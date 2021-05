CARLOS PEÑA NO ES DE MORENA, ES FORASTERO: DIP. ULISES MTZ. TREJO

X.-POR EL ODIO QUE MUCHÍSIMA GENTE LE TIENE A SU MADRE, “NO VAN A VOTAR POR EL MAKITO”, SOSTUVO

Por Guadalupe E. González

PARA EL DIPUTADO Local de Morena Ulises Martínez Trejo, “el candidato de Morena a alcalde por Reynosa Carlos Peña Ortiz, a quien identifican con el diminutivo “de Carlitos” o “El Makito”, éste no es militante, ni simpatizante y mucho menos fundador de Morena, pero a pesar de que nada liga a Morena al hijo de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, este jovenazo, “sospechosamente” fue ungido como el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia Municipal de Reynosa, cuyo detalle, dijo el entrevistado, ha indignado a los auténticos Morenos y por esta razón, tengan la certeza que, “los morenos no vamos a votar por el forastero”, candidato de Morena a Presidente Municipal.

DIJO el entrevistado Legislador Ulises Martínez que, “el repudio de la gente hacia Carlitos Peña Ortiz, se ha generalizado en Reynosa”, aunque ellos dicen lo contrario, pero la realidad es que, “el sol no se puede tapar con un dedo”, porque si realmente hubiera entusiasmo por apoyar al hijo de la alcaldesa que, “tiene a Reynosa en el más claro de los abandonos”, eso se estaría reflejando en todos los rumbos de la ciudad. Y esto en la realidad no es así, porque la gente está despierta y muy molesta con la alcaldesa Maki Ortiz, “por no cumplirles las promesas de campaña”, además de haber dejado la ciudad a la deriva y en el claro abandono en que todo mundo observa la ciudad.

POR ELLO, la verdad, aunque les incomode, “Makito” en gran parte de Reynosa, “no es bien visto, por el odio y el coraje” que la mayor parte de la ciudadanía en las colonias de Reynosa, le tienen a su madre la alcaldesa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, quien de manera cruel e inmisericorde, “engañó al pueblo de Reynosa”. Pues los hechos están a la vista y no es cosa personal, aclaró el Diputado Moreno Ulises Martínez Trejo.

LUEGO subrayó Martínez Trejo que, “Makito, al ver la indiferencia con la que lo trata la gente en infinidad de colonias”, eso trae preocupado no solo al joven Carlitos Peña, sino también a su propia madre Maki Ortiz y a su padre don Carlos Peña, porque los tres saben que, “de no ganar Carlitos, no les iría bien”, por los presuntos actos d corrupción que la Doctora, ha consumado en perjuicio de las familias de Reynosa, al “haber saqueado en plan artero los dineros que son del pueblo y no de ella”, sentenció el entrevistado.

ULISES Martínez Trejo, dijo ser originario del Estado de Tabasco, como la Dra. Maki, que es nacida en Chihuahua, pero subrayó que tengo más de 20 años de estar viviendo en Reynosa y he observado que, en el lapso de los 5 años de gobierno que lleva la alcaldesa Ortiz Domínguez, he podido comprobar, como la Presidente Municipal de Reynosa, “tiene al pueblo confinado a la desgracia social”, por el abandono y la falta de obra en todos los rincones de esta pujante comunidad reynosense.

ADEMÁS, les diré que, la falta de atención a la ciudadanía. “está arraigado en todos los sectores populares de esta ciudad” y por esta razón la población está ampliamente molesta e indignada contra la alcaldesa Maki Ortiz y por este motivo, hay la certeza de que el 6 de junio próximo, a la Jefa del pueblo, “le van a cobrar la factura, votando en contra del Makito Peña”. Finalizó el Diputado del Movimiento de Regeneración Nacional Ulises Martínez Trejo.

Y SI EL HIJO DE Maki, se ostenta como “quien buscaría salvar a Reynosa de las inundaciones”, por ejemplo, “tendría que reclamarle a su propia madre” Maki Ortiz, porque ha dejado que las colonias sigan siendo objeto de las inundaciones, ¿le reclamaría Carlos, esto a su jefa?. Pero en fin, “esto ahí se lo dejamos de tarea”, concluyó el Diputado.