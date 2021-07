Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

CLAUDIA, SHEIMBAUN, ¡RA, RA, RA!

MORENA dio color, muy anticipado, rumbo a la elección presidencial del 2024.

Maki Ortiz fuera del PAN. Fue por traidora y no por abrazadora.

Arturo Díez Gutiérrez, ¿el Samuel García de Tamaulipas? Noooooooo.

Quien sepa leer entre líneas, habrá entendido que el festejo en el Auditorio Nacional de este jueves primero de julio, tuvo dos grandes objetivos: primero, hacer publicidad al tercer aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, tras la elección presidencial. Y destapar a quien desde ya es la candidata presidencial del inquilino de Palacio Nacional.

Sin la presencia de los otros presidenciales, quienes ya cayeron de la gracia del dueño de MORENA, y al parecer no estarán convidados a la mesa del señor, el respetable, orquestado desde la cúpula del partido de la 4T, aplaudió a rabiar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien le lanzaron desgarradores gritos de “presidenta, presidenta, presidenta”.

Esos gritos se dieron a pesar de la lamentable derrota del pasado 6 de junio en la Ciudad de México y a pesar también del fatal accidente de la línea 12 del Metro, la llamada “Línea Dorada”, la que le costó la vida a 26 usuarios, cabe decirlo, bajo una defensa atroz del presidente de México quien, no hay que olvidarlo, es el único “autorizado” para dar declaraciones sobre los avances, o no, de los peritajes y ruta de reconstrucción del tramo colapsado de la línea 12 del Metro.

Pero más allá del canto de las sirenas que llegó hasta los oídos de la jefa de gobierno, Sheinbaum, a Mario Delgado, el dirigente formal de MORENA, que no líder, lo abuchearon y le lanzaron innumerables recordatorios maternales. ¿La causa? ¿La derrota de MORENA en Chihuahua? ¿O la escandalosa derrota de MORENA en Tampico? ¿Acaso en San Luis Potosí? ¿O habrán sido los morenistas ofuscados por la derrota de su instituto político en Nuevo León? No. Ni una ni otra. La rechifla y las mentadas ya estaban armadas para descalificar a Delgado, no vaya a ser que en un ambiente festejado y aplaudido fuera a imaginarse que él también podría entrar a los momios rumbo a la carrera presidencial.

Como decía un expresidente de la era neoliberal, dijera YSQ: “No se hagan bolas”. La buena en el ánimo y el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador se llama Claudia Sheinbaum y con ella el inquilino de Palacio Nacional, quien parece que empieza a quedarse sólo, planea llegar al hándicap del 2024 y llevarla de la mano a ser la nueva inquilina de Palacio Nacional. ¿Será por su capacidad? Mmmmmm, no. Al contrario. Y precisamente por eso pensó en ella.

La Sheinbaum ha sido “excesivamente disciplinada” con Andrés Manuel López Obrador, lo que seguramente ha contado con el agrado absoluto del titular del ejecutivo federal, mientras que Marcelo Ebrard es un personaje que piensa y que, llegado el momento, de ser el caso, no se dejaría manipular por el actual presidente de la república, porque la capacidad e inteligencia de Marcelo dan para eso y más.

Del otro que “podría ser”, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de MORENA en el Senado de la República, el presidente le perdió la confianza y hoy de traidor no lo baja, por haber zancadilleado a su candidata en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Dolores Padierna. Pero no sólo eso. Ricardo Monreal ha sido en estos tres años de gobierno federal un personaje muy polémico, rodeado de una burbuja que le está haciendo mucho daño al partido, y cuyo representante más visto es Alejandro Rojas Díaz Durán, “el perrito pantorrillero”, quien se ha fajado prácticamente con todos los políticos, de MORENA y no de MORENA, y se le ha taladrado la absurda idea de ser gobernador de Tamaulipas, cuando Rojas Díaz Durán ni tiene residencia en Tamaulipas ni nació en este estado.

