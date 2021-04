EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Chuma’ y Rigo, por el 2º lugar

La posibilidad de que el diputado con licencia RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ maniobra para integrarse a la elección de junio mediante la sustitución de candidatos, en un partido diferente al PAN y Morena, abrió la posibilidad de una contienda alterna a la constitucional.

Porque si RIGO RAMOS logra ese propósito, entonces su contienda será por la segunda posición del resultado final, que disputaría con el candidato del Partido Acción Nacional, JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO IBARRA, quien según el último muestreo ciudadano realizado en Reynosa por la empresa encuestadora Demoscopía Digital, está en el segundo lugar de intención del voto, con un 22.2 % de preferencia, frente al 40.3 del candidato de Morena, CARLOS PEÑA ORTIZ.

De acuerdo a los trascendidos, RAMOS ORDÓÑEZ opera a través de su primer círculo la dimisión del candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Reynosa, JUAN CARLOS ZERTUCHE, a efecto de ser entronizado por GUSTAVO CARDENAS GUTIÉRREZ en esa posición y así aparecer en la boleta electoral de junio.

RIGO RAMOS estaría por alcanzar ese logro debido a que en Morena no pudo reunir el posicionamiento requerido para la nominación, tal como le sucedió al abogado MARCELO OLÁN MENDOZA, quien al igual que RIGO estaría buscando un “Plan B” para participar en la contienda constitucional, pese a que en la interna de Morena ninguno de los dos logró probar el multitudinario posicionamiento del que presumían antes de que perdieran la interna de Morena.

PIDE ALCALDESA DE REYNOSA

PROTEGER A ADULTOS MAYORES

Lo que nos recuerda que, en representación del Ayuntamiento de Reynosa, la Presidente Municipal exhorta a la comunidad, a proteger contra la enfermedad COVID-19 a las personas de 60 años y más, acudiendo a los 3 Centros de Vacunación COVID-19, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Para recibir la vacuna, los ciudadanos deben ser llevados al Auditorio Municipal o el Cuartel Militar, con su Folio ‘Mi Vacuna’, copia de identificación oficial y de comprobante de domicilio, para esperar turno en área de sillas y sombrillas, donde además hay dotación de agua y disposición de servicios sanitarios.

-Orden por inicial de primer apellido:

Jueves 15: S, T y U.

Viernes 16: V, W y X.

Sábado 17: Y y Z.

Domingo 18: Rezago y localidades.

El Parque Cultural Reynosa continúa con la atención rápida a personas a bordo de su vehículo, mediante la Estrategia Conjunta de Vacunación, un programa sin fines políticos, llevado a cabo en esta ciudad bajo la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, que buscan proteger del virus SARS-CoV2 a los adultos mayores.

GERARDO LE DA SU PALABRA AL

CAMPO: “TRAERÉ MÁS APOYO”

Vuelvo al 9º distrito federal para compartirle que en este proceso electoral, el candidato del PAN GERARDO PEÑA refrendó seguir alzando “Con más fuerza” la voz para traer más recursos a Tamaulipas en apoyo al campo que tanto ha sido afectado con los recortes presupuestales federales.

El aspirante a la diputación federal por el noveno Distrito, con cabecera en Reynosa, resaltó que es urgente atender los problemas que se presentan en el campo tamaulipeco, por lo que desde el Congreso de la Unión contribuirá en restablecer las condiciones económicas de este sector.

“Les doy mi palabra que trabajaré en enfocar acciones que permitan reactivar la producción en el campo, así como resarcir el daño que las decisiones a nivel federal afectaron a nuestras y nuestros productores tamaulipecos», expresó.

PEÑA FLORES es respaldado por los resultados que a través del trabajo legislativo ha otorgado a las y los reynosenses y en general a la población tamaulipeca, por lo que cada vez más sectores de la sociedad se suman a su proyecto.

EDNA RIVERA: “CORTINAS

DE HUMO” EN TAMPICO

En Tampico, por cierto, la diputada EDNA RIVERA parece intentar confundir incautos al difundir una supuesta impugnación a la –esa sí—candidata oficial de Morena a la alcaldía del puerto jaibo, OLGA SOSA RUIZ, pues parece ignorar, o en realidad ignora, que ese tema es asunto juzgado por la dirigencia nacional del partido.

