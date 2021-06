EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV, a pique; Morena arrasará

*- En Reynosa empieza el cambio

*- Alejandro Rojas trae una ‘bomba’

*- Acaba hoy tiempo de proselitismo

«El domingo no vamos a permitir que se roben un sólo voto, tienen que salir a votar y también a vigilar, ¡denuncien!», convocó en Reynosa el Senador Suplente, Asesor y Consejero nacional de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, al recomendar «Prudencia, paciencia y resistencia”.

“Ellos ya están moralmente derrotados», sentenció.

Y puntualizó:

«No permitamos que nos arranquen la esperanza de que haya un México mejor, de que a Tamaulipas le vaya bien, requetebien, porque lo merecen, porque este ‘goberladrón’ CABEZA DE VACA, va a terminar en la cárcel y muy pronto», pronunció enérgicamente.

Así, con un discurso aplastante sobre los rivales políticos del candidato a la Presidencia Municipal de Reynosa CARLOS PEÑA ORTIZ, el Consejero del Movimiento Regeneración Nacional, coronó el triunfal cierre de campaña de MORENA y PT, con la presencia de seguidores convencidos de la llegada de la Cuarta Transformación a esta ciudad.

«Tenemos una obligación moral con México, con Tamaulipas; Reynosa no está a la venta», dijo el Senador Suplente ROJAS DÍAZ-DURÁN en alusión a la compra de credenciales para votar y las despensas por parte del PAN, que ciudadanos repetidamente han denunciado en las colonias.

A los presentes, en la colonia Villa Esmeralda, pidió un homenaje por quienes han sido víctimas de la violencia en Tamaulipas y solicitó brindar un minuto de aplausos para OMAR KU, entre todos ellos.

«Nos da mucho orgullo ser parte de este movimiento cercano a la gente», aseguró CARLOS PEÑA ORTIZ ante el clamor de los reynosenses y recalcó que: «la lucha para crear un país donde el nivel socioeconómico no determine el futuro de una familia, empieza el próximo 6 de junio, pero tenemos que luchar».

La estridente celebración a las palabras del candidato CARLOS PEÑA ORTIZ y del Consejero Nacional de Morena cimbró el escenario, porras y vivas fueron dirigidos al abanderado de la coalición y los candidatos a Diputados Federales y Locales, como un sí a que el 6 de junio los reynosenses, todos, lo lleven al triunfo para que sea el próximo Presidente Municipal de Reynosa.

Con gritos de «¡CARLOS!, ¡CARLOS!», las familias reafirmaron que no se rajan y que no permitirán que los violentos sigan deteniendo la transformación.

«Por eso les pido este 06 de junio salgan a votar, pero también defiendan el sentir de este pueblo, son momentos de decisiones», dijo el candidato de la esperanza.

PROTECCIÓN CIVIL

ATIENDE COLONIAS AFECTADAS

A propósito de Reynosa, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Gobierno Municipal de Reynosa realiza un recorrido por el sur de la ciudad, luego de atender colonias en las que se acumuló agua de la lluvia de este día martes 1 de junio.

En las colonias Las Torres, La Presa, Burocrática, Santa Cruz, Santa Cecilia, Reserva Territorial Campestre, La Presa, y Roma, entre otras, el agua rebasó los 40 centímetros de altura pero continúa fluyendo y la dependencia mantiene vigilados estos sectores.

La corporación de auxilio civil atendió reportes ciudadanos y acudió a diversas vialidades, para ayudar a conductores a salir de las calles inundadas con la corriente de agua y verificar su estado de salud, sin que se hayan registrado personas heridas.

Para dar pronta respuesta a quienes lo requieran, la Alcaldesa de esta ciudad instruyó a la encargada de Protección Civil y Bomberos a poner a disposición de la población todo su esfuerzo y sus números de auxilio 8999550010, 8999550011 y el 911.

EX CANDIDATOS DE FUERZA

POR MÉXICO, SE SUMAN A OLGA

En Tampico, entre tanto, tres candidatos a regidor propietario y la candidata suplente a presidenta municipal del partido Fuerza por México, renunciaron a ese Instituto político y se sumaron a la candidatura que encabeza OLGA SOSA RUIZ por Morena y el PT, avalando la solidez de sus propuestas para gobernar Tampico.

Se trata de JAIME SEGURA DELGADO, LUIS ORLANDO REYES ALVIZO, GENARO PADRÓN ORTEGA y MILAGROS GUERRERO CARDIEL que formaban parte de la planilla de síndicos y regidores, así como la candidata suplente a la presidencia municipal por ese partido, quienes de manera voluntaria expresaron su deseo de sumarse al proyecto sólido que encabeza OLGA PATRICIA SOSA RUIZ

Durante una rueda de prensa a la que también asistió la candidata de la Cuarta Transformación, renunciaron públicamente al proyecto del que inicialmente formaban parte y ante la falta de una propuesta seria decidieron integrarse al trabajo territorial que ha realizado por más de 40 días OLGA SOSA.

