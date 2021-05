Colonos del distrito 06 ya decidieron su voto: Ovidio García

*»Vamos a apoyar a Morena porque es el partido de la esperanza de Reynosa», aseguran colonos de la Nuevo Amanecer.

Por Staff

Reynosa, Tamaulipas. – En el quinceavo día de campaña mujeres y hombres de las colonias Nuevo Amanecer y José López Portillo dejaron de manifiesto su apoyo a las propuestas del candidato de MORENA Juan Ovidio García, quién casa por casa está llevando propuestas para dar solución a las problemáticas que se presentan en el distrito 06 de Reynosa.

En su recorrido por los sectores los colonos mostraron su simpatía y acuerdo a favor de la esperanza de la 4T, y este lunes 03 de mayo, al abrir la puerta de su vivienda también abrieron su confianza al proyecto de Ovidio García, candidato de Morena y PT por una diputación local del sexto distrito, dialogando y comprometiendo todo su esfuerzo y dedicación a trabajar en forma coordinada para mejorar las condiciones de las familias.

Aseguró el candidato a sus futuros representados en las dos colonias, que tiene más de dos años recorriendo gran parte de Reynosa y más de 400 colonias y ahora llega a sus hogares como candidato por una diputación local, no solo para levantar la mano y calentar la silla, si no poniendo el ejemplo como se trabajó en el Cabildo de Reynosa.

“Cuando se había visto un regidor que visitara todos los días el territorio y estuviera conviviendo cercano a la gente en las casas de los ciudadanos”, puntualizó García

Y agregó: “Vamos a ir al Congreso de Tamaulipas que es un privilegio para ver que los diputados federales no se claven la lana, que no halla moches y verificar el presupuestó que se mande el recurso a los municipios del Estado, esa será nuestra tarea de todos los días verificar el presupuesto que le llegue a Tamaulipas por parte del gobierno federal, no les vamos a fallar y vamos a ir por la cuarta transformación en Reynosa y Tamaulipas”, precisó el candidato de Morena.

En su recorrido Juan Ovidio García fue acompañado por Carlos Peña Ortiz, candidato a la presidencia municipal por Morena y PT, donde al igual recibieron el valioso apoyo de los ciudadanos.

Por último, atendiendo las medidas protocolarias sanitarias, el abandero de Morena invitó a los ciudadanos este 6 de junio den muestra de apoyo y confianza por los candidatos del Morena confiando en que serán electos para dar inicio a la cuarta transformación de Reynosa y Tamaulipas.