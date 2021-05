T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CARMEN LILIA NO REPRESENTA AL MORENISMO”

X.-Representa los intereses del prófugo de su hermano CCR, porque éste, “busca ser el poder tras el torno”….!

TRAS anunciar su retiro de las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, porque a este organismo político, “lo ahogan los flagelos de corrupción e impunidad”, Damián Soto Cortez, sin tapujos, ni cortapisas, junto a un grupo de militantes de Morena, decidieron terminantemente, retirarse de la candidata a Presidente Municipal CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, porque dijo que esta mujer, “no representa los intereses del Morenismo” sino los intereses de su hermano, el prófugo de la Justicia ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, quien desde el exilio, a través de su hermana, “intenta adjudicarse el poder político” de Nuevo Laredo, porque añora “seguir saboreando las mieles” que da el poder, para “seguir saqueando los dineros del pueblo” como con marcado cinismo lo hizo cuando fue Presidente Municipal en la administración 2013-2016.

MUCHOS que aun creemos en Morena, el próximo 6 de junio “no vamos a votar” por Carmen Lilia Canturosas, expresó el inconforme e indignado Moreno Damián Soto, porque en primer lugar, esta “formalizó la planilla” de Síndicos y Regidores” con familiares y amigos suyos, de su hermano Carlos y gentes del ex alcalde Ramón Garza Barrios, cuyo enjambre de Políticos de baja caterva moral, son individuo que solo buscan el beneficio propio y no el bienestar ciudadano.

CARMEN LILIA, logró ser ungida como Diputada Local plurinominal o “de tómbola”, pero nadie sabe “cómo le hizo para obtener ese beneficio político”, como ahora, todo mundo en Nuevo Laredo, desconoce cómo se le favoreció “con la candidatura de Morena a alcaldesa”, todo esto, naturalmente, trae consigo un gran velo de misterio, velo que representa corrupción, pese a que en el Partido Morena, se ha soslayado hipócritamente, que no se comulga con este non-grato flagelo, motivo por el que, no solo en este puerto fronterizo, sino también en gran parte de Tamaulipas y México, “ya han empezado las desbandadas de Militantes de Morena”, por sentirse decepcionados, “al no dárseles el lugar que bien merecen”.

POR ESTA razón, los inconformes e indignados militantes de Morena en Nuevo Laredo, “están dejando sola a la abanderada” de este partido a la Presidencia Municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, decidiendo ir en busca de mejores horizontes políticos, es decir, donde se les tome en cuenta y se les valore, porque en el Partido creación del Presidente Andrés Manuel López Obrador “los han dejado helados paleta” y solo a los forasteros se les ha favorecido, los hechos están a la vista en todo México.

POR ELLO, téngase la certeza que, en Nuevo Laredo, “ya se vislumbra una terrible hecatombe política” para la candidata a alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, porque esta dama, más que servir al pueblo, como debería ser su propósito político, esta señora, ya “sacó las uñas”, al imponer en cargos calves a sus familiares y amigos, para desde la Presidencia Municipal, (si es que llega) hacer con el dinero del pueblo, “lo que le dé su regala gana”, como con claro sarcasmo lo hizo en el pasado su hermano Carlos Canturosas, cuando éste fue alcalde y por ello, “tiene cuentas pendientes” en la Auditoría Superior del Estado, motivo por el cual “tiene años de andar huyendo de la justicia”, porque Carlos, obviamente, no justificó, poco más de 900 millones de pesos que, “dejó volando en el aire”. Esa es la cruda realidad del porque “éste individuo anda en el exilio y no por venganzas políticas”, como lo soslaya y blasfema para justificar sus atrocidades financieras.

Y SI EN Nuevo Laredo, la abanderada de Morena a la alcaldía Carmen Lilia Canturosas, no ha detonado en su campaña proselitista, es porque hay mucha gente agraviada por los integrantes “el Canturosismo” debido a que el ex alcalde Carlos Canturosas, “dejó huellas indignas de atracos y saqueos financieros” y de muchos perjuicios más a familias de buen vivir y aparte, “no haber atendido las demandas ciudadanas”, cuyas promesas, este sujeto jamás las cumplió y por este motivo, en su último año de Gobierno, se vio obligado “a mejor esconderse de la gente y no dar la cara”, esa realidad, en Nuevo Laredo, nadie la olvida.

Y AHORA que el repudiado del ex alcalde de Nuevo lardo Carlos Canturosas, busca por todos los medios, usando obviamente al Partido Morena, para a través de su hermana Carmen Lilia, agenciarse la Presidencia Municipal, este “presunto delincuente de cuello blanco”, tiene como final propósito político “SER EL PODER TRAS EL TORNO”. AL menos eso es lo que se vislumbra en este escenario electoral que se vive en Tamaulipas.

