ante un nutrido grupo de mujeres de la sociedad y respetando las medidas sanitarias, el candidato aseguró que no había mejor forma de iniciar su campaña que con el sector más importante y que trabajando día a día por sus sueños.

RIVAS CUÉLLAR destacó que no hay mejor motivación que la que le da el segmento más importante de una sociedad y dijo que no solo son palabras, son hechos en favor de las mujeres.

‘’No solo en el discurso, sino en lo hechos, por eso en mi administración se construyeron Centros de Mujer Total donde son atendidas las mujeres en materia de salud, de manera legal, desarrollo económico, en la asesoría apoyadas por el Instituto Municipal de la Mujer’’, dijo el candidato.

Los Centros Mujer Total se crearon en las colonias, Villas de San Miguel, Ampliación El Nogal, Francisco Villa y Campo Real dándoles la oportunidad a las mujeres a acceder a servicios como asesoría legal, apoyo psicológico, práctica de deportes, actividades culturales y recreativas.

El aspirante a legislador agregó que durante su gobierno se elaboraron políticas públicas con la mujer en el centro de atención de programas y acciones cuyo propósito fue que alcanzaran el pleno desarrollo en su vida privada, social y económica.

El candidato blanquiazul afirmó ante las jefas de familia, esposas, mujeres trabajadoras que impulsará desde el Congreso del Estado todas aquellas leyes, reformas y otras medidas que se necesiten para garantizar sus derechos a una vida en paz, en armonía, con estabilidad económica y social.

La reunión con mujeres fue encabezada por la candidata a la Presidencia Municipal del PAN, YAHLEEL ABDALA CARMONA, asimismo la candidata a la diputación local por el Distrito II, IMELDA SANMIGUEL y el candidato a la diputación local por el Distrito III, FÉLIX “Moyo” GARCÍA.

También estuvieron presentes OLGA ALICIA CARMONA, BRENDA CÁRDENAS THOMAE, ROSALIA ZALDIVAR REYES, ADRIANA HERRERA ZÁRATE, IMELDA SÁNCHEZ ZAMORA y LAURA ZÁRATE QUEZADA.

YAHLEEL IMPULSARÁ A LA

MUJER NEOLAREDENSE

Por asociación temática, la candidata del PAN a la Presidencia Municipal, YAHLEEL ABDALA CARMONA, inició su campaña política con una apuesta por el talento de la mujer neolaredense.

En un evento con más de 300 mujeres que cumplió todas las medidas sanitarias, destacó la importancia de la participación de la mujer en todos los sectores productivos y ahora, en la política.

La candidata blanquiazul afirmó que son las mujeres parte importante de sus políticas públicas y es por ello, que se enfocará en su primer año de trabajo, en obras en beneficio de las féminas trabajadoras y productivas.

“Mi trabajo me avala y me respalda, a diferencia de otros proyectos, yo no me cuelgo de nadie, porque así no les voy a servir…Sé que tengo la capacidad, la experiencia, el compromiso, el corazón, el amor, la pasión, pueden hacer el comparativo en las demás candidatas, ninguna tiene la experiencia de una servidora, pero la experiencia buena, la experiencia que sí da resultados”, aseguró ABDALA CARMONA.

Enumeró a las asistentes proyectos importantes como:

1.- Un 50 por ciento de los puestos más importantes los desempeñarán mujeres.

2.- Créditos a la palabra para todas las emprendedoras que quieran iniciar un negocio.

3.- Tres guarderías municipales y una dará servicio las 24 horas.

4.- Apoyos económicos directos para quienes se quedaron sin empleo y negocios que cerraron a causa de la pandemia.

5.- Aplicación digital “botón morado” para mujeres que sufran de algún tipo de violencia, lo activen desde su teléfono celular y reciban ayuda en emergencias.

6.- En su primer año realizará 246 obras públicas en colonias que lo necesiten.

“Les voy a responder con creces a lo mucho que me ha dado esta ciudad, para eso las necesito a todas, la filosofía es tú y YA, porque no se necesita nada más para lograr ese avance; es tú y YA para lograr esa diferencia; es tú y YA porque debe ser el centro de cualquier gobierno, los ciudadanos. Los ciudadanos son los que mandan”, concluyó la candidata entre aplausos y porras.

LALO HERNÁNDEZ Y OLGA SOSA,

“ATERRIZAN” LA 4T EN TAMPICO

Vuelvo a Tampico para mencionar que como parte de la presentación oficial el equipo de morena conformado por la candidata a presidente municipal de Tampico, OLGA PATRICIA SOSA, el candidato a Diputado Federal LALO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA; su suplente ROBERTO GARCÍA TREJO; ÚRSULA PATRICIA como diputada Plurinominal, IRMA MEZA como Diputada local por el distrito 22 y NOEMÍ MAGAÑA por la diputación al distrito 21, realizaron una invitación a sus simpatizantes a una comida donde agradecieron el gran apoyo que han venido brindándoles.

Platicaron muy amenamente con todos los asistentes y les recordaron que era de suma importancia su labor en las próximas elecciones dándoles así los ánimos para seguir sumando aún a más integrantes a la 4 Transformación.

Los candidatos del equipo guinda reiteraron el compromiso que tienen con cada uno de los ciudadanos para seguir mejorando e impulsando a la zona metropolitana.

«Tenemos la certeza que juntos podremos lograr grandes cambios a favor de la ciudad, pues tenemos la experiencia, trayectoria y el apoyo de corazón de miles de tampiqueños, los mismos que nos harán el honor de llevarnos al triunfo en las contiendas del próximo 6 de junio», enfatizó el candidato LALO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA.