Una de dos: o EDNA ignora verdaderamente lo que sucede al interior de Morena, o bien estaría sirviendo a intereses externos al anunciar con bombo y platillo su presunta “impugnación” a la candidatura de OLGA, para cuando para todo mundo es un hecho que la popular diputada federal con licencia ya es formalmente la abanderada de los guindos a la Sucesión Municipal.

Tan es así, que morenistas de la talla de MIGUEL SOTELO y JOSEFINA y LETY MOJICA OBRADOR, respaldan la candidatura de OLGA.

¡Ah por cierto!, la Coordinación general de la pre campaña de OLGA, a cargo del muy organizado SERGIO VILLARREAL BRICTSON, reporta que importantes empresarios y líderes de la sociedad civil se están sumando a la propuesta de Morena para la Sucesión Municipal.

LALO HERNÁNDEZ,

SU ENCOMIENDA

De allá mismo reportan que el candidato morenista a diputado federal por el 8º distrito, LALO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, afirmó que les va a seguir cumpliendo a tampiqueños como lo ha realizado siempre desde los distintos cargos que ha desempeñado.

Lo anterior lo dio a conocer en una reunión con militantes y simpatizantes de este organismo político destacando que se enfocará en trabajar a favor de todos los sectores de la población, principalmente por aquellos que han resultado afectados por la pandemia derivada del COVID 19.

“Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo”, expresó el actual candidato a la diputación federal por el distrito 08 en Tampico, refiriéndose a que él nunca ha abandonado a los tampiqueños cuando se trata de ayudar.

“Mi trayectoria me avala, un partido como MORENA no pone a personas que no están a la altura de las necesidades del pueblo como candidatos, es por ello que el partido al que hoy orgullosamente pertenezco me ha dado la encomienda de seguir ayudando a la gente que me ha visto crecer y trabajar”,

Por cierto, LALO evoluciona favorablemente de la intervención quirúrgica de su rodilla derecha, aunque eso no le ha impedido mantener su campaña a tambor batiente, interaccionando con liderazgos sociales porteño.

SNTE: REGRESO A CLASES,

“SIN EXPONER A NADIE”

Los maestros de Tamaulipas se pronunciaron dispuestos a regresar las aulas, pero antes de ello demandaron que las autoridades educativas garanticen un regreso seguro y cumplir con una serie medidas de prevención para proteger la salud de los alumnos y maestros, entre las que destacan, la activación de los comités participativos de salud, la instalación de filtros sanitizantes, el abasto de agua, el uso de jabón, gel antibacterial, cubre bocas, y la detección temprana de pacientes.

La Sección 30 refirió además que el regreso a clases deberá ser gradual y voluntario, debido a que la pandemia aún no termina y sobre todo cuando el total de los maestros estén vacunados y en caso de detectar un paciente COVID-19, suspender las actividades hasta por 15 días.

“Nos da gusto que las autoridades estén preocupadas por un regreso a clases, bueno y rápido, lo único que pedimos es que garantice la salud de nuestras niñas, niños jóvenes, los padres de familia y de los trabajadores de la educación para un regreso seguro, que no se haga nada más por protocolo o por política sino más bien cuidando, nuestra salud” comentó.

Hay muchas escuelas que no se han podido restaurar en sus instalaciones o modificar algunas aulas y es necesario dar la seguridad a los padres de familia de que sus hijos estarán bien atendidos y seguros en las instituciones educativas, afirmó la Secretaría General de la Sección 30.

Los trabajadores de la educación están conscientes y esperan ya el regreso a clases de manera presencial, pero siempre con la responsabilidad y seguridad en lo que corresponde a los tres niveles de gobierno.

“Esperamos que en la reunión de trabajo que sostendrán las autoridades educativas y de salud se tomen grandes acuerdos, no nada más en discurso, sino más bien en el replanteamiento de los insumos e infraestructura que corresponda en las instalaciones escolares, hay que hacer modificaciones raléales y sobre todo definir quién va a pagar, quien va aportar esos insumos que se van a mandar a las escuelas”, subrayó.