Lo más cercano que Rojas Díaz Durán tiene con Tamaulipas es que dice que su mamá nació en Mata Redonda, Veracruz, poblado del norte de esa entidad que hace frontera con Tamaulipas pero que, de ninguna manera, es Tamaulipas. Ah, pero como ese simple detalle, le ha dado matraca a este chapulín político para estar jode y jode con los mismo, inventando encuestas donde asegura que todos los tamaulipecos, y de rodillas, nos inclinamos ante este personaje para implorarle que nos gobierne. Haga de cuenta que Rojas Díaz Durán se siente una especie de Maximiliano de Habsburgo, pero de petatiux, que se siente iluminado y que el mundo no lo merece. Es, Rojas Díaz Durán, un pelado petulante y pagado de si mismo que, a tal grado lo desprecian en MORENA, junto a su jefe, que ni una diputación plurinominal le ofrecieron porque ni los marrones lo toleran.

Así pues, en una sucesión adelantada, ante la inédita circunstancia política que se está conformando alrededor del presidente López Obrador, ante sus embates mañaneros contra todo lo que se mueva y que él se imagine que lo quieren tirar del caballo, y de las respuestas de sus adversarios a sus ataques mañaneros, Andrés Manuel López Obrador tiene la respuesta para enfrentar la presidencial del 2024: se llama Claudia Sheinbaum y cobra como jefa de gobierno en la Ciudad de México. ¿Y los demás? Al parecer, salvo que un sisma ocurra en los próximos meses, ya están fuera. La decisión ya fue tomada.

1. El Comité Directivo Estatal del PAN Tamaulipas llevó a cabo la declaración de expulsión de 95 militantes que participaron activamente con otros partidos políticos durante los pasados procesos electorales, o que se afiliaron a los mismos. Entre esos 95 albiazules, se encuentra la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, quien asegura que la expulsaron “sólo por haberle dado un abrazo a su hijo”.

Con todo respeto, es una majadería que la señora le quiera ver la cara de paisano a la opinión pública. Es un hecho que quien estuvo atrás de la campaña de Makito, fue ella. ¿O quien le ordenó a Roberto Rodríguez que, como funcionario municipal, bajara la instrucción de que todos los empleados municipales votarán por Makito? Pues ella. Nadie más tiene el poder para tomar una decisión así y que puso a Roberto tras las rejas. ¿O quien le ofreció a la campaña de su “amadísimo hijo” la información del territorio reynosense? ¿Quién le dio a Carlitos Peña la información y los contactos de los Comités, los grupos de poder en la Ciudad y tal vez hasta recursos económicos? Pues ella, Maki Esther Ortiz Domínguez.

En la lista, aunque no se diga, van incluidos operadores de Reynosa y de otros municipios, quienes jalaron con la competencia, aportando información y recursos para torpedear el proyecto azul. ¿Fue bueno o fue malo que los expulsaran? Yo no podría darle una respuesta al respecto, pero me parece que la traición no se vale y es una actitud muy sensurable.

2. ¿Qué Arturo Diez Gutiérrez, será el Samuel García de Tamaulipas en 2022? No, no lo creo, por muchas cosas. Lo que si estoy seguro es que Gustavo Cárdenas Gutiérrez, quien ha dejado de ser cada día más popular, tenía que buscar a algún personaje con el cual tratar de mantener la franquicia del movimiento naranja a flote. ¿Es Arturo el personaje correcto? No lo creo. Ha estado fuera desde hace muchos años de Tamaulipas y gobernar es mucho más que organizar peleas de box.

Creo que la solución electoral más sensata para Movimiento Ciudadano será sumarse, si es que se forma, aunque las negociaciones ya se dejan sentir, de la alianza que enfrente a quien sea el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien será personalmente, no me cabe la menor duda, el jefe de la campaña 2022 en Tamaulipas. Por cierto, le adelanto que aunque se le queman las habas por ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas, otra vez, el Guasón está fuera de la competencia y del ánimo de quien manda en Palacio Nacional, aunque el se siga moviendo por territorio tamaulipeco. Héctor Martín Garza González cayó, por decir lo menos, del ánimo de quien algún día él presumiera que “era su gran amigo”. ¿Los detalles? En otra colaboración se los contaré.

3. Lo esperamos el próximo lunes, a partir de las 8:00 de la mañana, en nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DLRNoticiasMX, o en nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoqdtpEpTD353HIh6qpxA2w, con la mejor información del noreste de México. Desde la Redacción, #PeriodismoProfesional #PeriodismoInteligente, porque nosotros si somos profesionales de la noticia.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.

D.R. HIPÓDROMO POLÍTICO 2021