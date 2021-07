Cita la Fiscalía a Copetín Rojas

Tendencias

Oscar Contreras

Después de que Alejandro «Copetín» Rojas Díaz Durán dio a conocer en Reynosa que iniciaba una gira para rescatar a Tamaulipas y buscar la candidatura de MORENA al gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia del estado le entregó un citatorio de comparecencia para el 3 de agosto del 2021 a las 11:30 horas.

De tal manera que ahora lo que tiene que hacer Copetín Rojas es rescatarse a sí mismo, porque la autoridad estatal le integró una averiguación en su contra por falsificación y uso de documentos públicos y privados, por lo que tendrá que demostrar de dónde sacó o quién o quienes le entregaron esos documentos.

Y es que Copetín Rojas denunció al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante la Fiscalía General de la República con documentos que al parecer contenía documentación falsa, oficial y privada.

Es importante comentar que al “El chilango más tamaulipeco” como le gusta autonombrarse, le fue entregado el citatorio de su comparecencia después de que ofreció una conferencia de prensa en Reynosa, debido a que no tiene domicilio establecido en el estado y el documento le fue entregado en la plaza principal de este municipio.

De tal manera que si no comparece ante la autoridad se le amonestará o le aplicarán una multa por 20 mil días de salario mínimo vigente en el lugar que cometa la falta o será arrestado con el auxilio de la fuerza pública hasta por 36 horas, pero se espera que acuda al citatorio.

Con esta acción se confirma que Rojas Díaz Durán no tiene domicilio en Tamaulipas; que no puede ser candidato ni a Rey Feo porque no vive en ningún municipio, ejido o comunidad del estado, y por lo tanto no podrá aspirar a la candidatura de MORENA al gobierno estatal.

Desde luego que el senador suplente de Ricardo Monreal Ávila cuando recibió el citatorio de comparecencia, se le veía descompuesto y desconcertado, pero sin perder compostura y su protagonismo de inmediato improvisó una rueda de prensa y dijo:

“Confío que esto no sea una celada ni tampoco una represión política, no he cometido ningún delito… sino al contrario siempre he defendido la ley y siempre he actuado con respeto a la ley.”

En fin, sí el senador Ricardo Monreal pensó en un momento dado que Copetín Rojas se iba a salir con la suya y continuaría burlándose de los tamaulipecos, haciendo y diciendo lo que le viniera en gana y acusando con rumores, datos y documentos falsos, pues se equivocó, porque así como lo que todo sube vuelve a bajar, ahora nos tocará ver si le ayuda a su payaso preferido a salir del lodazal en que se metió.

Para finalizar, el diputado Gerardo Peña Flores inició en Nuevo Laredo su encuentro con los tamaulipecos y en su primera reunión con destacados neolaredenses como Ricardo Lira de la Canacintra Nuevo Laredo; Jorge Luis Lozano Guajardo, presidente de la CANSECAR y el Sr. Rodolfo Garza presidente del Grupo NLD, les informó sobre lo hecho en el Congreso de Tamaulipas y lo que hará en la Cámara de Diputado.

Cabe mencionar que también muy temprano por la mañana compartió el desayuno con Pepe Suárez, Gerardo González, Arnulfo Tejada, Francisco Javier Garza de Coss y para la foto se acercó Ramiro Ramos Salinas por lo que el legislador Peña Flores comentó que está platica había sido muy productiva y coincidente.

Sin duda que la presencia del diputado panista en este municipio de la frontera tamaulipeca ha causado un gran revuelo entre la clase política de Acción Nacional, ya que el diputado en sus reuniones no discrimina a nadie y mucho menos que sean del PRI, lo cual habla bien de su amplio criterio y tolerancia que le tiene a sus adversarios históricos.

¿Dónde está Pilar? Esto es lo que se preguntan miles de victorenses que ven todos los días crecer los baches de sus calles y las montañas de basura en sus colonias las cuales empiezan a provocar olores nauseabundos y la proliferación de alimañas que pueden causar situaciones de insalubridad en la capital del estado.

Se recuerda que después de las elecciones, Pilar Gómez y Lalo Gattas, se reunieron y la alcaldesa de Victoria aseguró que su «administración ofrecerá todas las facilidades para lograr una transición de gobierno ordenada y transparente en beneficio de los victorenses, pero como se puede ver y oler, este cambio de gobierno no está siendo tan higiénico que digamos.

Aunque Pilar sigue diciendo: “siempre hemos puesto a los victorenses en el centro de nuestro gobierno y hoy no es la excepción, Victoria merece un cambio de gobierno ordenado, que garantice a los ciudadanos la prestación de los servicios primarios y total transparencia en la aplicación de los recursos”.

Y hasta señaló que las administraciones saliente y entrante nombrarán un comité de enlace, cuyos integrantes serán los encargados de vigilar que todo esté en regla en relación a la información relativa a los recursos humanos, materiales y financieros. Ni más ni menos.

De salida. Carmen Lilia Canturosas asegura que gestionará que la Dirección General de Aduanas se establezca en Nuevo Laredo como lo había dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de su gobierno. Sin embargo lo que debería hacer primero la hermana de Carlos Canturosas es garantizar la seguridad y eso, en Nuevo Laredo está muy complicado de gestionar. ¿O no?… y ya veremos qué pasa con esta gestión.