Existe la voluntad del magisterio para regresar a las aulas, “Indudablemente que la presencia en el aula de alumnos y maestros va redundar en la calidad de la educación, ya hablamos que el maestro es insustituible por lo tanto la calidad va a crecer, pero tenemos que cuidar primero la salud de nuestros alumnos, trabajadores de la educación y los padres de familia”.

Dentro del decálogo de prevención del COVID-19 y para garantizar un regreso seguro a clases, el SNTE, solicitará la aplicación de medidas sanitarias como, la sana distancia en las entradas y salidas a los centros educativos, los recreos escalonados, la asistencia alternada a la escuela, maximizar el uso de espacios abiertos, la suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen congregaciones en la escuela, la detección temprana de enfermos, y el apoyo socioemocional para maestros y estudiantes en el regreso a clase presenciales que tendría que ser escalonado y muy bien planeado.

(-Entreparéntesis: al reiterar su llamado a reforzar las medidas de prevención contra el COVID-19 para evitar contagios y disminuir complicaciones graves o fallecimientos, la secretaria de salud GLORIA MOLINA GAMBOA confirmó nuevos casos registrados durante las últimas 24 horas. Informó además sobre el fallecimiento de 07 pacientes, por lo que pidió utilizar el cubrebocas en todos los espacios públicos, mantener la sana distancia y lavarse las manos frecuentemente, además de utilizar alcohol gel y evitar saludar de mano, abrazo o beso. MOLINA GAMBOA precisó que con los nuevos casos, la cifra oficial en Tamaulipas es de 51,976 positivos acumulados, de los cuales 46,470 se han recuperado y 4,837 son defunciones. La funcionaria estatal exhortó a evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias y buscar atención médica si detectan síntomas o señales de alarma como fiebre, tos seca, opresión en el pecho, pérdida del sentido del olfato y del gusto, diarrea, dificultad para respirar y malestar general-).

COLONOS DE ÁRBOL GRANDE

Y OBRERA, RESPALDAN A ROSA

De otro lado, deje decirle que ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, candidata del PAN a la Diputación Federal por el 08 distrito, con cabecera en Tampico, efectuó este martes un extenso recorrido en las colonias Obrera y Árbol Grande de Ciudad Madero donde recibió el respaldo de los vecinos y residentes, quienes se mostraron convencidos de su propuesta legislativa.

Acompañada de la candidata suplente, HONORIA MAR VARGAS, la abanderada panista al Congreso de la Unión, caminó por las diferentes calles de este amplio sector, saludando y escuchando peticiones de la población.

Con la alegría y entusiasmo de quienes la acompañan diariamente en sus visitas a las colonias, la abanderada a la diputación federal recorrió las calles independencia, Orizaba, centenario, Necaxa, 16 de septiembre, Linares y 5 de Febrero.

ROSA GONZÁLEZ, anduvo en más de treinta cuadras de esa colonia considerada como una de las más antiguas y emblemáticas de la zona sur, debido a que se encuentra en los límites de Tampico con Madero.

UAT DIFUNDE

PUBLICACIONES DOCENTES

Por último, mediante la realización de una serie de videos informativos, la Unidad Académica Multidisciplinaria de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) da a conocer las publicaciones recientes y colaboraciones que realizan los investigadores de esta institución.

Al respecto, la Dra. GUILLERMINA DE LA CRUZ JIMÉNEZ GODÍNEZ, Directora Interina de la UATSCDH, comentó que este material fomenta el trabajo de los autores universitarios y sus publicaciones disponibles para la comunidad universitaria como parte del acervo bibliográfico de esta unidad académica.

“Estas acciones enriquecen la formación académica y profesional de alumnos, personal docente y administrativo; creo también que es de importancia porque amplía el acervo bibliográfico de nuestra institución”, comentó.

Entre los títulos ya disponibles en la biblioteca de la UATSCDH se encuentran Memoria autobiográfica, trauma y construcción del yo; Trata de personas, migración y derechos humanos; Violencia y salud mental; Adherirse a la vida. Manual para promover la adherencia de varones con VIH, y La generación del conocimiento a través de los cuerpos académicos, por mencionar algunos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana