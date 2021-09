Clases presenciales y contagios de Civid.

Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Clases presenciales y contagios de Covid

Cd. Victoria, Tam.- El regreso a clases presenciales en medio de la pandemia de Covid y ante las variantes de este virus que ya circulan, se volvió en un experimento por parte de las autoridades tanto sanitarias como educativas de todas las entidades que acataron a rajatabla lo que el gobierno federal les ordenó.

Los resultados de ese experimento ya saltan a la vista y cualquiera que asegure ha sido un éxito rotundo es porque no quiere ver los casos de niños contagiados, ejemplo de ello los que se dieron a conocer en el estado de Tabasco, donde ya anunciaron el cierre de salones de clases por el contagio de COVID de 58 niños, pero de ninguna manera se han cerrado escuelas.

Lo de Veracruz fue muy distinto, la Secretaria de Educación de esa entidad fue más consciente ante la situación y aseguró que no se sancionaría a los maestros que se negaran a regresar a clases presenciales por temor a ser contagiados por ese terrible virus, desde luego siempre y cuando trabajaran en línea con los alumnos.

En la ciudad de México, Claudia Sheinbaum calificó como un éxito la primera semana de clases presenciales en lo que fue la primera semana del 30 de agosto al 3 de septiembre.

Sucede que no todo esta de maravilla con respecto a los contagios, y para ello pondremos como ejemplo a Tamaulipas, entidad en la que seguramente cualquiera de nosotros ya nos habremos enterado del contagio de al menos uno o dos docentes, es probable que hasta más, de igual manera de niños en edad escolar que enfermaron de covid con el regreso a clases presenciales.

Pues bien, la disposición a nivel federal fue que el regreso presencial a clases se realizará solamente en los municipios con semáforo epidemiológico en verde o amarillo, pero extrañamente el gobernador del estado desde su primer anuncio informó que sería hasta en semáforo naranja y ya en los hechos se retornó en semáforo rojo.

Así, 19 municipios acataron la disposición, algunos de ellos a pesar de estar en semáforo rojo e incluso sin que se les otorgara la insignia de Escuela Segura por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (COEPRIS), algunas escuelas a las que se les exigía regresar a las aulas se resistieron por la simple y sencilla razón de que ni siquiera contaban con el servicio de agua potable, indispensable para la higiene tanto de los docentes como de los alumnos.

Es cierto que no puede compararse los resultados académicos que obtienen los alumnos con las clases presenciales con los que obtuvieron con las clases a distancia, solo que hay un factor muy importante, la salud de las niñas, niños y adolescentes, desde luego también del personal docente, de apoyo ya administrativo que acuden a las escuelas.

No tenemos cifras oficiales de la cantidad de niños en edad escolar que se han contagiado de Covid por el regreso a clases presenciales, tampoco de los maestros, pero desde luego que se han registrado casos, como señalé al principio, cualquiera de nosotros nos hemos enterado de que si ha habido contagios a consecuencia de ello.

Las medidas sanitarias establecidas por el Sector Salud no todas son congruentes, desde nuestro punto de vista, el establecer un horario para la venta de bebidas alcohólicas de lunes a viernes y prohibirla los días sábados y domingos con el argumento de que de esa manera se disminuirán los contagios evitando las reuniones sociales es realmente una falacia.

Cualquiera que quiera reunirse con amigos y armar su pachanga, lo va a hacer, haya o no haya bebida alcohólica al alcance, bastará con que los fiesteros se organicen y compren con anticipación la cerveza, o bien, solamente sus alimentos que consumirán durante la reunión y sustituir el alcohol por refrescos.

La otra medida sanitaria, el cierre de papelerías en fin de semana, hágame el refavron cabor, lo único que hacen es inhibir el movimiento de circulante y que los empresarios papeleros registren perdidas económicas cuando esperaban una recuperación con el retorno a las escuelas de miles de alumnos.

Por cierto, en torno al mismo tema del COVID 19, cabe recordar que el Hospital “Dr. Rodolfo Torre Cantú” ya reportó que han otorgado atención médica desde una niña de 1 años de edad hasta jóvenes de 19 años, pero, por si fuera poco, destacan que han aumentado el número de enfermos y defunciones, a la fecha reportan 42 internados.

Lo anterior confirma que las cosas no andan tan bien como lo pintan, pero a pesar de ello, las clases presenciales habrán de continuar y se darán en forma gradual, segura y voluntaria.

También es cierto que los padres de familia que decidieron no enviar a sus hijos a la escuela han de estar más tranquilos porque hasta el momento no se han contagiado del virus, hay que ser claros, vayan o no a la escuela los niños aún están en riesgo de contagiarse.

El senador por Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya estará rindiendo este lunes su tercer informe de labores legislativas a partir de las 13:00 horas en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST), un informe que más bien podría ser considerado como el destape de quien sería el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas.

Entre las personalidades que asistirán al informe se encuentran el senador Ricardo Monreal, el presidente de Morena, Mario Delgado, la senadora Citlali Hernández, el gobernador electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, el senador por Zacatecas, José Narro Cespedes, el senador por la ciudad de México César Cravioto, la senadora de Hidalgo María Merced González, la senadora por Campeche Cecilia Sánchez, l senadora de Tamaulipas Lupita Covarrubias, el senador de Quintana Roo, José Luis Pech Vargas y el senador de San Luis Potosí, Eli César Cervantes Rojas.

También se espera la presencia de los alcaldes electos de Morena, entre ellos el de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, así como el de Matamoros, Reynosa y Madero, Mario Alberto López, Carlos Peña y Adrián Oseguera Kernion, además de los diputados federales electos y el titular de Bienestar Social José Ramón Gómez Leal.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.