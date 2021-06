PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Castigan a “Alito”, no será coordinador en San Lázaro

< Hubo cumbre priista con 32 dirigentes estatales

< La UIF sigue sacando expedientes a exgobernadores

1.- Hubo desilusión entre los priistas que esperaban la renuncia de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, así como de los ocho dirigentes estatales donde se perdieron igual número de gubernaturas. Y es que este sábado hubo una reunión virtual con los 32 dirigentes del PRI de cada entidad y el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y en ese escenario debía de haberse ordenado alguna “purga”, pero no fue así. Usted ya está enterado que sólo tres entidades federativas rindieron buenas cuentas, entre ellos el Estado de México, Hidalgo y Coahuila, los dos primeros con muy buena relación con el Presidente López Obrador.

Sin duda eso dos gobernadores Alfredo del Mazo y Homar Fayad son recomendados de Peña Nieto y serán sobrevivientes en la ola guinda, para mantener encendida la llama tricolor cuando llegue el momento de una transición ideológica (y constitucional) como la del 2018, cuando eso ocurra (quizá en un par de sexenios) obviamente Morena no traspasará el poder al PAN, sino al partido más colaborador.

El tema es que, en esa cumbre de dirigentes estatales con Alejandro Moreno Cárdenas, éste dijo que era, “para dar seguimiento a la etapa postelectoral” y seguir avanzando en el trabajo político del partido”.

Lo entrecomillado fue expresado por “Alito” y al buen entendedor… Decir que le darán seguimiento a la derrota, es ver si las próximas (derrotas) les salen mejor. Y luego agrega para “seguir avanzando”, obviamente que en la derrota.

En ese manejo de palabras intenta disimular el gran fracaso electoral del 6 de junio, pero Alejandro Moreno no es capaz de reconocer el gran derrumbe del PRI, y cimentar sobre un simulacro las elecciones que vienen en 2022 es ir al precipicio.

Si hubiera formulado un nuevo planteamiento los priistas tendrían alguna posibilidad de recuperación, en este momento debieran de estar reconociendo los errores e identificando responsables, para poder pensar en la construcción o reconstrucción del partido, pero no fue así. Por el contrario, van a “darle seguimiento”, y van a seguir cultivando derrotas.

2.- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI, como el gran derrotado de los comicios del 6 de junio al perder ocho gubernaturas, no será el coordinador de la bancada del Tricolor en San Lázaro, pese a que ese era su proyecto. Vergonzosamente, aun con su nombramiento de máximo dirigente del partido tuvo que someterse al voto de los 70 diputados federales electos, quienes en voto secreto decidieron que fuera Rubén Moreira Valdez su coordinador, líneas abajo precisamos la causa de ese cambio de ruta.

Desde luego estos acuerdos son producto de un cabildeo, pero así tenía que ser cuando hay una corriente priista muy fuerte que está pidiendo la dimisión de Moreno Cárdenas, lo menos que le han dicho en twitter es que “por vergüenza debiera renunciar” en virtud de que es muy claro su sometimiento a la corriente guinda.

Habrá muchos que no quieran a Moreira, pero no está en duda su vena priista que ha defendido en su estado Coahuila, mientras que se encuentra en entredicho la lealtad de “Alito” al PRI y es muy comentado su sometimiento a Morena.

Así es que ahí le hablan a Melhem, igualmente al reducto de legisladores tamaulipecos que se sentirán comprometidos por la plurinominal que se les asignó y seguramente no tendrán objeción en las propuestas de su dirigente de partido y las aprobarán irremisiblemente. Pronto veremos su desempeño y a que intereses sirven.

Por lo que respecta a Moreno Cárdenas se auto incluyó en la lista de plurinominales del PRI a las diputaciones federales, no en el número dos o el tres, no, para no errarle se anotó en el número uno, por si las dudas. Igualito que en Tamaulipas lo hicieron cuatro de los dirigentes de diferentes partidos, que ahora serán diputados en el Congreso local, entre ellos el Presidente del PRI Edgardo Melhem, que también se perfila para presidir su mini bancada, que le dará un asiento en la Junta de Coordinación Política con todo y los privilegios que esto implica.