Dijeron estar convencidos de que OLGA SOSA es la mejor opción para gobernar Tampico, porque contempla seis Ejes Rectores basados en las necesidades de la gente, de mujeres y hombres que todos los días trabajan de manera incansable para salir adelante y que carecen de oportunidades, por lo que es necesario implementar acciones que garanticen la equidad en la ciudadanía.

Por su parte OLGA SOSA RUIZ dijo ella encabeza una candidatura basada en la transparencia, donde todos los que quieran lo mejor para Tampico son bienvenidos, destacando que la mejor manera de demostrar el apoyo es que la ciudadanía salga a votar este próximo domingo 6 de junio, para qué se consolide la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno municipal de Tampico, porque los ciudadanos merecen un gobierno honesto y que brinde oportunidades para todos.

IETAM LIBERA DE

CULPA A OLGA SOSA

Concatenando temas, la autoridad electoral en Tamaulipas desechó las acusaciones en contra de la candidata a presidenta municipal de Tampico por MORENA y el PT OLGA SOSA RUIZ, al considerar que en autos no obran elementos que acrediten el uso de recursos, como tampoco se acredita ni se aportan indicios que soporten la afirmación del denunciante.

Ante estos hechos dados a conocer a través de las redes sociales, se confirma que ha sido el IETAM quien declaró inexistentes las acusaciones en contra de la candidata.

En ese sentido, la misma autoridad electoral declaró improcedente un recurso interpuesto por la candidata de Movimiento Ciudadano MARIBEL AMÉRICA SANDOVAL MORALES en la sesión extraordinaria del 30 de mayo del presente año.

Por su parte al conocer el resolutivo de las autoridades electorales, Morena Tampico ha informado que se trata de guerra sucia por parte de la oposición, que al saberse perdidos en el actual proceso electoral han utilizado las redes sociales para difundir información falsa con el objetivo de confundir a la sociedad, debido a que la candidata OLGA SOSA se mantiene a la cabeza en las preferencias electorales de las y los tampiqueños.

CON CHUMA, REYNOSA

VE UN FUTURO LUMINOSO

De otro lado, gracias a una visión clara de futuro y a un plan de trabajo que permitirá una amplia participación de los sectores productivos de Reynosa y la sociedad en general, el Gobierno de JESÚS MA. MORENO, CHUMA generará las condiciones de desarrollo y bienestar que demandan las familias de Reynosa.

Durante un recorrido en las colonias Nuevo México, Lampacitos, Villas de Imaq, Narciso Mendoza y Territorial Campestre, CHUMA dialogó con residentes de estos sectores y ofreció atención directa a sus principales retos.

«Sabemos que las necesidades en sus colonias, en sus calles, son muchas pero eso nos obliga a estar cerca de ustedes, a escuchar y resolver y no dejarlos solos, porque es lo que estoy ofreciendo a todos los lugares que he tenido la oportunidad de visitar en esta campaña, ustedes me van a contratar para trabajar y dar resultados», dijo Chuma.

Reconoció CHUMA que su administración enfocará sus esfuerzos en obras que demanda la ciudadanía, como pavimentación en las colonias, dotación eficiente de servicio de agua y alumbrado público.

Pero adicionalmente, se comprometió a continuar promoviendo la llegada de inversión a la ciudad para generar más empleos y mejores condiciones económicas para las familias de Reynosa.

BETO GRANADOS

CONSOLIDANDO SU TRIUNFO

Mientras que, en Matamoros, el fenómeno de la ola guinda está imparable en todas las colonias correspondientes al distrito X, y hasta los últimos días de campaña permitidos por la ley electoral, sigue creciendo en simpatizantes que se desbordan en apoyo al candidato de Morena, BETO GRANADOS, quien la noche del lunes tuvo una reunión con vecinos del fraccionamiento Los Encinos, siendo este encuentro una de sus últimas actividades de su campaña en busca de la diputación local.

“Estoy seguro que voy a ser su diputado en el Congreso del Estado”, dijo un BETO GRANADOS visiblemente emocionado ante la contundente muestra de apoyo de los presentes, a quienes ratificó: “no les voy a fallar, soy un candidato de territorio y seré un diputado de territorio, ustedes si me conocen en las colonias porque soy uno de ustedes y estoy seguro que Matamoros se pintará de guindo de nuevo este 6 de junio”.

