Por Guadalupe E. González

CASANDRA, SE AMAFIA CON ALAMRAZ, PARA TRAICIONAR AL CALABAZO….!

X.-UNA COSA ES QUE NOS HAGAN TRABAJAR POR ALMARAZ Y LA OTRA ES QUE, “NO VAMOS VOTAR POR ÉL”.

X.-MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ ANDA MUY POR DEBAJO DE HÉCTOR JOEL VILLEGAS “EL CALABAZO”.

POR RAZONES que, “son del dominio en el pueblo”, pero que no nos constan, la Candidata de Morena a Diputada Local Casandra de los Santos Cano, “se ha amafiado” con el abanderado del PAN a Presidente Municipal Miguel Ángel Almaraz Maldonado, traicionando así, a su compañero de fórmula a alcalde por MORENA Héctor Joel Villegas González “El Calabazo”, contumaz traición a todas luces evidente, porque ALMARAZ, “AL VERSE MUY POR DEBAJO DEL CALABAZO”, busca a todas costa saber que anda haciendo éste y, Casandra, es quien le informa a diario a Miguel, sobre “la agenda de trabajo del abanderado a alcalde Moreno, porque Almaraz, en su desesperación, “quiere saber qué gentes está visitando el calabazo” para él, ir y convencerlas para que se vayan a su lado.

PERO “el tiro les ha salido por la culata”, tanto a Miguel como a Casandra, porque Almaraz Maldonado, “continúa sin despegar”, porque la gente ya sabe que Miguel Ángel, desde que ha participado en política, “SIEMPRE HA SIDO UN MENTIROSO”, razón por la que dos veces ha sido derrotado, cuando fue en busca de la Presidencia Municipal, como hoy lo hace bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

POR ESTA razón Casandra de los Santos, “por la amistad que la une” a Miguel Ángel Almaraz, en esta contienda, “tras bambalinas” se la ha venido jugando como Miguel, porque este a su vez, es quien presumiblemente PATROCINA A LA CANDIDATA DE MORENA a Diputada Local, buscando entre ambos “el voto cruzado”, pero como ninguno de los dos personajes, “han detonado” o despegado electoralmente en el pueblo, lógicamente Almaraz Maldonado y la referida jovencita, se encuentran “bajo un marcado clima incierto”.

EL GRADO de desesperación del Candidato a alcalde por el PAN en Río Bravo es extremo, generando esto que Miguel Ángel Almaraz Maldonado, obre a diario en plan molesto o grotesco en contra de muchos de los que, obligadamente le andan ayudando en la desangelada campaña, cuyos colaboradores, han dicho “que una cosa es que los hagan trabajar en favor de Almaraz” y la otra es que, POR “MIGUEL ÁNGEL, NO VAN A VOTAR”.

SIN EMBARGO, lo que sigue resaltando en las filas del Partido Acción Nacional en esta pujante comunidad riobravense, es que, “la gente no quiere saber nada de Miguel Ángel”, porque aparte de que éste, tiene un negro historial delictivo por su participación “en la compra-venta y contrabando de huachicol”, razón por la que estuvo preso seis años en el penal de Tepic, Nayarit, a este “la gente en el pueblo no le tiene la mínima confianza”, porque siempre ha sido un hombre que, es voluble y no tiene palabra.

ESTO hasta hoy en día, lo siguen manifestado con marcada indignación y coraje muchos de los agricultores y campesinos de este municipio que, “fueron arteramente defraudados” por Miguel Ángel Almaraz, cuando éste sujeto de baja calidad moral, la hizo de “empresario comprador de granos”, en cuyo tiempo “Miguel Ángel fracasó y a mucha gente del campo, NO LES PAGÓ LA COSECHA, la que con mucho sacrificio habían logrado sembrar en ese ciclo agrícola, dejándolos Miguel, sin los beneficios que da la producción de granos.

Y POR ESTA y otras razones más, a Miguel Ángel, las familias proletarias en las colonias y ejidos de Río Bravo no le han respondido, porque saben que al final de la campaña, “LOS VA DEJAR OLVIDADOS”, porque el hoy Candidato del PAN a Presidente Municipal, nunca ha sido un hombre serio y honesto y LO PEOR de todo NO TIENE PALABRA en sus tratos y por este sensato motivo, “la gente de todos los círculos sociales de este municipio, “no le han tributado el respaldo” que este esperaba de la gente en todos los sectores de esta jurisdicción municipal.

POR ELLO, ahora ALMARAZ MALDONADO, ha entrado en un clima de CLARA desesperación, porque la gente sigue sin responderle o sin darle el apoyo político-electoral que esperaba, esto ocurre, porque simplemente, “LA GENTE, NO SE LE JUNTA”, razón por la que, Miguel Ángel, repito, se ha visto en la imperiosa necesidad de “AMAFIARSE” con la candidata de Morena a Diputada Local CASANDRA DE LOS SANTOS CANO, la que por su parte, ha venido traicionando a su compañero de fórmula a la Presidencia Municipal de Río Bravo HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ “EL CALABAZO”. Cuyo tema ya ha llegado a las alturas del Partido Morena, con la finalidad de que, “se tomen cartas” en este penoso asunto, “DONDE LA TRAICIÓN DE CASANDRA”, es lo que más se comenta en todos los círculos sociales del pueblo riobravense, donde incluso los mismos panistas, no le están respondiendo al abanderado albiazul, porque reitero que, “Almaraz inexplicablemente apoya a Casandra, la fórmula del calabazo, por razones que solo entre ellos se conocen.