LOS “PRINCIPES HEREDEROS”, LOS MOREIRA.- Retomando el tema del nombramiento del flamante coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, no está de más comentar que los Moreira no son bien vistos por una de las alas del priismo, nos referimos a Rubén y su esposa Carolina Viggiano Austria de Moreira, quien también es diputada federal electa y Secretaria General del CEN del PRI. Tal como se ve a distancia, el matrimonio Moreira, parece ser una moderna versión de “príncipes herederos” del bastión Tricolor en el momento en que “Alito” entregue los bártulos.

Moreira Valdez, en comunión con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, han frenado el triunfo de Morena en ese estado, mientras que en Campeche el estado de “Alito” es claro que instaló como candidato del PRI a su sobrino para facilitarle el camino a Layda Sansores, hoy gobernadora electa.

EL EXPEDIENTE DE “ALITO” SACUDE AL PRI.- Darío Celis escribe en El Financiero bajo el título de Candidato Ciudadano en 2022 y Plan 2024-2050, un extenso artículo donde habla sobre los preparativos de la alianza opositora (PAN-PRI-PRD) para crear un nuevo partido. “Y es que va ser muy cuesta arriba contar con el PRI, luego de que su líder, Alejandro Moreno, cediera el liderazgo a la causa de la 4T. Esto en virtud de que, Mario Delgado, presidente de Morena, le presentó al exgobernador de Campeche, un abultado expediente preparado por la Unidad de Inteligencia Financiera en el que se prueban numerosas operaciones de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita.

En el artículo aludido, se hace referencia a lo siguiente: “Los sabuesos de Santiago Nieto documentaron transacciones con empresas factureras durante y después de su gobierno en Campeche. Los artífices de las mismas fueron Víctor Álvarez Puga y José Murat. Al todavía presidente del PRI se la pusieron muy sencilla: o jalaba con Andrés Manuel López Obrador o le judicializaban el expediente”. Por eso, entre otras cosas, Rubén Moreira fue electo coordinador de los diputados priistas.

No sabemos si el problema quedará ahí, o la UIF seguirá escarbando ahora en los antecedentes de Rubén Moreira, que también fue gobernador y cada vez será más difícil encontrar personajes limpios, pero esto es en cuanto a la coordinación de la bancada priista, a la que ya AMLO le había lanzado el anzuelo de sumarlos a Morena, pero también está pendiente el tema del PRI, es obvio que en esas condiciones “Alito” no es el indicado para estar al frente del partido y mucho menos para ser el candidato a la Presidencia en 2024 como pretendía.

FGCV SUPERVISÓ OBRAS EN VALLE HERMOSO. – En temas más domésticos, le comento que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo en Valle Hermoso para supervisar obras de pavimentación de la calle Francisco I. Madero en la colonia con el mismo nombre, además de confirmar avances en la construcción de banquetas, guarniciones, además del alumbrado público en la carretera 82 del municipio.

Un Gobierno Cerca de Ti ofreció servicios sociales, entre los que destacan la entrega de aparatos auditivos, equipamiento de desayunadores escolares, dotaciones de canasta básica, asistencia social y atención médica, programas alimentarios, desarrollo comunitario y proyectos. Asimismo asesoría jurídica, servicio de registro civil.

El Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas se complementan para asistir a la comunidad y de esta manera reafirman el compromiso de generar mejores condiciones de vida a los habitantes de los 43 municipios de Tamaulipas. En esta jornada acompañaron al mandatario estatal el alcalde de Valle Hermoso, Jesús Gerardo Aldape Ballesteros y la presidenta del DIF municipal, Linda Godoy de Aldape.