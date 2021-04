CIRO HERNANDEZ: “Voy a ganar y con trabajo vamos a matar la grilla y las campañas negras” 

*En entrevista exclusiva con www.noticiasdetampico.mx – Ciro “el hijo del pueblo”, Hernández Arteaga revela que para lograr la candidatura de Acción Nacional a la alcaldía no solo tuvo que enfrentar campañas de desprestigio como pocas veces vistas en la política local, además de fábrica de expedientes y “campañas negras” porque nunca faltan oportunistas, “chantajistas” y extorsionadores

Por MARCELINO García CONTRERAS

Para el candidato del PAN a la alcaldía de Altamira Ciro –el hijo del pueblo- Hernández Arteaga, es normal que en un periodo pre-electoral surjan ataques en contra de los aspirantes y en especial contra el “enemigo” a vencer por la nominación, no se queja pero si lamente haber enfrentado “campañas negras”, “grilla barata” y además “fábrica de expedientes inexistentes”.

Más sin embargo “el hijo del pueblo” asegura no estar arrepentido de todo lo que tuvo que pasar, las campañas de desprestigio pocas veces vistas en la política local.

Y luego sentencia: “Voy a ganar y con trabajo vamos a matar la grilla y las campañas negras”

Así entre murmullos Ciro Hernández Arteaga, deja muy en claro y remarcado: “Altamira requiere de pasión, entrega, de un vuelco social esperanzado en recobrar la razón y la grandeza de los que amamos esta bendita tierra”.

–Sé que falta un buen tramo, y el proceso electoral estará enrarecido por las mismas campañas, que no tienen otras cosas más que inventar, pero confió en mi trabajo solidario con el pueblo, confió en las caminatas, en los abrazos que recibí, en las gentes que me dieron sus palabras de aliento cuando camine, en las colonias de mi pueblo, en la gente que me conoce, y más aún en las personas humildes que me dieron un taco en su casa.

-Ellos – “los promotores de las campañas negras” esperan que falle, que desista en mi trabajo de servir al pueblo, pero ciento que cada golpe, cada ataque y cada invento me fortalece y me da, día a día mayores esperanzas.

Para Ciro Hernandez Arteaga resulta absurdo buscar el origen de estas constantes “campañas negras” inescrupulosas, porque mienten y fabrican expedientes, pero da una razón: siempre hay oportunistas y extorsionadores que intentan ingresar a la política que vas algún lucro.

Por fortuna para los patrocinadores de las “campañas negras”. Ciro –el hijo del pueblo- Hernandez Arteaga, no está dedicado a la politiquería, sino a servir desde cualquier trinchera, a realizar gestiones y a brindar soluciones a los problemas que nos presentan los ciudadanos y no busca convertirse en el líder político para manejar a base de prebendas a la gente.

Hoy que arranca esta campaña que espera Ciro Hernández Arteaga.

-Es de esperarse que nueva cuente arrecien las olas de calumnias “tirando” Fake News y acusaciones sin sustento. Pero creo que el Ciudadano Altamirenses ya no caerá en el engaño de las cuentas creadas precisamente para eso y se sabe bien que las mentiras abundan en las redes.

Y remata:

“En medio de esta cacofonía, remitámonos a las pruebas: el trabajo mata la grilla, y Ciro Hernández Arteaga va a trabajar sin tregua. Po ALTAMIRA.