100 días de AMLO como Presidente y la Guardia Nacional

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

Te sugiero que leas este texto porque creo que puede serte muy útil pues sabrás como empezó a gestarse la iniciativa de Ley del Presidente López Obrador con la que se crea la Guardia Nacional, -también ya aprobada en fast track por la mayoría de los 32 Congresos locales- y que el señor Presidente no tardará mucho en promulgarla, por lo que tal vez lo anuncie éste próximo lunes en que cumple 100 días como Mandatario de la Nación.

Además aquí te darás cuenta que la conformación y mando de la Guardia Nacional que será Civil a partir del 2023, ya trae un firme antecedente del que, parcialmente, en otras columnas te he informado y ahora te añado al final de este texto, un “refrito” de lo que publiqué en nuestros medios del Grupo Candelero en Febrero del 2016 ¡hace tres años!

Y sí, como lo adelantamos, ahora legalmente nos protegerán la Policía Militar, la Policía Naval y seleccionados elementos de la Policía Federal, cumpliéndose en el mando, en su despliegue por el territorio nacional, en sus operativos y vigencia con todo lo que desde entonces se proyectó y que aquí te comento.

Reitero que con estos elementos castrenses y policías federales iniciará su trabajo de seguridad pública la Guardia Nacional a la que se irán paulatinamente sumando los seleccionados civiles que serán reclutados hasta llegar a 50 mil quienes serán concientizados en patriotismo, en respeto a las leyes y Derechos Humanos y capacitados con moderna instrucción policíaca bajo estricta disciplina militar en un lapso no mayor a 5 años que es el límite para que los soldados y marinos regresen a sus cuarteles, por lo que la malintencionada alharaca de la militarización del país quedará como un mito más en la historia nacional.

Nos dijeron que el Presidente López Obrador, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas ya escogió al Comandante en Jefe de la Guardia Nacional pero no nos dijeron quién es y para no especular, solo me atrevo a decir con riesgo hasta de equivocarme, que pudiera ser cualquiera de estos tres Grales. de Div. DEM en retiro: Víctor Hugo Aguirre, ex rector de la Universidad del Ejército; Miguel Angel Patiño Canchola quien recientemente pasó a retiro después de terminar el sexenio como Comandante en Jefe de la Policía Militar y Audomaro Martínez, quien actualmente es valiosísimo para el Presidente López Obrador quien le encargó dirigir nada más y nada menos que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN). Por lo mismo, no creo que lo vaya a mover de ese importantísimo cargo, sino más bien hará eje con quien sea el Comandante de la Guardia Nacional para realizar mejor el propósito de acabar con la violencia y recuperar la paz y seguridad pública para fortalecer así los planes de la Cuarta Transformación de la Patria.

Vuelvo a “cubrirme” con el nombre del “bueno” para la GN, porque al Presidente López Obrador le encanta dar sorpresas de todo tipo y no quiero quedar mal.

Ahora de mí hacia ti amigo lector@: si todavía tienes tiempo y ganas de seguirle, échale un ojo a lo que continúa:

(Esto fue publicado en los medios de Grupo Candelero el 22 de Febrero del 2016 –hace ya 3 años- por lo que algunos nombres y detalles han cambiado, pero eso no incide para nada en la esencia del interesante tema).

Ahora nos protegerá la Policía Militar

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

Lo que son las cosas….ahora que he tenido la oportunidad de ver de cerca, conocer y constatar algunas de las muchísimas funciones que realiza nuestro glorioso Ejército en beneficio del pueblo, confirmo con enorme respeto y gratitud, que sin la defensa y protección de soldados, marinos y pilotos militares ya estaríamos completamente

sometidos por la feroz delincuencia organizada y nuestro querido México se hallaría marginado por las demás naciones del mundo porque lo hubiesen convertido, sin duda los malos, en un Estado mafioso.

Y precisamente, con el propósito de protegernos todavía mejor de los criminales que se han multiplicado por la corrupción de la mayoría de los cuerpos policíacos municipales, estatales y hasta federales, ya arrancó formalmente el plan del General Secretario, Salvador Cienfuegos de conformar más Brigadas de Policía Militar.

Ahora nos protegerá la Policía Militar integradas por elementos de élite que cuentan con moderno y sofisticado armamento, vehículos y equipos de comunicación y vigilancia con la más avanzada tecnología para realizar tareas de inteligencia inclusive aéreas y satelitales, que les permitirán realizar operativos todavía más efectivos, por no decir fulminantes, en su combate contra el hampa.

Para ello, entre los eventos con que se celebró el CIII Aniversario del Día del Ejército el pasado 19 de Febrero, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto inauguró las instalaciones de la 4/a Brigada de la Policía Militar ubicadas en Escobedo,

Nuevo León, acompañado por los Secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de otros miembros de su gabinete legal y ampliado y también de los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila, Estados del noreste del país que tendrán la cobertura de protección y apoyo de ésta Policía Militar, hasta en tanto se conformen correctamente sus corporaciones locales, según se determine en las normas del Sistema

Nacional Anticorrupción que deben ser aprobadas por el Congreso de la Unión a más tardar en Mayo de este año.

