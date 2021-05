T E C L A Z O S

Por Guadalupe Ernesto González

CARMEN LILIA, SE AUTO-ADULA DE QUE VA BIEN…?

X.-“PERO LA IMAGEN DE SU HERMANO CARLOS, MAS LA HUNDE”…!

X.-“EN LA PLANILLA, IMPUSO AMIGOS SUYOS Y DE SU BROTHER”…!

LA CANDIDATA a la alcaldía por Morena en Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas Villarreal, soslaya que “va adelante en las encuestas”, pero “no da datos duros o serios que confirmen su alegre pronostico” y en contra parte, “numerosas familias que conocen a los Canturosas”, que tienen noción de “la nada grata aceptación de estos” ante gran parte de la sociedad Neolaredense, puntualizan que, “LA DESANGELADA IMAGEN DEL CANTUROSISMO”, es la consecuencia de las extra limitaciones y toda clase de abusos de poder, consumados por el hermano de esta señora Carlos Canturosas, cuando éste, fue alcalde en aquel puerto fronterizo.

ADEMÁS a Carmen Lilia Canturosas, “por haber sido impuesta” como abanderada de Morena a alcaldesa en Nuevo Laredo, los auténticos militantes de este partido, no la admiten y por consiguiente “no votarán por ella”, porque sin tapujos ni cortapisas, aducen que CARMEN LILIA, NO REPRESENTA LOS INTERESES POLÍTICOS DE MORENA, sino “los intereses del Canturosismo”, grupo encabezado por su hermano el ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal,

INCLUSO, “Carmen Lilia, no puede negar que es arropada por gente de elite o de alta alcurnia, gente con la que verdaderamente se junta y se roza y si ahora se anda reuniendo con la gente de bajos recursos, “es por conveniencia a que le den el voto” y no porque esa sea su sana intención, porque ella, “jamás convive con la gente pobre” porque simple y llanamente “no son de su clase”, en estos términos se expresan “los indignados militantes de Morena que no comulgan “con la afortunada mujer que fue impuesta” por el corrupto ex priista, actual Presidente Nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO.

LO ALTAMENTE penoso es que, la misma Carmen Lilia, en algunos videos, se ande auto-adulando, “al señalar que las encuestas las favorecen”, cuya manifestación, la verdad, ha causado enorme hilaridad (risas) entre la gente de Morena, gentes que repito y reitero, no están de su lado, porque incluso, aseguran que, “no la favorecerán con su voto” el próximo 6 de junio, debido a que, “la candidata no es de Morena”, porque Carmen Lilia, “es parte y esencia del Canturosismo” en Nuevo Laredo. Y sus intereses políticos, son los mismos del corrupto de su hermano ex alcalde prófugo de la justicia Carlos Canturosas Villarreal.

EL PORQUE, LA INDIGNACIÓN DE LOS MORENOS DE VERDAD

OTRO DETALLE que lastima y lacera a la sociedad Neolaredense y a los Morenos de verdad de aquel puerto fronterizo, es que, “EN LA PLANILLA CARMEN LILIA” de los 16 integrantes aspirantes al cabildo hay inscritos más Canturosistas y amigos, entre ellos el restaurantero Luis Cavazos Cárdenas, así como la maestra Julia Elida Ortega de los Santos, Maritza Zárate Ejecutiva Inmobiliaria, sin olvidar al ultra-mega-quemado agresor de homosexuales Jorge Osvaldo Valdés Vargas, “el Brother” de Carlos Canturosas, y solo hay 2 mujeres de Morena de verdad, como lo son Erika Mendoza “la China y Nubia Almaguer, así como y el ex priista y actual regidor “con licencia” Sergio Ojeda.

PERO ESO no es todo, porque en la planilla hay 5 amigos personales de Carmen Lilia, entre ellos el candidato a séptimo regidor Santos Francisco Hernández Aguilar, el noveno Guadalupe Zapata Muñiz, en la décima posición va la también amiga de la Candidata (CL) Macarena Corazón González Núñez, así como Erika Nancy Mendoza Chávez y Claudia Aracely Flores Medina, menospreciándose a los auténticos integrantes del Partido Morena en Nuevo Laredo.}

Y SI CARMEN Lilia Canturosas y Carlos su hermano, “impusieron a sus amigos en la planilla”, es porque “la Candidatura no se las dieron por méritos políticos” si no porque estos, “desembolsaron una suma millonaria”, que no se descarta fue comercializada con Mario Delgado Carrillo el Presidente del CEN de MORENA.

CON ESTO “se confirma que, CARMEN LILIA NO ES DE MORENA”, porque SU NATO ORIGEN ES EL CANTUROSISMO y a eso, “ES A LO QUE ELLA OBEDECERÁ Y FAVORECERÁ”, razón por la que, las personas que venían comulgando con el partido Morena, de plano, “no votarán por la hermana del ex alcalde”, los mismos inconformes Morenos así lo han venido manifestando, los que incluso, “NO LE AUGURAN UN BUEN RESULTADO” AL PARTIDO que LOS HA TRAICIONADO.

