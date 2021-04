Tendencias

Oscar Contreras

Carmenlilia es quien debe transformarse

Dice Carmenlilia Canturosas Villarreal que Nuevo Laredo ha tenido dos transformaciones: la primera cuando su papá Carlos Cantú Rosas ganó por el PARM la presidencia municipal y estuvo en ese cargo de 1975 a 1977 y luego, cuando su hermano Carlos logró el triunfo electoral y estuvo en la alcaldía durante el trienio de 2013 a 2016.

Sin duda que Carmenlilia se refiere a que su papá lo hizo por el PARM cuando dominaba el PRI de manera totalitaria el país y su hermano volvió a derrotar al tricolor pero por Acción Nacional y claro, que los Canturosas, padre e hijo, tienen su mérito aunque estos dos triunfos políticos no transformaron para nada a Nuevo Laredo.

Es decir, si los Canturosas hubieran creado una corriente política con trascendencia otra cosa hubiera sido, pero no lo hicieron ya que después del trienio de Canturosas papá, ningún otro parmista volvió a ganar la presidencia municipal y tuvieron que pasar 36 años para que el PRI volviera a perder con otro Canturosas pero con el PAN.

Así que eso no es transformar, fueron dos triunfos electorales teniendo como adversario al PRI y cuando mucho, de los Canturosas podemos decir que supieron aprovechar las circunstancias y le ganaron al PRI en su momento. Así de simple.

Nuevo Laredo con el Tratado de Libre Comercio que inició 1 de enero de 1994 tuvo una gran transformación, ya que la transportación de mercancías de los Estados Unido a México y viceversa crecieron de manera exponencial y por supuesto que esto cambió el perfil de este municipio.

Después, Nuevo Laredo se transformó en el segundo trienio de Horacio Garza Garza -1999 a 2001- que es cuando se construyó el Puente III de Comercio Mundial y cuyo fideicomiso es administrado por el gobierno municipal, lo cual le genera suficientes recursos para aplicarlos en programas, obras y acciones que benefician directamente a los neolaredenses.

Es importante comentar que por el Puente III de Comercio Mundial cruza anualmente el 40% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos y esto, al municipio le genera ingresos con los que se ha ido transformado realmente este municipio de la frontera tamaulipeca.

Así que Carmenlilia, siendo candidata de MORENA no va a transformar nada y lo único que conseguirá es hacer mucho ruido, nada más, ya que se la pasa hablando de los gobiernos corruptos y quien sabe cuántas cosas más, pero no lo demuestra.

Recordamos que fue regidora en la primera administración municipal de Enrique Rivas Cuéllar y nunca en el Cabildo señaló la supuesta corrupción de la que habla y después, fue diputada local y ni por error cuestionó la cuenta pública de esa misma administración municipal de la que tanto habla.

Carmenlilia siempre se quedó callada y nunca cuestionó nada porque según esto, estaba amenazada y si eso fue cierto, este es el momento más adecuado para que lo haga, al fin que dice muchas cosas sin sentido, nunca da argumentos válidos y no sabemos si todo esto es únicamente producto de su imaginación.

De igual manera recordamos que en su paso por el Congreso durante la actual legislatura, siempre quedó sin explicación porque no estuvo presente en la sesión cuando se aprobó en el pleno la solicitud del préstamo de los 4 mil 600 millones de pesos y también nunca dijo nada y ya es momento para que le diga a los neolaredenses porque no estuvo presente.

Su mensaje está lleno de mentiras y situaciones que no son creíbles como su reciente visita al mercado Maclovio Herrera -de curiosidades o artesanías- donde siendo muy elocuente acusó al gobierno municipal por el cierre de negocios, pero es una más de sus mentiras, existen otros factores sociales y económicos por los que han ido cerrando y alguien debe decirle porque parecería que no conoce la realidad que se vive en Nuevo Laredo.

¿O acaso vive realmente en Laredo, Texas?

En fin, Carmenlilia Canturosas para transformar Nuevo Laredo primero debe transformar su mensaje, su estrategia de campaña y alguien tiene que decirle lo que realmente hicieron su padre y hermano, quienes cuando mucho ganaron la alcaldía y aunque lo hicieron por la oposición, ellos sólo estuvieron tres años únicamente al frente del gobierno municipal.

¡Ah! por cierto, si quiere saber realmente lo que hizo Carlos su hermano en los tres años de su administración municipal, aunque son muy molestas las comparaciones debe hacerlo con lo que Enrique Rivas Cuéllar logró, ya que en tan sólo dos años lo superó y él sí consiguió transformar a Nuevo Laredo, pero no dice nada ni lo presume… porque sigue haciéndolo. Ni más ni menos.

De salida. Quién busque hacer un pacto, acuerdo o negociación con Maki Ortiz, debe ser muy ingenuo, estar desesperado o andar por completo sin rumbo ni dirección. Y es que Maki no hace acuerdos con nadie porque no los respeta y sí los llega a hacer no los cumple.

Si es cierto que Carlos Canturosas se reunió con ella, ya queremos ver hasta dónde llegan… ambos siempre quieren sacar ventajas y ninguno va a ceder. Ya lo verán… así que MORENA debe pensar en un Plan “B” si es que antes no desaparece en el 2021 en Tamaulipas.

Y al Chilango, Guasón, Américo y Erasmo dónde los dejan… ah no se olviden que también estarán en la disputa por la candidatura al gobierno estatal Adrián Oseguera y Mario “La Borrega” López. Con ellos, Maki también tendrá que negociar sí es que busca ser la candidata de MORENA y ya la queremos ver… acordando y cediendo. A ver si aguanta.