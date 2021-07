Ciudadanos quieren ser observadores en consulta popular; plataforma de INE no sirve

*Regidor de la 4T se queja de que el INE no se aplica para trabajar en ese ejercicio ciudadano histórico; acusa que no meten todo el recurso y de pilón les falla la tecnología

María de Jesús Cortez

Han surgido quejas en contra del Instituto Nacional Electoral por parte de ciudadanos y ciudadanas que quieren registrarse como observadores de la consulta popular del 1 de agosto quienes acusan ineptitud del Instituto para hacer su trabajo pues la plataforma a donde deben entrar los interesados no está abierta y eso les impide anotarse.

Víctor Peñalosa, regidor de la Cuarta Transformación en Tampico, dijo en entrevista que encima de que van a utilizar sólo la tercera parte de su logística para el desarrollo de ese ejercicio la página a donde deben registrarse los interesados está cerrada.

«Hay gran interés ciudadano porque se haga esa consulta porque históricamente jamás había habido alguna, tenemos la oportunidad de pedir que rindan cuentas los funcionarios públicos que hayan hecho mal su trabajo, por eso muchos ciudadanos y ciudadanas están buscando registrarse como observadores de la consulta popular y los reportes son que la página está cerrada», refirió el edil.

Peñalosa agregó que no hay acceso a la plataforma o bien aparecen leyendas que indican al interesado a entrar más tarde, no accede.

«Otros que han logrado el registro no han recibido fecha para hacer el curso y esto es un problema muy grande ya que con este nuevo gobierno donde la ciudadanía se involucra en las decisiones importantes del país por culpa de la incapacidad del INE no pueda participar en ese sentido, ya tenemos suficiente problema con que no van a estar todas las urnas disponibles en las secciones electorales correspondientes, va a haber una disminución considerable y eso genera un conflicto porque si tenemos una colonia amplia donde hay cuatro casillas se reduce a una será más difícil la movilidad el ciudadano que quiera ir a ejercer su voto en la consulta», detalló el regidor.

El entrevistado pidió luego de manera enérgica y respetuosa al INE que se ponga a trabajar bien en su plataforma para que todos puedan tener acceso a ella «yo soy un ejemplo ya accedí la documentación los requisitos que piden es foto infantil y foto de frente y la parte posterior de la credencial de elector y tengo una semana esperando que me ratifiquen y me den cita para la capacitación presencia o virtual y no llega».

El regidor dijo que tiene llamadas de ciudadanos -al menos 40 personas- que están batallando en este Distrito 08.