Mientras que por su parte OLGA SOSA candidata a la alcaldía por Tampico, hizo mención a los asistentes de lo honrada que se sentía, por el gran apoyo que ha recibido desde el inicio de este proyecto, por lo tanto tenía en sus hombros la gran responsabilidad de construir una ciudad hermosa y unida.

MASSIVE CALLER: “TAMPICO

VOTARÍA HOY POR NADER”

Desde otra perspectiva, le comparto que una encuesta realizada este 18 de abril en Tampico por la empresa Massive Caller, da por hecho que JESÚS ‘Chucho’ NADER, candidato del PAN a la reelección, ganaría hoy las elecciones con el 50.2 % de los votos del padrón, frente a un 23.7 por ciento de la candidata de Morena, OLKGA SOSA RUIZ y un 3.4 de la candidata del PRI, MERCEDES DEL CARMEN “Paloma” GUILLÉN VICENTE.

Otros candidatos, como MARIBEL AMÉRICA SANDOVAL MORALES, del Movimiento Ciudadano, alcanza un 2.8 por ciento y SAUL RIVERA CABALLERO, del PES, registra apenas un 1 % de los votos del padrón.

CHUCHO NADER, por cierto, realiza intensa campaña de tiempo completo, gracias a que oportunamente se separó de sus funciones para ir en busca del voto ciudadano.

PROPONE ALEX MONTOYA

TRES EJES DE CAMPAÑA

A propósito de campañas, en el arranque de su periplo político por la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, ALEJANDRO MONTOYA LOZANO presentó a la sociedad victorense las propuestas sustentadas en Tres Ejes que giran en eficientizar los servicios básicos, el crecimiento y desarrollo económico de la capital del Estado así como la propuesta para dignificar las instituciones municipales de Protección Civil, de Tránsito y Bomberos, respectivamente.

En conferencia de prensa, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Victoria, informó que en el eje denominado ‘Volvamos a lo Importante’, se consideran propuestas como Agua para Todas y Todas; Victoria Limpia y Ordenada; Buenas Calles, Áreas Verdes y un nuevo Panteón Municipal.

En el eje ‘Victoria para los Victorenses’ en materia de Desarrollo Económico, contempla Hablemos bien de Victoria: orgullo e identidad; Atraer inversiones; más trabajo y bien remunerado, Compras al Comercio Local y Pronto Pago.

Y en el eje ‘Recuperemos Victoria’ se establece la propuesta de una Visión a Largo Plazo; Desarrollo Urbano y Transporte Público; Prevención de la Violencia y fortalecer a dependencias municipales como Protección Civil, Tránsito Municipal y Bomberos.

En la presentación de las propuestas para mejorar la calidad de vida de los victorenses, el abanderado priista estuvo acompañado de la fórmula priista que la integra ELLY FILIZOLA GONZÁLEZ, candidata del PRI a la diputación local por Distrito Electoral 14; MARICELA GUAJARDO MALDONADO, candidata del PRI a diputada local por el 15 Distrito Electoral; ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, candidato del PRI a la diputación federal por el 05 Distrito Electoral federal y EDGAR MELHEM SALINAS, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

UAT: VACUNACIÓN ANTICOVID;

PROGRAMACIÓN Y LOGÍSTICA

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) informó a sus trabajadores en activo la programación y logística que dará inicio este martes 20 de abril para la vacunación anticovid 19, que se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado dentro del Plan Estatal de Vacunación contra Covid-19.

En seguimiento al comunicado del pasado 16 de abril emitido en sus sitios oficiales y redes sociales, la UAT dio a conocer que se aplicará la vacuna desarrollada por los laboratorios de CanSino Biologics.

Por lo anterior, emitió las siguientes condiciones para acudir a recibir la vacuna: 1) No acudir en ayunas; 2) Llevar identificación INE, así como credencial y/o recibo de pago UAT, copia de la CURP y original del formato: “Expediente de vacunación”, que se podrá obtener para imprimir y llenar en la siguiente liga: https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/avisos/estrategiavacunacion-fechasysedes/ en la que también estará a su disposición el calendario, sedes y horarios del programa.

RECOMENDACIONES

Y CONTRAINDICACIONES

Se informa también a los trabajadores universitarios, las recomendaciones para la selección de personal apto para recibir la vacuna de CanSino Biologics, de conformidad con lo establecido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

Indica como contraindicaciones absolutas para la aplicación de la vacuna las siguientes:

1.- No vacunar a aquellas personas que hayan recibido alguna dosis de vacuna contra Covid-19 previamente.

2.- Personas con antecedentes de reacciones alérgicas (probable alergia a la vacuna), por lo que deberán verlo antes con su médico tratante y/o referirlo en el módulo de vacunación.

3.- Personas que presenten o que recientemente hayan presentado Covid-19 (hasta hace 21 días).

4.- No se realiza la vacunación a mujeres embarazadas.

5.- Personas que presenten cualquier condición o tratamiento que cause inmunosupresión, por lo que deberán consultarlo antes con su médico tratante y/o referirlo en el módulo de vacunación.

Informa también que se deberá reprogramar la vacunación en los siguientes casos, y deberán verlo antes con su médico tratante y o referirlo en el módulo de vacunación:

1.- Personas que han presentado temperatura corporal de 38 grados centígrados o mayor, recientemente.

2.- Trastornos hemorrágicos no controlados, y

3.- Personas que viven con VIH no controlado.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.