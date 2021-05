EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

CdeV, tras la huella de Yarrington

Si el gobernador [virtual] de Tamaulipas esperaba encontrar el abrigo de su país de origen para rehuir las acusaciones de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, el Departamento de Justicia norteamericano echó abajo su coartada de declararse ciudadano estadunidense [nació en McAllen, Texas, el 17 de septiembre de 1967], para eludir la acción de la justicia mexicana.

En efecto, en un despacho de prensa distribuido el lunes, la Fiscalía General de la República informó que su similar estadunidense, el Departamento de Justicia norteamericano, encontró irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas [que configuran responsabilidades penales] en contra de FRANCISCO JAVIER «G», ISMAEL «G», JOSÉ MANUEL «G», JOSÉ RAMÓN «C» y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales.

“Por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”, explicó la Fiscalía General.

La carpeta se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso.

Por cierto, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR confirmó en conferencia matutina, que el Buró Federal de Investigación [FBI por sus siglas en inglés] solicitó informarle a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre varias personas, “incluidas el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA

«Ayer la Embajada de Estados Unidos envió una carta solicitando información de personas que se presume lavan dinero — ¿incluye al gobernador Cabeza de Vaca? — Sí… — Enviaron información, pero también están solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera”, reconoció el Presidente.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO aseveró que no se quedará callado cuando surgen estos asuntos en Estados Unidos de investigaciones en contra de mexicanos involucrados en supuestos hechos delictivos.

LÓPEZ OBRADOR aclaró que el caso del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA surgió a partir de información detectada por la UIF a cargo de SANTIAGO NIETO, quien aseveró AMLO, tiene la indicación de que todo lo que pueda significar un delito, lo tiene que enviar a la Fiscalía General de la República.

La FGR pidió a la Cámara de Diputados iniciar proceso de desafuero al gobernador panista, por sospechas de lavado de dinero y presunta delincuencia organizada, el cual fue aprobado por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados.

ESTA SEMANA RESUELVE

LA SUPREMA CORTE

Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver esta misma semana, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Poder legislativo de Tamaulipas contra el acuerdo de desafuero de la Cámara de diputados, a efecto de iniciar proceso penal contra el mandatario tamaulipeco.

Juristas del país sostienen que el Congreso de Tamaulipas debió acatar el desafuero acordado por la Cámara contra el gobernador, en lugar de interponer el recurso de inconstitucionalidad.

En ese posicionamiento coincidió ayer el candidato de Morena a diputado local por el 7º distrito, HUMBERTO PRIETO HERRERA, quien sin embargo, pidió esperar el fallo de la Suprema Corte antes de emitir cualquier juicio condenatorio.

Pero, PRIETO HERRERA refrendó que si le hubiera tocado votar en el Congreso federal por el desafuero, lo habría hecho a favor de aplicar esa medida contra el gobernador CABEZA DE VACA, pero insistió en esperar a que se pronuncie la SCJN antes de emitir cualquier [pre] juicio.

En otra propuesta, el candidato de Morena a la 65 legislatura estatal, expresó que el gobierno mexicano debe legislar para que Estados Unidos devuelva a México el dinero, las cuentas bancarias y todo capital que se decomise a políticos ladrones de México en aquél país, “pues no me explico por qué se quedan ellos con ese dinero, sustraído de las arcas de la nación”, expresó PRIETO HERRERA.

Esto lo dijo en referencia al juicio que se instruye en Estados unidos contra el ex gobernador TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, quien entregará 9 millones de dólares a EEUU para obtener una sentencia benigna en la Corte federal que lo procesa allá.

EL EX SENADOR LAVALLE,

EN PRISIÓN PREVENTIVA

A propósito, un tribunal federal confirmó que el ex senador panista JORGE LUIS LAVALLE MAURY, implicado en la denuncia del ex director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA, y otras 69 personas más por actos de corrupción –en los que se presume participó CABEZA DE VACA en sus tiempos de senador– permanezca en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México, declaró infundado el recurso de queja presentado por el ex funcionario contra la negativa de la suspensión provisional que solicitó ante el juez Segundo de Distrito en la materia.

