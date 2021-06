Tendencias

Oscar Contreras

Chucho ya se puso a trabajar

El panista Chucho Nader al ganar la elección municipal demostró una vez que los tampiqueños le han dado su confianza y su apoyo para que continúe con su proyecto de seguir haciendo brillar al puerto y esto definitivamente es por los resultados ofrecidos en su administración municipal.

Es importante destacar que su triunfo ha despertado innumerables comentarios por todo el estado, ya que Chucho por sus logros y su permanente contacto con la ciudadanía consiguió lo que ningún otro panista hizo en la pasada elección y no es más que conseguir que los diputados que lo acompañaron en esta contienda salieran triunfantes.

Sin duda que Rosa González, Nora Gómez y Mon Marón, supieron estar a la altura de la lucha electoral y al igual que Chucho estuvieron haciendo proselitismo a todas horas, en todo momento por la ciudad y con toda la gente, lo cual les dio el triunfo electoral.

Con el triunfo de Acción Nacional en Tampico se consolida este partido político en este municipio y confirma, que es un bastión del PAN en el sur de Tamaulipas, que se puede impulsar a sus militantes a enfrentar otros en el futuro, ya lo demostraron y son garantía de un buen trabajo político.

Dice Chucho Nader que se siente contento por la confianza que la ciudadanía le otorgo con su voto en la elección, al darle más de 73 mil votos los cuales marcaron una diferencia de 19 mil sufragios con su más cercana adversaria como lo fue Olga Sosa.

De quien por cierto, Víctor Peñalosa, regidor de MORENA en el Ayuntamiento de Tampico comentó: la candidata de la 4T perdió porque el pueblo no se sintió identificado con ella, y es por esta razón que perdió la elección municipal señalando que hicieron falta las caras de MORENA de los fundadores y militantes. ¿Qué les parece?

Peñalosa asegura que se perdió en Tampico porque hubo fallas y se sorprende porque no se explica cómo se ganó en Altamira y Ciudad Madero, pero no en Tampico.

Sin duda que esta explicación es fácil deducirla, no se ganó en Tampico porque Acción Nacional tuvo como dice el regidor morenista a un tampiqueño que es conocido por el pueblo, pero además es reconocido por su trabajo, responsabilidad, trabajo y porque siempre ha estado a lado de la gente.

Por cierto, Chucho Nader sabe que no hay que perder el tiempo y por eso mismo ya se incorporó a sus actividades en la presidencia municipal y se le vio supervisando el trabajo de limpieza y recolección de basura en el mercado, la zona centro y el centro histórico de la ciudad.

Y finalmente expresó: fue un triunfo contundente pero sobre todo servirá para darle continuidad a los proyectos y acciones que hemos emprendido y que han hecho brillar a nuestra ciudad como una ciudad modelo, de progreso y desarrollo.

Cambiando de tema. El resultado de la elección municipal de Nuevo Laredo todavía está en duda y será hasta mañana miércoles cuando a la autoridad electoral reciba la solicitud de manera formal, del PAN, para que realice el conteo de “voto por voto” de las urnas que se encontraban en las 537 casillas electorales que se tienen aquel municipio de la frontera.

Por su puesto que en el equipo de Carmen Lilia Canturosas existe nerviosismo y hasta el momento no han querido cantar victoria porque saben que la elección la tienen perdida.

Cabe señalar que existen un sinfín de irregularidades e inconsistencias en el conteo de los votos que en muchos casos se duplican y es posible que de los 144 mil 210 votos –que dan 46.2% del total de electores que participaron- con el “voto por voto” podrían bajar el número de los sufragios.

Pero bueno, el “voto por voto” que se realizará en Nuevo Laredo, se tiene contemplado por las autoridades electorales (IETAM e INE) para llevarse a cabo en la “Sala Sergio Peña” de la antigua aduana por la calle Arteaga a partir de la ocho de la mañana y estarán presentes sólo los representantes de los partidos, los medios acreditados y los funcionarios de las casillas que hayan sido asignados para esta labor.

Desde luego que el dictamen final lo dará el próximo viernes el representante del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) en Nuevo Laredo y hasta entonces se dará a conocer el nombre de quien salió ganadora de esta contienda, que está entre Yalheel Abdalá o Carmen Lilia Canturosas. Así que está historia aún no termina y nadie puede cantar victoria.

Así que lo dicho por el dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem y la candidata priista Cristabell Zamora no tiene ninguna validez, ya que ambos reconocieron el supuesto triunfo de Carmen Lilia y los priistas no tiene los elementos suficientes como para hacerlo por lo que repetimos: en Nuevo Laredo la moneda está en el aíre y no hay nada para nadie.

De salida. Nos informan que Armando Zertuche disputará la presidencia de Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas con el sobrino de AMLO un tal Braña que ni en su casa lo conocen.

Sin embargo, Zertuche podrá ser muy cercano a la 4T pero en MORENA lo que prevalece es el nepotismo y la cercanía que se tenga con el “Tirano de Macuspana”.

Así que hagan sus apuestas para saber quién ganará la democracia o la dictadura que prevalece en MORENA… ¿qué les parece?