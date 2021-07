Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

CHUCHO NADER, ¡LA HIZO OTRA VEZ!

El alcalde de Tampico, Chucho Nader, pegó jonrón, otra vez, y repitió la posición como el mejor alcalde de México. Esa se está convirtiendo en una muy buena costumbre… para Tampico,

México registra más de 12 mil contagios por COVID 19 en las últimas 24 horas.

Vacaciones no merecidas, pero si necesarias. Reanudaremos el 26 de julio.

En otras ocasiones, en este mismo espacio, hemos comentado la consistencia de las acciones y resultados en el gobierno de Tampico, que preside Chucho Nader, presidente municipal de Tampico. Y es que ese fue, precisamente, el elemento que le permitió arrasar en el proceso electoral del pasado 6 de junio, en donde tuvieron gran relevancia los programas “Tampico Brilla” y “Diciendo y Haciendo”.

Y es que hoy quienes viven en el puerto de Tampico, saben que tienen un gobierno consistente y coherente entre lo que dice y lo que hace; entre lo que planea y los resultados que obtiene; y se ha preocupado en mantener una comunicación permanente y efectiva con todos los sectores y las fuerzas vivas del puerto jaibo.

Chucho terminó la campaña electoral con un excelente resultado, que le dio el triunfo inobjetable sobre sus competidores. Y no conforme con ello, el alcalde Nader, al día siguiente de su triunfo, regresó al trabajo y continuó con el intenso ritmo que ha manejado desde que inició su gobierno el 1 de octubre de 2018.

Es claro que el reconocimiento de Mitofsky al trabajo del presidente Nader Nasrallah no es una simple lisonja o un comentario aislado. No. Por supuesto que no. Este resultado responde

En la primera elección, en 2018, Nader logró el triunfo electoral con una diferencia superior a los nueve mil votos, obteniendo 56,637 votos contra 47,458 de su más cercano competidor. En su reciente reelección, Chucho Nader obtuvo 75,762 sufragios contra 52,476 de su más cercano competidor, una diferencia de 19,125 más que en su primera incursión en la primera elección.

Eso en lo electoral, pero en los resultados, prácticamente, y de acuerdo con varias mediciones de diferentes empresas, Jesús Nader Nasrallah ha sido consistente con los resultados que le han permitido obtener el reconocimiento nacional a la calidad y resultados de su trabajo. Por ello, sólo como ejemplo, al día de hoy se han pavimentado más de 450 cuadras a base de concreto hidráulico, con todos sus servicios públicos, como cordones, banquetas e instalaciones hidráulicas, construyendo y modernizando Chucho una ciudad de calidad.

Y para lograr ubicarse como el mejor alcalde del país en varias mediciones, Nader ha dado muy buenos resultados a los tampiqueños, en limpieza, lo que le valió también obtener el galardón Escoba de Plata, reservado para las ciudades más limpias del mundo.

El pasado mes de junio, los municipios de Tampico, Santa Catarina, Atizapán y Veracruz recibieron el trofeo Escoba de Plata, por sus programas de limpieza y aseo urbano, anunció la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Público y Medio Ambiente, Ategrus, basada en España y que tiene por misión apoyar, premiar y difundir las mejores políticas y prácticas en la gestión de los residuos y el aseo urbano. Es decir, este reconocimiento fue un galardón bien ganado a Tampico, pero también al alcalde Chucho Nader y al equipo que ha venido construyendo desde la presidencia municipal, y que ha puesto al servicio de los tampiqueños

En esta ocasión, Chucho Nader logró una calificación de 73.1, la más alta de la medición, seguido por el alcalde de San Juan de Sabinas, Coahuila, con 67.8. Bueno, el lugar número 10 de la medición lo obtuvo el alcalde de San Pedro Garza García en Nuevo León, Miguel B. Treviño de Hoyos, con una calificación de 60.4. Es decir, un municipio como San Pedro, con una cantidad extraordinaria de recursos comparados con Tampico, se ubicó 10 lugares abajo del municipio tamaulipeco.

Un dato adicional. La misma empresa Consulta Mitofsky en la medición de marzo de 2020, reconoció a Chucho Nader como el mejor alcalde de México, pero, con una calificación de 70.5, lo que da idea de que el alcalde porteño no sólo se mantiene como el mejor presidente municipal, sino que además entre ambas mediciones creció tres puntos porcentuales.

Hoy me queda claro que los tampiqueños están contentos con su presidente municipal. Y por ello le ratificaron su mandato por tres años más, lo que habla de la confianza, del reconocimiento de los vecinos de Tampico y de que el proyecto de ciudad que propuso Nader en 2018 y que ratificó la sociedad porteña en la elección de 2021, habla de que Jesús Nader Nasrallah ha resultado toda una revelación en el servicio público, ganándose lo que ha venido ganando a pulso, con esfuerzo y con dedicación cotidiana, consiguiendo buenos resultados en todas las áreas de la administración pública del puerto de Tampico, y teniendo como prioridad escuchar a la sociedad a la que gobierna. Si bien el programa insignia de Nader es Diciendo y Haciendo, el otro programa que Chucho reinventa todos los días, es Escuchando y Trabajando.

1. Le informo que la Secretaría de Salud Federal dio a conocer, este viernes, que en México se acumulan dos millones 642 mil 68 contagios y 236 mil 15 decesos por COVID-19. Y en las últimas 24 horas, México registró un total de 12 mil 420 contagios nuevos y 275 muertes por la pandemia.

Y es que, en las dos últimas semanas, las autoridades han notificado jornadas por arriba de los 10 mil contagios por coronavirus por día. Apenas el martes, tras resistirse a hablar de una “tercera ola”, el gobierno mexicano admitió que existe una nueva oleada de contagios que “tiene cuatro semanas que empezó”. El repunte inició en estados turísticos como Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur, pero se ha extendido a casi todo el país y se habla de que en muchas entidades ya se ubica la variante Delta.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y es el decimosexto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, aunque algunas personas quieran presumir que tienen otros datos

2. Me permito compartir con mis queridos lectores que, si bien las vacaciones son más necesarias que merecidas, haremos una pausa en el camino, de sólo unos días, pausa que nos permita reflexionar y entender en dónde estamos y a dónde queremos ir. Por ello, con su permiso, regresamos a escribir nuestras colaboraciones a partir del próximo 26 de julio. Por favor descanse, disfrute y cuídese por favor: el Covid es real y ha costado en México miles de vidas. No sea, por favor, parte de las estadísticas