El ex senador afirmó que la orden de que permanezca en la cárcel afecta a sus cuatro hijos y solicitó mediante un amparo que se le permita llevar su proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, en libertad.

El juez de Distrito le negó la suspensión provisional y contra esa decisión presentó el recurso de queja que ahora el Colegiado resolvió confirmando la resolución del juzgador de amparo.

El proceso al que está vinculado derivó de la denuncia que presentó en agosto de 2020 el ex director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA, contra el ex senador panista y otras 69 personas más por actos de corrupción y con la que busca acceder a un criterio de oportunidad para librar las acusaciones en su contra por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

CRUZADA CONTRA EL

“CHARRISMO” SINDICAL

Al mismo tiempo, HUMBERTO PRIETO anunció que legislará desde el Congreso local para acabar con el “charrismo” sindical, pues lamentó que pese a la mejoría salarial de los obreros bajo el régimen de la Cuarta Transformación, todavía exista la antidemocracia y la represión obrera a través de prácticas ilegales contra los trabajadores en los tribunales laborales, donde no se defiende el interés de los trabajadores.

Lamentó también que los trabajadores que promueven acciones en Tribunales de Conciliación, sufren represión y son “boletinados” al resto de las empresas, porque sus líderes sindicales no solo no representan los intereses de los trabajadores, sino que tampoco los defienden ante los abusos patronales.

PRIETO HERRERA dijo que promoverá una legislación que proteja a los trabajadores y aliente la democracia sindical, al tiempo que haya mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias.

Denunció también que a los trabajadores se les presiona para que asistan a los eventos del PAN, y para que voten por los candidatos de ese partido.

CARLOS PEÑA, AL TRIUNFO

CON APOYO DE COLONIAS

Por asociación temática, deje decirle que los habitantes de la colonia Rodolfo Torre expresaron al candidato de Morena y PT, CARLOS PEÑA ORTIZ, que con su voto será su próximo presidente municipal, porque no aceptarán imposiciones ni quieren un gobierno que pelee con las instituciones federales ni municipales.

En cada reunión, CARLOS y los candidatos de Morena y PT a la alcaldía y a las Diputaciones Locales, así como las candidatas de Morena, PT y PVEM a las Diputaciones Federales, dedicaron el día a las madres reynosenses, por ser la festividad más importante que celebra la creación de la vida y la unidad en la familia.

Al igual que en dicha colonia, en el fraccionamiento Villa Esmeralda, sin dudarlo le aseguraron, le darán su voto el próximo 6 de junio para que encabece en Reynosa un gobierno de bienestar.

«No queremos un gobierno que se pelee con el de enfrente, con el de al lado, el de atrás, hasta con el espejo y con su propia sombra, necesitamos salir a votar el 6 de junio y demostrar que queremos un gobierno que nos defienda, que haga acuerdos y no pleitos», aseguró el candidato de la esperanza.

Este lunes 10 de mayo, en Paseo De las Flores, El Olmo, San Valentín y Granjas, también mostraron que los reynosenses son fuertes ante las adversidades, que son gente que lucha por salir adelante y que el próximo 6 de junio votarán por CLAUDIA HERNÁNDEZ, OLGA JULIANA ELIZONDO, MAGALY DEANDAR, CASANDRA DE LOS SANTOS, y OVIDIO GARCÍA porque apoyan la transformación de Tamaulipas.

CLAUDIA DIALOGA CON LAS

MADRECITAS, EN 10 COLONIAS

Por cierto, la candidata a Diputada Federal por el distrito IX CLAUDIA HERNÁNDEZ, recorrió como todos los días las colonias del Municipio para juntos transformar Reynosa.

Uno de los pilares principales para la transformación de Reynosa es la mujer, es por ello que el compromiso con ellas es aún mayor, ya que sin ellas sería imposible pensar en un Reynosa diferente.

En el marco de la celebración del 10 de Mayo Día de las Madres, la candidata recorrió 10 colonias del Distrito 9 Federal, iniciando en la colonia La Presa para después visitar nueve colonias más entre ellas la colonia Benito Juárez, Puerta del Sol y San Valentín, refrendando el gran compromiso de velar por su bienestar y el de sus familias.

