CLARO Y DIRECTO

ENTREGA GOBIERNO BASE NAVAL “VICENTE GUERRERO”

LAS OCURRENCIAS DE XICO

1 DE DICIEMBRE CAMBIO DE GOBIERNO Y DE IDEOLOGIAS

HOY FUE UN DIA MUY IMPORTANTE PARA EL MUNICIPIO DE PADILLA Y PARA TAMAULIPAS, POR LA RAZON DE HABER PUESTO EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGADO LA NUEVA ESTACIÓN NAVAL, ubicada en la majestuosa PRESA VICENTE GUERRERO de ese mismo municipio, en la ceremonia estuvo presente, EL GOBERNADOR DE ESTADO FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, EL SUBSECRETARIO DE MARINA, ALMIRANTE ÁNGEL SARMIENTO BELTRÁN, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE MARINA, VIDAL FRANCISCO SOBERON SÁENZ.

EL GOBERNADOR ENTREGO UN RECONOCIMIENTO PARA EL SECRETARIO DE MARINA, ALMIRANTE VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SÁNZ POR EL RESPALDO BRINDADO A TAMAULIPAS POR LA SEMAR EN MATERIA DE SEGURIDAD.

EN ESE CEREMONIA EL GOBERNADOR DIJO QUE: “invertir para la seguridad de las familias tamaulipecas, es prioridad de una administración que asume su responsabilidad y continúa sumándose al esfuerzo de las instituciones nacionales para alcanzar la paz”, apuntó el gobernador, ante representantes de los tres órdenes de gobierno, sectores productivos, pobladores de la región e invitados especiales, a la ceremonia de entrega de obra.

RESALTÓ EL MANDATARIO, EL TRABAJO REALIZADO POR LAS FUERZAS FEDERALES, por el ejército mexicano, la policía federal, así como lo realizado por la MARINA ARMADA DE MÉXICO, refrendó que su administración continuará sumando acciones de inteligencia y proximidad social.

EL ALMIRANTE ÁNGEL ENRIQUE SARMIENTO BELTRÁN, subsecretario de marina, manifestó que, “creemos firmemente que tamaulipecos y el total de los mexicanos, merecen la tranquilidad necesaria para seguir escribiendo grandes historias, y disfrutar de esta tierra que vibra a la voz de libertad”.

AGREGO QUE ESTAS INSTALACIONES NAVALES, SON ÚNICAS EN SU TIPO. se trata de una ESTACIÓN NAVAL Y A LA VEZ UNA CAPITANÍA DE PUERTO, ésta última, la primera que se crea desde que la secretaría de marina entró en funciones como AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL, EL 17 DE JUNIO DE 2017.

LAS OCURRENCIAS DE XICO

DESDE EL DIA 24 DEL PRESENTE MES EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DE TAMAULIPAS, DECIDIO CERRAR LA CALLE HIDALGO, vía principal de los comercios de esta ciudad, y la cerro en el momento más inconveniente para los negocios, ya que esta TEMPORADA DECEMBRINA ES LA DE MAS INGRESOS PARA LOS LOCATARIOS Y EN EL RESTO DEL PAIS.

QUIZAS SEA UNA OCURRENCIA MAS DEL PRESIDENTE MUNICPAL COMO TANTAS QUE HA ESTADO HACIENDO, ya que los comerciantes no se explican en que se basó para tal acción, ya que nunca fueron consultados ni consensados para cerrar esta arteria tan importante, EL 85% DE LOS COMERCIANTES SE OPONEN A QUE SIGA CERRADA ya que desde que lo hicieron las ventas se desplomaron, nos comentan los empresarios que se han acercado al ayuntamiento para plantear esta situación y NUNCA LOS HAN RECIBIDO PARA ESCUCHARLOS.

NOS DIJERON QUE CUANDO LAS CALLES PEATONALES QUE EXISTEN EN OTRAS CIUDADES DE TAMAULIPAS SE HICIERON, FUE CON EL CONCENSO Y APROBACION EN CONJUNTO DE LOS COMERCIANTES ANTE UN PROYECTO BIEN FUNDAMENTADO, que funcionaria para ambas partes, GOBIERNO Y EMPRESARIOS, y aquí solo vemos una acción arbitraria de una autoridad que actuó sin conocimiento de lo que estaba haciendo, más bien suponemos que lo hizo en UN ACTO POPULISTA.

UN GRUPO MAYORITARIO DE COMERCIANTES ELABORARON UNA CARTA DIRIGIDA CON TODO RESPETO, TANTO AL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, COMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, XICOTENCATL GONZALEZ URESTI donde les expresan lo que está ocasionando el cierre de esta calle para ellos, agregaron que ellos se preparan todo el año para esta temporada, haciendo inversiones que reflejaran en las ventas de este mes, aunado a los compromisos que ellos tienen con sus empleados.

HACEMOS UN LLAMADO A LA CONCIENCIA DE LOS GOBERNANTES PARA QUE ESCUCHEN NUESTRAS PREOCUPACIONES ANTE ESTA ACCIÓN QUE ESTÁ AFECTANDO A LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS, dijeron hoy ante una protesta que hicieron en la calle hidalgo un grupo de comerciantes.

DIA PRIMERO FECHA DE CAMBIOS IMPORTANTES PARA MEXICO

NO HAY TIEMPO QUE NO SE LLEGUE, NI FECHA QUE NO SE CUMPLA DIRIAN NUESTROS VIEJOS, y tal dicho se acomoda bien a que este PRIMERO DE DICIEMBRE es la fecha en que habrá CAMBIO DE GOBIERNO Y DE IDEOLOGIAS, DEL PRI, CON ENRIQUE PEÑA NIETO, Y LA IZQUIERDA DE MORENA CON ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COMO EL QUE RECIBIRA LOS MANDOS, muchos están con las expectativas muy altas sobre los resultados que traerá este cambio.

ALGUNOS EMPEZARON A RECLAMAR AL ENTRANTE ANTES DE QUE ESTE TOMARA POSESION Y LAS RIENDAS DEL PAIS, reclamando antes de tiempo, que cumpliera con las promesas de campaña que lo llevo al triunfo.

EN FIN, QUE TODO EL PAIS SE SENTARA ESE DIA A OBSERVAR CON MORBO Y NO CON INTERES EL TRANSCURSO DE LOS ACONTECIMIENTOS DE ESE ACTO DE TRASPASO DE GOBIERNO, TODOS ESPERAMOS QUE LE VAYA BEN A MEXICO Y QUE CUMPLA LOPEZ OBRADOR CON TODO LO QUE PROMETIO EN CAMPAÑA.

edie0327@hotmail.com

www.infotam.info