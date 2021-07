La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

CARTA ABIERTA DE PERIODISTAS DEL DF AL PRESIDENTE AMLO

Por fin los periodistas del Distrito Federal se armaron de valor y ayer firmaron y sacaron al aire una Carta Abierta, dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que con respeto a su investidura y en buenos términos le hacen ver el trato injusto que reciben de su parte como columnistas, articulistas y editorialistas que son del Gran Diario de México, El Universal.

El Presidente no solo insiste en confundir la crítica y la libre expresión con una campaña política en su contra y en desacreditar el trabajo de los periodistas críticos acusando una falaz existencia de interés económico o de supuestas añoranzas de privilegios perdidos. Además también pretende, con mentiras y falacias, desacreditar el trabajo de más de un siglo realizado por ésta casa editorial y amenazar y amedrentar a nuestro director el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz.

Se equivoca el Presidente no solo cuando confunde y tergiversa el contenido de lo publicado en ésta columna (Serpientes y Escaleras) atribuyendo al columnista señalamientos y acusaciones contra sus hijos que nunca hice, sino también cuando atribuye a lo publicado en éste espacio a una supuesta línea editorial del diario y a intenciones de presionar el otorgamiento de publicidad de su gobierno. A López Obrador se le ha olvidado que el dinero con el que se paga la publicidad oficial no es de su propiedad y pretende amenazar, amagar y condicionar a los periódicos que lo critican a que no les dará sus campañas de propaganda en la muy vieja y autoritaria lógica lopezportillista del “no pago para que me peguen”.

“Pero además miente el mandatario cuando dice que hoy la publicidad de su gobierno ya no se usa para premiar ó castigar a la prensa, porque mientras su vocero Jesús Ramírez favorece a diarios y revistas que considera “afines” a la 4T y reparte como si fuera suyo el dinero público en portales, blogs y espacios que él llama “medios alternativos” y que son todos conocidos y operados por personajes totalmente militantes y como a la personalidad del presidente, está claro que lo que cuestionan a la prensa que los critica, es lo misma que ellos practican en una moderna versión del “chayote”, que sigue existiendo en ésta Administración.

Así es que por más que el presidente insista en atacar, descalificar y cuestionar el trabajo de las plumas críticas, aquí seguiremos, como lo hemos hecho ya por 5 sexenios y como seguiremos haciéndolo cuando se vaya éste gobierno. Los dados se recargan y mandan una Escalera Doble por la libertad de crítica y de prensa.

Por cierto en su columna de ayer miércoles, Serpientes y Escaleras, Salvador García Soto, publica que éste fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el municipio de Badiraguato, tierra del Cartel de Sinaloa y cuna de varios de los capos históricos de esa organización criminal.

Será la tercera vez en tres años de gobierno que el mandatario estaría en la llamada región del “Triángulo Dorado” y en ésta visita llamó la atención que una parte de las actividades del mandatario de México serían “privadas” y sin acceso a la prensa, ni siquiera a las cámaras de la Presidencia.

Las tres visitas del Presidente a la tierra de “El Chapo” han tenido como común denominador “la supervisión de carreteras” y, en una de ellas, la segunda en marzo del 2020, se produjo aquel polémico saludo de López Obrador a la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán Loera. Antes en febrero del 2019, se produjo la primera visita del actual presidente a Badiraguato, algo que no había ocurrido en los últimos sexenios, en los que los mandatarios nacionales ignoraban o nunca visitaban esa región del dominio de cártel sinaloense.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez, por la polémica que se armó por la visita de presidente a la tierra del Chapo Guzmán Loera, tuvo que sacar la cabeza para poner en claro que solo las actividades del domingo van a ser privadas, en razón de la consulta popular a la que AMLO ha convocado a los mexicanos de todo el país, a participar, pero no se ve que haya gran expectación por el histórico evento.

Por cierto el presidente de la COPARMEX en Tampico, Gabriel de Ibarra, calificó como “mala” la estrategia del presidente AMLO del llamado Gas Bienestar, precisó el líder del empresariado del sur del estado que la estrategia del mandatario no resuelve el problema de fondo, ya que el 62% del gas que se consume en el país es importado y solo se produce el 38 por ciento

Advirtió que además que el organismo es una propuesta violatoria al principio de igualdad que debe regir entre los participantes del mismo sector energético