La Morenista no ha parado de atender a la población, valiéndose de todas las herramientas y medios posibles procurando el cuidado de las familias: “Queremos estar presentes, no sirve de nada levantar la mano si no estamos en contacto con las necesidades reales de los Reynosenses, el bienestar de la gente nos conviene a todos”, aseguró HERNÁNDEZ SÁENZ.

En los recorridos diarios las familias le externan las demandas más sentidas y se mostraron contentos de que una persona con la fuerza y energía de generar un cambio como CLAUDIA HERNÁNDEZ, acuda hasta las puertas de sus hogares a mostrarles que la transformación de México es posible con el apoyo de todos.

2ª ETAPA DE VACUNACIÓN ANTI

COVID PARA 60 AÑOS Y MÁS

Por cierto, la Estrategia Conjunta de Vacunación del Gobierno Federal, en la que participa el Municipio de Reynosa, inició este martes 11 de mayo el proceso de aplicación de la segunda dosis a los adultos de 60 años y más, que acudieron a uno de los 6 módulos, con su comprobante de la primera inyección anti COVID-19, Folio Mi Vacuna, descargado de la página www.mivacuna.salud.mx y copia de su comprobante de domicilio.

El martes 11 recibieron la vacuna personas con letra inicial A, B, C y D en su primer apellido, el miércoles 12 a quienes tengan inicial E, F G, H, e I y el jueves 13 J, K, L y M.

Los módulos, con horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, atienden únicamente a los adultos mayores que ya recibieron su primera aplicación y están ubicados en: CBTIS 7, CETIS 131, Auditorio Municipal y Cuartel Militar para hacer fila en sombra interior con dotación de agua y servicios sanitarios portátiles y en modo «drive thru», para vacunación en el auto, en el Parque Cultural Reynosa y Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.

[-Entreparéntesis: En su reporte COVID-19 de este martes, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 43 nuevos casos y 5 fallecimientos asociados a complicaciones graves por la enfermedad. Con ellos, la cifra oficial es de 53,661 positivos, de los cuales 47,898 se han recuperado y 5,001 han perdido la vida. La titular de la SST destacó que la forma más efectiva de frenar la transmisión del virus es atendiendo las medidas de prevención como el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, el lavado frecuente de manos, sana distancia y quedarse en casa el mayor tiempo posible-].

CONTINÚA PROBABILIDAD DE

LLUVIA EN REYNOSA: PCYB

A propósito de Reynosa, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Gobierno Municipal, informa sobre la presencia del frente frío número 56, que mantiene este martes y durante los próximos días probabilidad de lluvias intensas a puntuales muy intensas en esta región, con rachas de viento fuertes.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, se da a conocer que la región sigue con posibilidad de caída de granizo y formación de torbellinos; probabilidad de lluvia del 30% para el día miércoles 12 a entre el 60% y 100%.

La temperatura máxima para el martes 11 de mayo está considerada en los 31 Centígrados y mínima de 23 Grados Celsius, y 29 y 19 como máxima y mínima para el miércoles 12 de mayo.

Durante los días jueves, viernes y sábado próximos se prevé un 30% de probabilidad de precipitación pluvial y temperaturas agradables de los 18 a los 29 Centígrados, con posibilidad de cambios debido a la interacción del frente frío con otros sistemas climáticos.

EDUCACIÓN Y CULTURA IMPULSAN

BIENESTAR FAMILIAR: RIVAS

Desde otra perspectiva, la educación y la cultura van de la mano en una sociedad y son dos herramientas que fortalecen el núcleo familiar y los valores en las y los niños y jóvenes, por lo cual ENRIQUE RIVAS legislará para impulsar estos dos rubros.

Durante su gestión al frente de Nuevo Laredo como Presidente Municipal, impulsó sin precedente programas culturales como talleres en los diferentes espacios culturales, capacitaciones, exposiciones culturales y dinámicas que involucran a niños y jóvenes con la lectura, poesía y pintura, entre otras expresiones artísticas.

El candidato a la Diputación local por el Distrito I del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que cuando llegue al Congreso del Estado de Tamaulipas legislará en búsqueda de programas, recursos y oportunidades culturales para los tamaulipecos.

