T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CITAN AL HIJO DE LA ALCALDESA DE REYNOSA

X.-“El Makito” Carlitos Peña, deberá presentarse hoy 13 hrs en la Sala de Audiencias, en Tribunal de San Fernando

REZA EL ADAGIO QUE, “no hay tiempo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”, esto viene a colación, por el tan sonado caso judicial, en el que se encuentra seriamente involucrado Carlitos Peña Ortiz (a) el Makito, tras haber sido acusado penalmente, por el Lic. Marcelo Olán Mendoza y por esta causa, el también ex Presidente del DIF Reynosa, fue citado para las 13 horas de hoy, en la Sala de Audiencias del Décimo Primer Distrito de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, sito en el municipio de San Fernando.

LA CAUSA Procesal que se instrumenta en el Tribunal de Justicia contra “el Makito”, es la marcada con el número CP/0017/2021, bajo el oficio No. 324/2021 y es requerido por la Lic. Yolizma Abihail Salas, Encargada de la Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial, solicitándose que durante la audiencia a la que será sometido “Carlitos” Peña Ortiz, hijo de la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, se deberá contar con la presencia de la Policía Procesal, para salvaguardar la seguridad y el orden en este menester judicial.

LA ACUSACIÓN penal que deberá enfrentar el joven también identificado como “el Hijo de Mami”, es la que en su contra formalizó el abogado Marcelo Olán Mendoza, en la que, “el Makito” Carlos Luis Peña Garza y Carlos Víctor Peña y/o Carlos Peña Ortiz y/o Carlos Víctor Roberto Peña Ortiz, cuyos cambios en su nombre, fue quizás para no ser identificado y en su momento “tener opción a huir de la justicia” y por supuesto “poner pies en polvorosa”, que es lo más probable que ocurra.

EL LIC. MARCELO Olán Mendoza el pasado 11 de diciembre, formalizó la acusación penal contra el hijo de la Presidente Municipal Maki Ortiz, porque resulta que su vástago Carlitos Peña Ortiz, adquirió un terreno de 1,500 hectáreas, según él, en un costo de 4 millones 500 mil pesos, inmueble ubicado en el municipio de Cruillas, Tamaulipas, cuya operación de compra venta se realizó el 9 de enero del año 2014.

QUIERO compartirles que, “aquí el problema no es que el Makito, haya comprado el terreno rural”, sino que éste, está obligado a explicar ante los Tribunales, con que orquestó la compa-venta del costoso predio, porque si él, en ese entonces tenía 20 años de edad y “a la fecha no se le conoce oficio alguno”, esto es lo que a mi juicio, ha causado muy marcado interés legal, para que Carlitos Peña Ortiz, informe con qué recursos adquirió el predio. Y en caso de que “el hijo de Mami”, no pruebe legalmente la compra-venta de las 1,500 hectáreas, tengan la seguridad de que, “Carlitos” de “Ipso facto”, estaría viéndose ya “con un pie en la ante-sala de la cárcel”, cuyo detalle legal, no se descarta.

POR ESTE preocupante motivo, ayer poco antes de las 4 de la tarde, Maki Ortiz Domínguez, tras salir de la Presidencia Municipal, para dirigirse a la camioneta del Ayuntamiento en la que la trasladan, pudo denotársele muy clara desesperación, nerviosismo y preocupación por el semblante que traía consigo, porque tal vez Maki, ya sabía del citatorio judicial para su hijito, motivo por el cual hoy jueves a la 1 de la tarde “el Makito” Carlitos Peña, deberá afrontar esta acusación penal allá en San Fernando, en la que, según el abogado Marcelo Olán Mendoza, al hijo de la alcaldesa, se le pueden configuran delitos graves, es decir, delitos de los que no alcanzan fianza, cuyo detalle, habremos de corrobar una vez que se presente a declarar el imputado, quien, por obviedad, deberá dar amplia cuenta sobre este problema judicial, que ya enfrenta en el Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

EL LIC. MARCELO Olán Mendoza, dijo tener los documentos necesarios, para sustentar y formalizar la acusación penal contra Carlos Víctor Peña Ortiz, por los presuntos delitos de “lavado de dinero, además de falsificación y uso indebido de documentos oficiales”, porque hay de por medio, (actas de nacimiento distintas) utilizadas por el hijo de la alcaldesa, (con nombres diferentes) y en una de las actas, el presunto delincuente, aparece como CARLOS VÍCTOR ROBERTO PEÑA ORTIZ y en la otra solo como Carlos Peña Ortiz, con los nombres de los mismos padres: Maki Esther Ortiz Domínguez y Carlos Peña Garza, observándose otra irregularidad más, porque la alcaldesa en una acta, lleva el nombre de MARY ESTHER y no el de MAKI ESTHER, lo que por obviedad, también involucra a la Presidente Municipal de Reynosa, en este señalamiento de carácter penal. Y finalmente les comentaré que si el ex Presidente del DIF Reynosa, se niega comparecer, se le tendrá “que hacer comparecer por medo de la fuerza pública”.