IMPRESIONANTE CIERRE

DE LOS CANDIDATOS DEL PRI

Lo que nos recuerda que, en Matamoros, como en los viejos tiempos del priismo matamorense, se llevó a cabo este lunes el cierre de campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional con alegría, música, porras, vivas y mucho entusiasmo comenzó la caminata del triunfo en las calles 20 y Diagonal Cuauhtémoc y termino en el edificio de este instituto político, en donde ya los esperaban otra gran multitud de priistas convencidos de que el triunfo del PRI está más cerca que nunca y que este próximo 6 de junio lo habrán de ratificar en las urnas.

El gran cierre de campaña del PRI en Matamoros lo encabezaron el presidente de comité estatal, EDGAR MELHEM SALINAS y HÉCTOR SILVA SANTOS, presidente del comité municipal del PRI, quienes estuvieron acompañados en el presídium por el candidato a la presidencia municipal; YANIN GARCÍA DELGADO, candidata a la diputación federal por el IV Distrito y de los candidatos a las diputaciones locales VICTOR RÍOS PADRÓN, ALAN GILBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ y NICOLÁS CAMORLINGA CADENA, en los distritos X, XI y XII respectivamente.

En su mensaje EDGAR MELHEM SALINAS, presidente del CDE del PRI, dijo: “me da mucho gusto estar en esta tarde en el corazón del priismo de Tamaulipas, aquí en Matamoros porque ha sido ejemplo por muchos años de triunfos, ha sido ejemplo por muchos años de un priismo leal y comprometido, hoy me da gusto estar aquí, para cerrar campaña con grandes amigos como son PEDRO, YANIN, VICTOR, ALAN Y NICOLÁS; sin dejar de mencionar a mi amigo el presidente del PRI, HÉCTOR SILVA, muchas gracias por su bienvenida”.

Por su parte, HÉCTOR SILVA SANTOS, presidente del CDM del PRI, expresó: “tenemos los mejores candidatos con las mejores propuestas de gobierno y legislativas, vamos a demostrar este próximo 6 de junio que el PRI nunca estuvo muerto ni desaparecido, vamos a demostrar que la militancia priista está más viva que nunca y que la demostración de fuerza que estamos dando hoy la vamos a reflejar en las urnas el domingo, porque estamos seguros que nuestra militancia tiene compromiso y sobre todo lealtad hacia nuestros candidatos y hacia nuestro partido”.

LA VICTORIA DEL PAN YA

NADA LA DETIENE: RIVAS

“La victoria ya nada la detiene porque Nuevo Laredo ya decidió”, afirmó ENRIQUE RIVAS en la toma de protesta y entrega de nombramientos oficiales a las y los Representantes de Casilla del Partido Acción Nacional (PAN), quienes defenderán el voto en las próximas elecciones del 6 de junio.

La ceremonia en el Polyfórum La Fe fue encabezada por YAHLEEL ABDALA, próxima Presidenta Municipal; y los próximos diputados y diputadas locales ENRIQUE RIVAS, Distrito Uno; IMELDA SANMIGUEL, Distrito Dos; y FÉLIX “Moyo” GARCÍA, Distrito Tres.

ENRIQUE RIVAS agradeció a los Representantes de Casilla, ya que la labor que realizarán el día de las elecciones es fundamental.

“Quiero agradecer y reconocer el trabajo tan importante, tan crucial que desempeñarán esta próxima jornada electoral, este 6 de junio vamos a tener las elecciones más grandes en la historia de México y aquí en Nuevo Laredo Acción Nacional tendrá que cumplirle al País, defender al País y a la democracia y eso solamente se logra con nosotros haciendo nuestro trabajo”, manifestó.

Rivas les aseguró que tienen la plena confianza del PAN y aseguró que realizarán una labor impecable en la próxima jornada electoral que es una de las más importantes en México por el gran número de puestos que se juegan en las presidencias municipales, diputaciones locales y federales.

ASOCIACIÓN DEL PRI SE

A UNE A YAHLEEL ABDALA

A propósito de Nuevo Laredo, la próxima Presidenta Municipal, YAHLEEL ABDALA, sigue convenciendo con sus propuestas a la ciudadanía, muestra de ello es que militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de la Asociación Revolucionaria General Leandro Valle, se adhirieron al proyecto de gobierno de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN).

Militantes priistas confirmaron a la candidata panista que harán uso de su voto útil para sumar esfuerzos y hacer un bloque defensivo en contra de MORENA y evitar que gane el autoritarismo y pierda la democracia de México.

Esta asociación, con presencia en 26 entidades del País tiene como objetivo desarrollar actividades de carácter político, social, cívico y cultural y en representación de JULIO CÉSAR ALVARADO y MIGUEL RIVERA, asistieron a esta adhesión MIGUEL RODRÍGUEZ y BRAULIO ALVARADO.

