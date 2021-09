Tendencias

Oscar Contreras

Chucho respeta hasta Magda

JR Gómez, cuñado de “ya saben quién”, acusó al presidente municipal de Tampico, Chucho Nader, de negarles el Auditorio Municipal para entregar las órdenes de pago a las personas beneficiadas con los Programas Pensión Universal de Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad.

Sin embargo, JR no investigó la causa del porqué se encontraba cerrado el Auditorio Municipal cuando llegaron cientos de beneficiarios y su acusación la hizo tomando en cuenta lo que le dijo su representante en sur de Tamaulipas, una señora de nombre Elizabeth Cruz Hernández.

Sabemos que Chucho Nader tiene un gran respeto por las personas de edad adulta y personas con discapacidad, su formación, origen y educación, jamás le permitirían faltarles el respeto, ni ocasionarles un contratiempo, para que no obtengan un beneficio.

Por ello, es inexplicable el comportamiento de JR y creemos que ya es tiempo que cambie a esa señora que mantiene en la subdelegación de Bienestar Social, no es la primera vez que dice mentiras para evitar enfrentar sus errores.

Un ejemplo del respeto que Chucho Nader tiene por las personas de edad adulta, es la tolerancia que mantiene ante la maestra Magdalena Peraza Guerra, quien abusando de la posición que tiene, como representante del gobernador, todos los días le falta el respeto a quien es la primera autoridad en el puerto.

La maestra Magdalena Peraza por su extrema ambición por el poder y falta de atención, casi todos los días busca dar la nota principal en los medios, convoca a los ciudadanos, organismos y autoridades como si fuera la presidenta bis de Tampico y eso no es el respeto que merece el alcalde.

Sabemos que ella, cuando fue alcaldesa, nunca hubiera sido capaz de permitir que le hicieran lo mismo, pero si en esta ocasión se está prestando para formar parte de una venganza perversa contra Chucho Nader y restarle poder, pues la maestra ahora sabemos que está al mismo nivel de quien la puso ahí, y su prestigio como una mujer de respeto por la política se está cayendo.

En fin, esperemos que la maestra recapacite y no siga prestando para ser un instrumento de venganza para tratar de manchar la gran labor que Chucho Nader está logrando como nadie lo ha hecho en Tampico los últimos 50 años.

Para finalizar, Luis Moreno, gerente general de la COMAPA Nuevo Laredo informa que en el año y medio que tiene en la administración de esta dependencia, se han adquirido 53 vehículos y comentó:

“La adquisición de unidades motrices nos permite atender un mayor número reportes, tener una mejor distribución del personal y solucionar las contingencias con mayor rapidez”.

Desde luego que la COMAPA Nuevo Laredo es la que tiene una mayor liquidez en todo el estado y trabaja sin grandes deudas como hace días se informó, ya que de los 80 millones que se pidieron hace más de 20 años se deben 20 millones y continúa bajando la deuda y esto confirma que Luis Moreno tiene control de la finanzas.

De salida. Nos informan que Jaime Turrubiates no aceptó ser el representante del gobierno de Tamaulipas en Ciudad Madero, pero sugirió que fueran Elias Ahuet o Adán Ferrer.

Sin embargo, en el tercer piso de Palacio de Gobierno no lo aceptaron, porque no cumplen los requisitos que se requieren, pero le informaron que si no era él quien lo hará es El Joaco.

Y es que saben que el diputado panistas siempre hace todo lo que le ordenan y no se niega, ya ven como defendió la revisión que el Auditor Superior del estado hizo de las 140 cuentas públicas que aprobaron hace días los legisladores. Claro. Sin tener el suficiente conocimiento para hacerlo.

El caso es que ya van casi cinco años de gobierno y aún no se dan cuenta que a Jaime Turrubiates lo que le interesa son los negocios, porque los nombramientos para trabajar en el gobierno estatal, le quitan el tiempo y tiene razón. ¿O no?…