“Hemos trabajado de la mano con los espacios culturales, reconocido con becas culturales a los artistas neolaredenses, damos la oportunidad de que crezcan, se desarrollen en Nuevo Laredo y nos representen a nivel nacional e internacional. Estoy convencido que un gobierno y un Congreso que le apuesta a la cultura logra tener ciudades progresistas con familias unidas y con niños y jóvenes con bases y fundamentos”, manifestó RIVAS.

GARANTIZA YAHLEEL DESARROLLO

DE NLD: CARLOS RESÉNDIZ

Por cierto, el gobierno autoritarito de Morena ha provocado que Nuevo Laredo y sus ciudadanos estén padeciendo una crisis económica severa, que se vive en todo el País.

La salud, el empleo y la educación están padeciendo sus niveles más bajos de atención, a causa de un gobierno que carece de políticas públicas y que, además, están aprovechando la situación para fortalecerse y lograr su objetivo, que es un gobierno absolutista.

Es por eso, que el empresario CARLOS ALBERTO RESÉNDIZ GONZÁLEZ, director general de Cedis, Distribución y Logística, pidió a la ciudadanía razonar su voto y elegir la mejor opción que es la candidata a la Presidencia Municipal, YAHLEEL ABDALA CARMONA, para dirigir la ciudad de Nuevo Laredo y así la fórmula ganadora panista evite que MORENA se apodere de Tamaulipas.

“Aquí es una carrera de dos partidos, tenemos que evitar que Morena llegue al poder aquí en Tamaulipas, en el Congreso de la Unión y aquí en Nuevo Laredo, entonces a votar y las propuestas poniéndolas unas contra otras pues no hay ni punto de comparación, y en las personas candidatas tampoco, entonces yo me siento muy halagado de poder apoyar en este proyecto”, expresó.

OLGA: “JORNADAS MÉDICAS,

MEDICINAS Y GUARDERÍAS PARA MAMÁS”

Los tampiqueños y tampiqueñas contarán con servicio médico y medicamentos básicos en el gobierno municipal de la Cuarta Transformación, que presidirá OLGA PATRICIA SOSA RUIZ debido a un compromiso que hizo la candidata a presidenta municipal para brindar este beneficio, haciendo énfasis en las madres jefas de familia que son parte de los 59 mil tampiqueños sin seguridad social.

Debido a la falta de servicios médicos que padecen miles de tampiqueños, OLGA SOSA RUIZ candidata de Morena y el Partido del Trabajo, dijo que se estarán otorgado medicinas, consulta y jornadas médicas a todas aquellas personas que carecen de este servicio de primera necesidad, porque el objetivo principal de este gobierno será la gente y la justicia social hacia los más desfavorecidos.

Además, contará con 3 nuevas guarderías para que los hijos e hijas de las madres trabajadoras estén bien atendidos y cuidados mientras ellas están laborando para llevar dinero a sus casas.

OLGA SOSA externó que una de las principales demandas de la ciudadanía de escasos recursos, ha sido tener servicio médico porque muchas veces cuando algunos de los integrantes de la familia tiene un problema de salud, esto representa prácticamente la quiebra del patrimonio familiar al tener que pagar consultas a médicos particulares, así como los medicamentos que se deriven del tratamiento.

Ofreció encabezar un gobierno aliado que velará por su salud y por el bienestar de manera indistinta, pero dando prioridad a todos aquellos que carecen de atención médica, porque el derecho a la salud será respetado e impulsado desde el gobierno municipal de Tampico una vez que OLGA SOSA RUIZ sea electa presidenta municipal.

PAN GANARÁ LAS DIPUTACIONES

FEDERALES 2 y 9, DE REYNOSA

De acuerdo a datos estadísticos, Acción Nacional se llevará el triunfo electoral en Tamaulipas, asegurando las dos diputaciones federales de Reynosa, la del Distrito 02 y 09.

El trabajo intenso de los candidatos del PAN en esta ciudad fronteriza, se ve reflejado en los resultados de la última encuesta efectuada por la empresa Massive Caller, donde claramente rebasa la línea sin que nada lo detenga.

