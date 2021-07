LETRAS PROHIBIDA

¿Causa ‘Alito’ desconfianza?

Clemente Zapata M.

Es aliado ‘incómodo’

por sabido coqueteo;

es más fue balconeo

y ‘Alito’ enseño modo…

Integrantes de Alianza

ahora de él desconfían;

creen que lo hincarían

temen les haga tranza…

La presión que Palacio Nacional le ha estado metiendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante las últimas dos semanas ha sido brutal.

Desde que el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, dijo que sólo con “sumar a unos cuantos del PRI podría sacar sus iniciativas” y desde que ALEJANDRO “Alito” MORENO CÁRDENAS abrió la boca para acepta el “coqueteo presidencial”, la llamada alianza opositora “Va por México” le perdió la confianza.

Dirigentes del Partido Acción Nacional y De la Revolución Democrática no se chupan el dedo. Saben bien que de los tres partidos, el PRI es quien más presión tiene y lo pueden “quebrar”.

En el caso del PRD, la consulta popular para presuntamente “enjuiciar” a los ex presidentes no les pega, pues no hay uno de los suyos en el banquillo de los acusados.

En el caso del Acción Nacional, aunque tenga a VICENTE FOX y a FELIPE CALDERÓN en la mira por haber sido presidentes de México emanados del PAN, la realidad es que para los planes futuros (2024) ambos ex presidentes ya no cuentan y más con los resultados del pasado seis de junio que no aportaron mucho a la causa.

En el caso de VICENTE FOX es más el daño que le puede hacer al PAN que el bien, pues fue una “herramienta fallida” de MARKO CORTÉS con eso de que “vamos a romperle la madre a la 4T”.

Al final el único que se rompió fue FOX cuando el Gobierno federal le empezó a investigar sus cuentas y de paso las de MARTA SAHAGÚN y los hijos de la ex primera dama del país.

Aunque el ex presidente FOX nunca ha sido dueño de un léxico elegante, a últimas fechas su imagen y su vocabulario lo ha exhibido en las redes sociales como un personaje al que le falta un tornillo.

De FELIPE CALDERÓN, aunque en teoría regresó al partido (PAN), la realidad es que para los planes de la “nueva camada” azul, el presidente LÓPEZ OBRADOR les está haciendo la chamba de desprestigiarlo para hacerlo a un lado desde el interior del PAN; lo que esperaba la dirigencia nacional de CALDERÓN no fue lo obtenido el pasado seis de junio y punto.

Pero en el caso del PRI, cuyos ex presidentes CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN y ENRIQUE PEÑA NIETO, están en el ojo del huracán con la consulta; al menos SALINAS y PEÑA sí mantienen sus cotos de poder al interior del tricolor y eso pone en una posición “delicada” al dirigente nacional del PRI, sobre todo por la reciente persecución a ex colaboradores del sexenio peñista.

Aunque de lejos y más de cerca se huela la agenda común para la próxima legislatura, es lo que puede conseguir Palacio Nacional metiéndole presión al PRI lo que más preocupa a panistas y perredistas.

Defender tanto al INE como a todos los órganos autónomos y sacar un presupuesto que dé arropo a todos los sectores; además de defender la salud y las energías renovables se aprecia como parte de la agenda común de la Alianza Opositora.

Lo que más preocupa es que ALEJANDRO MORENO está muy “débil” y además puede ser blanco fácil de la Unidad de Inteligencia Financiera que lo obligaría a doblar las manos y “a peinarse” para el lado de la Cuarta Transformación en ciertas iniciativas.

En política todo es negociable, pero si en la negociación se anteponen los intereses particulares de “Alito” antes que los de “Va por México”, entonces los acuerdos electorales pactados antes del seis de junio, y que dio vida a dicha alianza, se irán al excusado.

Aunque vale reconocer que ALEJANDRO MORENO ha dicho una y otra vez que los acuerdos de la Alianza se respetan, resulta interesante saber hasta dónde aguantaría la presión de Palacio Nacional si poner a operar la Unidad de Inteligencia Financiera, de SANTIAGO NIETO CASTILLO en su contra.

Además, no es un secreto que “Alito” no es bien visto en algunos estados del país por cuadros importantes así como grupos al interior de su propio partido, que podrían generar “votos cruzados” en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados, sólo por “hacerle la maldad”.

Bien se dice que la fuerza de una cadena lo determina el eslabón más débil y en esta alianza entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD, de momento quien tiene más por perder y mucho qué negociar con la Cuarta Transformación es MORENO CÁRDENAS y allí radica la desconfianza hacia él… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Dos fenómenos importantes en los trabajos de las encuestadoras no deben perderse de vista y no precisamente por ser los favoritos sino porque no están haciendo la chamba para ello y de todas maneras aparecen… Cuentan que cuentan que el secretario general del Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, es mencionado en las encuestas al interior de Acción Nacional, pero con una salvedad: él no está haciendo campaña como otros dos cuadros azules que desde al menos dos años hacen talacha para aparecer como prospectos a la candidatura por la gubernatura. El también conocido “El Truco” o “El Ingeniero”, sigue chambeando como funcionario estatal, es decir que no ha pregonado sus aspiraciones salvo aquella mención del 25 de junio en Villa de Casas… También cuentan que la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, sin hacer campaña, como otros al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), está en buena posición y eso es una bofetada al senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien en abierta carrera va de puntero pero seguido por MAKI que ni se ha movido para la candidatura del 2022… Peeerooo allí radica lo interesante, “El Truko” y MAKI aparecen sin haber hecho campaña por lo que la pregunta obligada es: ¿Qué pasaría si se mueven de forma abierta?, lo más seguro es que “revienten” a los punteros de sus respectivos partidos… ¡Calla pesáo!

+CUENTAN QUE… Al parecer la “sana distancia” que Palacio Nacional pretende hacer con el senador de Morena, RICARDO MONREAL, de cara al 2024, presuntamente dejándolo fuera de la jugada o bloquearlo desde las entrañas mismas del “partido de estado”, podría pegar de fea manera a Tamaulipas… Cuentan que cuentan que en eso de sacar a un candidato a la gubernatura por nuestro estado, las “malas vibras” que en este momento tiene la relación del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el senador MONREAL podría causar desagradables sorpresas si no se liman las asperezas antes de que termine el presente año… También cuentan que en el mejor de los casos esa relación podría terminar en un mal arreglo y en el peor Morena presentaría para Tamaulipas un candidato debilitado desde las entrañas del partido guindo… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… El senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a todas luces busca la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura Tamaulipeca, pero hay algo oculto en sus aspiraciones… Cuentan que cuentan que el Senador, si es chicle y pega, se llevará la candidatura lo que no necesariamente significa que la gubernatura, pero a lo que realmente le apuesta VILLARREAL ANAYA a que en caso de no obtenerla porque no forma parte de los “favoritos presidenciales”, lleve mano en la repartición de posiciones y en ese sentido todo huele a que lo que AVA busca es la Secretaría de Salud; es decir le pega arriba para que le toque en buen nivel y dicen que esa jugada se la aprendió a los priistas… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… Nos leemos hasta mañana

