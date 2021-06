Ciudadanía invade hábitat de cocodrilo.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Es necesario que la ciudadanía haga conciencia y eviten introducirse en lagunas y canales para evitar así los ataques, por lo que es necesario que la ciudadanía sea quien haga conciencia y eviten introducirse en lagunas y canales.

El director de protección civil en Madero, Romel Martínez Flores, dijo que los cocodrilos son animales que actúan por instinto, una muestra es el caso ocurrido en el municipio de Tampico donde lamentablemente una persona perdió la vida, pues el animal no atacó, sino que actuó de acuerdo a que sintió invadido su hábitat.

“La Ciudadanía no debe introducirse en los lugares, en los hábitats de este tipo de animales, aquí el lagarto no salió a atacar, sino que una persona se introdujo al área de los cocodrilos, aquí es conciencia de la ciudadanía que no debe introducirse en zonas lagunarias o lugares donde no deben de introducirse”.

Indicó que tanto el personal de protección civil como bomberos, están capacitados para capturar a esta y otras especies que pudieran ser considerados un peligro para la población pues recordó todo el tiempo han atendido llamados de emergencia para atrapar a estas especies.

Martínez Flores, añadió que cuando capturan a un saurio, lo hacen del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y es esta dependencia quien decide a donde llevar a los ejemplares, pues protección civil los entrega, pero desconocen el destino final de estos animales.