YAHLEEL agradeció a los militantes esta unión y dijo que son bienvenidos, ya que su proyecto está abierto a todos las y los ciudadanos que busquen trabajar en beneficio de Nuevo Laredo.

SE SUMAN A IMELDA

MUJERES PROFESIONISTAS

Por asociación temática, a menos de una semana de las elecciones, más mujeres profesionistas y emprendedoras se suman al proyecto de Acción Nacional y dan su respaldo a IMELDA SANMIGUEL como Diputada local del Distrito II.

En diversos encuentros que sostuvo la aspirante del PAN con este importante sector de la población, reiteró la importancia de defender la libertad y la democracia del País, este 6 de junio.

“Tenemos que ganar a nivel nacional porque si MORENA tiene mayoría en la Congreso de la Unión, si llegan a tener más de 250 diputados no vamos a lograr nada y aunque logremos mayoría en el Estado para poder detener las malas decisiones de la Federación, hay cosas que no estarán en nuestras manos y que dependen totalmente de cómo actúen allá”, explicó.

Por ello, IMELDA SANMIGUEL recalcó la importancia de votar por los diputados locales del PAN, ENRIQUE RIVAS, Distrito I y FÉLIX “Moyo” GARCÍA, Distrito III, también respaldar a SALVADOR “Chava” ROSAS como Diputado Federal para tener mayor presencia en el Congreso de la Unión.

En estas reuniones, la aspirante blanquiazul tuvo la oportunidad de escuchar las inquietudes de las asistentes para desarrollar acciones que den solución a estas problemáticas.

Algunas de las principales temáticas fueron la lucha contra la violencia hacia mujeres, niñas y niños; apoyo a la educación, salud y emprendedoras, acciones que desarrollarán en equipo con YAHLEEL ABDALA, como presidenta municipal, legisladores locales y federales para que Nuevo Laredo y Tamaulipas sigan creciendo.

CHUCHO NADER, POR LA

CONSOLIDACIÓN TURÍSTICA

En otro tema y regresando a Tampico, deje decirle que, luego del impresionante cierre de campaña efectuado el pasado domingo en el nuevo y moderno recinto ferial construido en la presente administración municipal, el candidato del PAN a la Alcaldía, CHUCHO NADER destacó que la consolidación de la ciudad como el más importante destino turístico del Estado y la región noreste del país, será una prioridad de su gobierno, ya que dijo, la actividad turística generará mayor inversión, nuevas fuentes de empleo y bienestar para toda la población.

Al efectuar un nuevo recorrido en la colonia Tancol junto a los candidatos a las Diputaciones, NORA GÓMEZ y MON MARÓN, el abanderado de Acción Nacional expuso que en los últimos dos años y medio, se ha ampliado la infraestructura turística del municipio con la apertura del Museo del Niño, del Mercado Municipal y de las primeras etapas del mega proyecto de la Laguna del Carpintero.

«Hoy Tampico tiene rumbo y vamos hacia la consolidación de nuestra ciudad como el destino turístico más importante de la entidad, y de toda la zona noreste, por ello es importante darle continuidad a los proyectos y programas de desarrollo que ya hemos empezado; Tampico requiere seguirse posicionando como una ciudad segura, limpia, ordenada y con mayor infraestructura urbana», expresó.

El abanderado del PAN a la Presidencia municipal invitó a la ciudadanía a votar por los candidatos blanquiazules el próximo domingo seis de junio, a fin de que sea posible continuar con los grandes proyectos de transformación que requiere la ciudad.

IMPLEMENTARÁ LA UAT

VERANO PRÁCTICO PRESENCIAL

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) pondrá en marcha el programa de Verano Práctico Presencial y el período de clases en línea, que se impartirán a partir del 7 de junio en las diferentes facultades y unidades académicas de la máxima casa de estudios en el estado.

Lo anterior lo presentó el Rector, Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, en la Reunión del Colegio de Directores efectuada en la modalidad a distancia desde el edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria.

Durante la reunión, el Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ abordó la ejecución del plan piloto que permitirá implementar los mecanismos para monitorear las incidencias que pudieran presentarse en el regreso gradual a clases presenciales.

Puntualizó que este período de verano iniciará el lunes 7 de junio en dos modalidades: cursos prácticos presenciales y cursos a distancia de materias teóricas.

En la sesión de trabajo efectuada mediante la plataforma Microsoft Teams, la Secretaría de Gestión Escolar expuso que actualmente hay registrados 127 grupos prácticos, en los cuales se impartirán las asignaturas teórico-prácticas que durante los períodos 2020-1, 2020-3 y 2021-1, debido a la contingencia, realizaron solamente la parte teórica.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.