En los datos que ofrece, resalta un 43.6 por ciento de ventaja del abanderado panista GERARDO PEÑA sobre sus otros adversarios de los distintos partidos políticos, además en el Distrito 02 el PAN, con LETY GUTIÉRREZ, aventaja con un 43.4 por ciento encima de sus contrincantes.

De forma general, son las y los candidatos panistas los que arrasarán de acuerdo a estas cifras, sin posibilidades de revertirse el resultado, será en los comicios del seis de junio que veremos el triunfo de la fórmula reynosense para representarlos en el Congreso Federal.

RIGO RESPALDA A GERARDO PEÑA,

“ES LEAL, CONGRUENTE Y DA LA CARA”

Concatenando temas, en rueda de prensa el diputado con licencia RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, anunció que no participará en el proceso electoral y no respaldará a su partido Morena en estas elecciones, sin embargo reconoció que el único candidato que merece su respeto es el panista GERARDO PEÑA, candidato a la diputación federal.

“Un candidato que merece mi respeto es GERARDO PEÑA, hemos discutido mucho en el Congreso, pero hay que darle un crédito, él es leal, ha dado la cara por el Gobernador y ha tenido el control del Congreso”, resaltó.

Manifestó su apoyo a su compañero, quien pese a no ser de su misma ideología política, destacó que sí merece llegar al Congreso de la Unión porque es una persona que tiene las credenciales que lo avalan y su trabajo de resultados lo respaldan para ser candidato.

RAMOS ORDOÑEZ señaló que solo da su juicio, haciendo desde una visión política, dejando de manifiesto su respaldo al candidato de Acción Nacional a quien se refirió como una persona capaz para ocupar una curul en la Cámara de Diputados Federal.

GARANTIZA CHUCHO MÁS BIENESTAR

A MUJERES Y MADRES DE FAMILIA

Por asociación temática, en el marco de la celebración del Día de las Madres, el candidato del PAN a la Alcaldía CHUCHO NADER, realizó una serie de actividades para reconocer y agradecer el extraordinario valor de la mujer en el desarrollo y consolidación de la ciudad.

Acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER y los diferentes candidatos que conforman la fórmula de Acción Nacional en el municipio, ROSA GONZÁLEZ, NORA GÓMEZ y MON MARÓN, el edil con licencia estuvo en primer término en el sector Infonavit, donde se llevó a cabo una actividad deportiva en la que participaron decenas de mujeres, quienes entusiastas, mostraron su respaldo al proyecto de continuidad y desarrollo encabezado por CHUCHO NADER.

Más tarde, los candidatos de Acción Nacional recorrieron las calles y establecimientos de la zona centro para distribuir flores entre las mujeres madres de familia que se encontraban realizando sus compras o laborando en los comercios fijos y semifijos, como una muestra de aprecio, respeto y cariño a la tarea que diariamente realizan.

«Toda mi gratitud, respeto y cariño a las mujeres tampiqueñas; y mi reconocimiento por su esfuerzo, trabajo, dedicación y sacrificio que hacen para sacar adelante a sus hijos; vamos a seguir apoyando a todas las mujeres de Tampico; estamos creando las condiciones para que esta ciudad sea la de mayor desarrollo turístico en el estado; y con ello generar mayores oportunidades para el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de nuestras familias», concluyó.

EGRESA GENERACIÓN 2020

DE MEDICINA UAT TAMPICO

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió de manera virtual la ceremonia de graduación de la generación 2020 de egresados de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”.

En el evento transmitido mediante las plataformas digitales, el Rector entregó reconocimientos a quienes egresaron de la generación 2020 de la Licenciatura en Médico Cirujano y de los programas de profesional asociado en las áreas de Administración Biomédica, Rehabilitación Física y Laboratorista de Análisis Clínicos.

Mediante un videomensaje, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ expresó su reconocimiento a estudiantes y docentes por afrontar la adaptación a un ciclo escolar atípico debido a la pandemia de COVID-19.

Los felicitó por adaptarse junto a la Universidad a un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto y poder concluir con satisfacción sus cursos, prácticas, servicio social y con gran orgullo graduarse como servidores de la salud.

Indicó que su trabajo profesional y desempeño laboral hará más grande a la Universidad, pues significan una carta de presentación para la sociedad en lo general.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.