Le quiero informar a usted, que los 2 mil 825 soldados que componen esta 4ª. Brigada de Policía Militar están prestos para entrar en acción en el momento en que cualquiera de los cuatro gobernadores de esos Estados pida su apoyo al Presidente como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas quien dará la orden de proceder al General Secretario de la Defensa Nacional que a su vez generará las instrucciones correspondientes para que en el supuesto caso, el General de División DEM, Miguel Angel Patiño Canchola reciba la orden de actuar con sus soldados por ser el Comandante de la Cuarta Región Militar, donde está su cuartel.

La función de la Policía Militar ha ampliado sus funciones y, de ser sus elementos los responsables de mantener el orden, la disciplina y resguardar las instalaciones militares,

ahora realizarán abierta y legalmente la defensa y protección de la población civil en las ciudades porque desafortunadamente las circunstancias de violencia e inseguridad así lo exigen debido a la corrupción e impunidad que ha podrido a las policías de Estados y

municipios, el sector judicial, político, empresarial y financiero.

Aclaro que ya existen otras tres Brigadas de Policía Militar en operación pero con su función de origen –o sea dentro de su ámbito- pero que también ahora entrarán en acción para proteger a la población civil, cuando soliciten su apoyo los gobernadores que estén en dificultades para garantizar la paz y seguridad públicas en sus Estados.

Esas son la 1ª. Brigada ubicada en el Campo Militar # 1 A de la Ciudad de México; la 2ª. cuyo cuartel está en Santa Lucía, Edomex y la 3ª. se halla en San Miguel de los Jagueyes, también del Edomex y como usted se ha percatado, la 4ª. Brigada de la Policía Militar recién instalada en Escobedo, Nuevo León, es la primera de otras más que se van a

acantonar fuera del área metropolitana, precisamente en regiones con los más altos índices de delincuencia.

Hay que decir esto: el General Secretario, Salvador Cienfuegos sostiene que los preceptos de preservación y bienestar de la Patria son los que nutren al Ejército Mexicano para servir y trascender por el pueblo y para el pueblo, teniendo principios sólidos y nobles, y por supuesto aspiraciones pero sin ambiciones ni pretensiones de ningún tipo.

Esto lo he apuntado porque no faltarán algunos que insidiosamente comenten que con esto de la Policía Militar “el país se está militarizando”, para inquietar a la gente por lo que

me adelanto a revelar, abiertamente, que yo prefiero la militarización si esta se diera, que ser víctima de la delincuencia que está desatada por los corruptos policías federales, estatales y municipales que los protegen y quienes traicionan criminalmente a nosotros que conformamos la inerme Sociedad Civil que confiamos en ellos para tener seguridad y paz.

Y que bueno que ya tenemos a la Policía Militar dispuesta a cuidarnos y defendernos, pero….aquí está el pero: eso será siempre y cuando los gobernadores soliciten su apoyo.

No sé qué usted pensaría, que decidiría o como actuaría si los delincuentes siguieran impunemente extorsionando, secuestrando y asesinando a los suyos y el gobernador de su Estado se hiciera omiso y no pidiera ese apoyo de la Policía Militar.

Así que tenemos que esperar un poquito para ver cómo se comportan Egidio Torre Cantú en Tamaulipas; Jaime Rodríguez “El Bronco” en Nuevo León; Rubén Moreira en Coahuila y

Juan Manuel Carreras en San Luis Potosí; Eruviel Avila en el Edomex y Miguel Angel Mancera en la CDMX para poder emitir un juicio preciso sobre su actuación al respecto.

En lo que no dudo que estemos plenamente de acuerdo usted y yo es que antes que nada y nadie está preservar la vida del pueblo, su patrimonio y tranquilidad para que se recupere la seguridad y confianza a fin de que nuestro querido México vuelva al desarrollo que se frenó desde hace más de 30 años.

Y ese apoyo lo dan nuestras Fuerzas Armadas que están conformadas, desde la tropa hasta Generales y Alto Mando, por gente del pueblo que con enorme solidaridad y patriotismo, están dispuestos a dar la vida sirviéndole a su mismo pueblo.

En verdad emociona decir esto cuando hay plena certidumbre y confirmación de lo que aquí hemos narrado.

Como un plus informativo le añado mi cálculo de que, por ahora, son como 20 mil los Policías Militares listos para entrar en combate, defendiéndonos de los delincuentes a nosotros que conformamos la desamparada, azorada y temerosa población civil.

Reitero que estos cuerpos militares volverán a sus labores habituales cuando estén conformadas debidamente las policías locales y se haya logrado depurar las demás

esferas de poder y recuperado la paz, la seguridad y tranquilidad de la población.

Y concluyo preguntando: ¿Verdad que hay que aprovechar este necesario, humano y patriótico apoyo, aunque lleguen a decir los perversos que nos estamos militarizando?

Eso creo yo….¿y usted?

-x-x-x-x-

Muchas gracias, amigo lector@ por haberme leído y espero que te haya resultado interesante y útil.

